Startseite Webinar: KI ist nicht alles! Wie die Groupe Mutuel Kosten im Kundenservice drastisch reduzierte. Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-09 08:20. Erfahren Sie, wie Sie die Prozesse und Effizienz im Kundenservice auch ohne KI signifikant steigern können. _Bucher + Suter_ _, ein führender Anbieter von Contact-Center-Lösungen, und Management Circle laden Leiter von Servicecentern zu folgendem Webinar ein:_ KI ist nicht alles!

Wie die Groupe Mutuel Kosten im Kundenservice drastisch reduzierte Die Groupe Mutuel, ein führender Schweizer Krankenversicherer, bietet vorbildlichen Kundenservice mit exzellenter Erreichbarkeit für 1,3 Mio. Kunden. Dahinter stecken eine innovative Best-of-Breed-Orchestrierung und neueste kanalübergreifende Call-Back-Optionen, mit der die Average Waiting Time um 30% reduziert und die Customer- und Mitarbeiter-Experience signifikant gesteigert werden konnten. Webinar-Termin: 22.01.2025 um 10 Uhr Anmeldung: https://www.ccw.eu/kongressmesse/digitale-ccw/webinare/ki-ist-nicht-alle... Das erwartet Sie in diesem Webinar Service am Telefon effizienter bereitstellen! Sie erfahren, wie Sie versteckte Potentiale in Ihrem Servicecenter aktivieren können. Mit optimal vernetzten Prozessen und innovativem Rückruf-Service schaffen Sie die Basis, um auch von KI-Automation stärker zu profitieren. Insbesondere bei regulierten Unternehmen gilt: erst optimal digitalisieren, dann gezielt mit KI automatisieren. Ihr Referent Samuel Pereira Borges ist ein Praxisexperte zur Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung in Servicecentern. Er war 10 Jahre lang im Bereich Servicecenter bei der Swisscom tätig und treibt seit 2017 gemeinsam mit den Consultants von Bucher + Suter die stetige Optimierung der Leistungsfähigkeit des Kundenservice bei der Group Mutuel voran. Samuel ist ein gefragter Redner und Experte beim Schweizer CC-Verband callnet.ch. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bucher + Suter

email : Bruno.Gruenig@bucher-suter.com Wir sind Bucher + Suter, Ihr erfahrener Contact-Center-Partner auf Augenhöhe und in Ihrer Nähe. Seit über 25 Jahren sichern wir den Serviceerfolg und steigern die Kundenzufriedenheit für globale Konzerne und den Mittelstand. Wir verbinden bewährte Contact Center-Technologie, marktführende KI-Innovationen und CRM-/Backendsysteme zu passgenauen, teilautomatisierten Omnichannel-Gesamtlösungen. Unsere 120+ Contact Center-Spezialisten vereinen Erfahrung aus über 400 Projekten und bieten besondere Expertise für Conversational AI und Voice-Automation. Wir gehören zu den führenden Partnern von Cisco, Salesforce und Cognigy. https://cloud.bucher-suter.com/eu/ Pressekontakt: Bond Business-Kommunikation

