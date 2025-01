Startseite Perfekt kombiniert: Kenia Safari Reisen für unvergessliche Erlebnisse Pressetext verfasst von pr-partners am Mi, 2025-01-08 12:16. Urlaubsträume sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Während die einen Ruhe und Entspannung suchen, zieht es die anderen hinaus in die Welt, um Abenteuer zu erleben. Wer sich für eine Reise nach Kenia entscheidet, findet die perfekte Kombination aus beidem - unvergessliche Erlebnisse in der Wildnis und die schönsten Strände Afrikas. So bietet Kenia dem Reisenden eine außergewöhnliche Kombination aus Abenteuer und Entspannung. Die endlosen Savannen der Masai Mara laden zu faszinierenden Tierbeobachtungen ein, während die weißen Sandstrände der Küste mit ihrer sanften Brandung eine Oase der Ruhe bieten. Die Möglichkeit, Safari und Strandurlaub zu kombinieren, macht Kenia zu einem unvergleichlichen Reiseziel für alle, die die Vielfalt Afrikas erleben möchten. Dabei wird nicht nur der Wunsch nach Abenteuer und Exotik erfüllt, sondern auch die Sehnsucht nach Entspannung und einer Auszeit vom Alltag. Für eindrucksvolle Erlebnisse im ostafrikanischen Kenia bietet kenia-safari-reisen.de die passenden Kombireisen. Hier findet man zum Beispiel eine Kenia-Safari-Reise mit Strandurlaub im 4-Sterne-Hotel Neptune Paradise Beach Resort und einer 4-tägigen Safari, der „Masai Mara Pur als Flugsafari“. Kenia Safari Reisen mit Traumhotels: Erholung an den schönsten Stränden Afrikas Das Neptune Paradise Beach Resort an der Südküste Kenias, direkt am feinsandigen Galu Beach, besticht durch seine idyllische Lage und sein modernes Ambiente. Die gesamte Anlage wurde 2016 renoviert und bietet den Teilnehmern der Kenia-Safari-Reise eine harmonische Mischung aus Komfort und landestypischem Stil. Die weitläufige Gartenanlage ist von Palmen gesäumt und beherbergt zweistöckige Rundbungalows, die mit ihren Makuti-Dächern das typische Flair Kenias widerspiegeln. Das Resort verfügt über einen großen Süßwasserpool, der von einer Liegewiese umgeben ist, sowie mehrere Restaurants und Bars, die für kulinarische Abwechslung während der Kenia-Safari-Reise sorgen. Besonders hervorzuheben sind das Hauptrestaurant Peponi, das Mahlzeiten in Buffetform serviert, sowie die Olive Kitchen, die mit Spezialitäten direkt am Pool begeistert. Die Unterkünfte des Resorts zeichnen sich durch Großzügigkeit und gehobene Ausstattung aus. Die Superior Garden Zimmer bieten einen Blick auf die gepflegte Gartenanlage, während die Superior Oceanfront Zimmer näher am Meer liegen und teilweise einen Blick auf den Indischen Ozean bieten. Für Sportbegeisterte stehen auf dieser Kenia Safari Reise zahlreiche Freizeitmöglichkeiten wie Beachvolleyball, Tennis oder Wassergymnastik zur Verfügung. Darüber hinaus sorgt ein Animationsteam für abwechslungsreiche Unterhaltung, während Wellness- und Beautyanwendungen für zusätzliche Entspannung sorgen. So entdeckt man die Magie Kenias: Safari Reisen durch die Masai Mara Der Safari-Teil der Kenia-Safari-Reise beginnt mit einem Flug von der Küste in die Masai Mara, eines der bekanntesten Naturschutzgebiete Afrikas. Die Masai Mara ist berühmt für ihre beeindruckende Tierwelt, darunter die legendären Big Five, sowie die jährliche Wanderung der Gnus und Zebras. Bereits am ersten Tag führen erfahrene Guides die Teilnehmer der Kenia-Safari-Reise auf eine erste Pirschfahrt, die einen Vorgeschmack auf die kommenden Tage gibt. Übernachtet wird im charmanten Oloshaiki Camp, das direkt am Talek River liegt. Das kleine, familiengeführte Camp bietet 12 luxuriöse Zelte mit Doppelbetten, geräumigen Badezimmern und privaten Terrassen. Der Blick auf den Fluss und die umliegende Wildnis sorgt für ein authentisches Safari-Erlebnis. Während der Safari stehen täglich mehrere Pirschfahrten auf dem Programm. Dabei haben die Teilnehmer der Kenia-Safari-Reise die Möglichkeit, Löwen, Elefanten, Geparden und viele andere Tierarten in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Die erfahrenen Guides des Oloshaiki Camps teilen ihr Wissen über die Tierwelt und sorgen dafür, dass jede Pirschfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Für besonders intensive Tierbeobachtungen bieten sich auch ganztägige Pirschfahrten an, bei denen das Mittagessen als Picknick in der Wildnis eingenommen wird. Nach aufregenden Tagen in der Masai Mara kehren die Teilnehmer der Kenia-Safari-Reise in das Strandhotel zurück, wo sie noch einmal entspannen können. Die Kombination aus Safari und Badeurlaub bietet die perfekte Balance aus Abenteuer und Erholung und macht Kenia zu einem Reiseziel, an das man sich noch lange erinnern wird. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

Bereits seit über 30 Jahren realisiert Safari-Tours maßgeschneiderte Safarireisen nach Kenia. Ein Team aus erfahrenen Fachleuten, die selbst regelmäßig das Land bereisen, sorgt für eine perfekte Organisation und reibungslose Abläufe. Dank fundierter Kenntnisse über die Unterkünfte in den Nationalparks sowie die Hotels des Landes wird jede Reise mit höchster Professionalität auf die Bedürfnisse der Gäste abgestimmt.

