Startseite Bedtime Stories der Leuchten: Lampenwelt.de präsentiert Lichtideen rund ums Bett Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-09 11:19. Gemütlich im Bett lesen? Mit der richtigen Beleuchtung wird's perfekt! Ob Nachttischlampen, Wand- oder Pendelleuchten, LED-Stripes oder Designer-Leuchtmittel - Lampenwelt.de hat die besten Lichtideen! Fulda, 9. Januar 2025 - Es sich am Abend vor dem Schlafengehen mit einem guten Buch im Bett gemütlich machen - das wird nur mit dem richtigen Licht zum Wohlfühlerlebnis. Wer da zuerst an eine klassische Nachttischlampe denkt, wird eine breite Auswahl in unterschiedlichsten Styles finden. Doch auch Wand-, Pendel- und Stehleuchte erfüllen den Zweck des gemütlichen Schlummerlichts und sparen gleichzeitig noch Ablagefläche auf dem Nachttisch ein. Ebenfalls prädestiniert für Cozy-Flair im Schlafzimmer sind LED-Stripes und kreativ geformte Leuchtmittel, die warmes Wohlfühllicht ganz ohne Lampenschirm verbreiten. Lampenwelt.de präsentiert: Lichtideen rund ums Bett! Cosy Flair mit Nachttischlampen

Mit der klassischen Nachttischlampe lässt sich nicht nur so manche gemütliche Stunde vor dem Schlafengehen sanft erhellen - auch optische Highlights in allen erdenklichen Stilrichtungen lassen sich so im Schlafzimmer platzieren. Von der bunten Dopamin-Decor-Leuchte über die cosy Bambus- oder Textilleuchte bis zur Lichtidee in eleganten Kurven ist die Auswahl groß. Das Beste: Der Installationsaufwand ist gleich Null. Einfach eine Steckdose und etwas Stellfläche genügen. Wohlfühlambiente mit Pendelleuchten

Eine Pendelleuchte als Nachttischlampe liegt nicht als erste Idee auf der Hand, erweist sich aber nicht nur als praktisch, da platzsparend, sondern auch als eleganter Hingucker. Beim Doppelbett auf jeder Bettseite über dem Nachttisch ausgerichtet erzeugt sie einen warmen Lichtkegel, in dem der spannende Krimi genossen werden kann. Must-have: Warmweiße Leuchtmittel zum Dimmen. Stehleuchten für behagliche Abendstimmung

Genauso wie Stehleuchten in der Leseecke für unvergleichlich behagliches Ambiente sorgen, können sie auch am Kopfende des Bettes die nötige Cosyness für lange Schmökerstunden mit der Lieblingslektüre verbreiten. Wer im Schlafzimmer neben dem Bett über Platz zum Stellen verfügt, braucht einfach nur eine Stehleuchte im persönlichen Lieblingsstyle aussuchen, den Stecker einstecken und schon ist die Gemütlichkeit perfekt. Wandleuchten in warmem Flair

Der Facettenreichtum, den uns Wandleuchten bieten, macht sie zu einem beliebten Gestaltungselement im Schlafzimmer. Von der Lichtidee aus gerilltem Glas, das für spektakuläre Muster an der Wand sorgt, bis zur Wandleuchte mit Ablage für die nächsten Bücher in der persönlichen Warteschlange ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ebenso beliebt: Wandlampen mit Textilschirm und Lesearm oder minimalistische Modelle mit fest verbauter LED-Technik in warmer Lichtfarbe. Deckenleuchten, die Gemütlichkeit bringen

Eine Deckenleuchte wird mit dem richtigen Material und der richtigen Lichtfarbe zum Wohlfühlfaktor fürs Schlafgemach. Am besten geeignet: große Textilschirme, Glasschirme in warmen Farben und Facetten von Bambus und Rattan. Das Ganze kombiniert mit warmweißem, dimmbarem Licht und schon trägt auch die Allgemeinbeleuchtung zum behaglichen Flair bei. Tipp: Eine Deckenleuchte sollte im Schlafzimmer als Allgemeinbeleuchtung dienen, die mit einer gemütlichen Bereichsbeleuchtung kombiniert wird. Leuchtmittel und Stripes für Cosy-Flair?

Wer sich ganz aufs Leuchtmittel konzentriert, kann mit den neusten kreativen Designs auch ein Plus an Gemütlichkeit erreichen. Denn Globelampen in unterschiedlichsten Ausführungen, Farben und Formen bringen in einer Fassung, die entweder auf dem Nachttisch steht, oder von der Decke hängt, eine warme und individuelle Note ins Schlafzimmer. Ebenfalls ein Gemütlichkeitsgarant sind LED-Stripes, die am Kopfende, am Regal über dem Bett oder auch unter dem Bett platziert werden können. Dank RGBW-Funktion zieht damit bunte Abwechslung zum Relaxen ein. Hochauflösende Pressefotos auf Anfrage Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Lampenwelt GmbH

Frau Tina Ducke

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

Deutschland fon ..: 06612969621168

web ..: https://www.lampenwelt.de

email : presse@lampenwelt.de Lampenwelt hat sich in 25 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern. Pressekontakt: Lampenwelt

Frau Tina Ducke

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda fon ..: 06612969621168

email : presse@lampenwelt.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten