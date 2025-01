Startseite Strategische Expansion: Teguma aus Halberstadt übernimmt Erso Reisdoerfer Pressetext verfasst von Landsberger Med... am Sa, 2025-01-04 15:14. Im Rahmen ihrer strategischen Wachstumsstrategie hat die Teguma GmbH erfolgreich den Erwerb von Erso Reisdoerfer abgeschlossen. Dieser Erwerb stellt einen wichtigen Schritt in der Expansionsstrategie von Teguma dar und festigt ihre Stellung auf dem europäischen Markt. Ronald Meyer, der Geschäftsführer der Teguma GmbH, erläutert, dass durch die Aufnahme von Erso Reisdoerfer in das Unternehmen das Produktangebot erweitert wird und neue Synergien genutzt werden, um den Kund*innen verbesserte Lösungen anzubieten. „Die Übernahme verdeutlicht nicht nur das Engagement von Teguma für stetiges Wachstum, sondern auch unsere Fähigkeit, unsere Marktpräsenz durch gezielte Investitionen zu erweitern und langfristigen Erfolg zu gewährleisten.“ Die Wahl, Erso Reisdoerfer zu übernehmen, wurde nach einer gründlichen Marktanalyse getroffen, in der die Möglichkeiten und Potenziale für künftiges Wachstum in Europa ermittelt wurden. Erso Reisdoerfer, eine renommierter Produzent*in von Gummiteilen und technischen Komponenten, fügt sich nahtlos in das bestehende Angebot von Teguma ein. Vor allem Erso's Fachkenntnisse im Bereich der spezialisierten Gummiformteile unterstützen Teguma dabei, neue Märkte zu betreten und das Sortiment zu diversifizieren. Ronald Meyer betrachtet die Übernahme als eine bedeutende Gelegenheit. Er erklärt: „Durch die Fusion erhalten wir Zugriff auf innovative Technologien und erweiterte Produktionskapazitäten, die uns dabei unterstützen werden, den steigenden Anforderungen unserer Kundinnen gerecht zu werden.“ Ein weiterer bedeutender Faktor bei der Übernahme ist die Ausnutzung von Synergien zwischen den beiden Firmen. Durch die Kombination von Fachwissen, Kapazitäten und Verbindungen kann Teguma ihre Effizienz steigern und gleichzeitig die Herstellungskosten reduzieren. Meyer erklärt, dass Erso Reisdoerfer nicht nur über wertvolles Fachwissen verfügt, sondern auch über ein umfangreiches Netzwerk von Lieferantinnen und Partner*innen, das dabei unterstützen wird, die Lieferketten zu verbessern. Durch diese Synergien wird es Teguma möglich sein, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und gleichzeitig den Kundenservice zu optimieren. Die Übernahme dient nicht nur der geografischen Expansion, sondern auch der Erweiterung des Produktangebots. Erso Reisdoerfer hat seinen Fokus auf spezialisierte Gummiteile gelegt, die in diversen Branchen Verwendung finden, wie beispielsweise im Automobil-, Eisenbahn- und Maschinenbau. Die große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten erlaubt es Teguma, neue Kundinnenkreise zu erreichen und sich in weiteren Branchen zu positionieren. Meyer erklärt, dass ihr Ziel darin besteht, das Sortiment hochwertiger Produkte zu erweitern und sich als führender Lieferant*in von Gummikomponenten in ganz Europa zu etablieren. Die Einbindung von Erso Reisdoerfer in die Struktur ist ein komplexer Vorgang, der dennoch gewissenhaft geplant und umgesetzt wird. Ronald Meyer hebt hervor, wie wichtig es ist, die Unternehmenskulturen beider Unternehmen zu verschmelzen, um eine effektive Zusammenarbeit sicherzustellen. Er sagt, dass sie ausführliche Diskussionen mit den Leitungsteams von Erso geführt haben, um sicherzustellen, dass sie gemeinsam agieren und die gleichen Prinzipien teilen. „Es muss gewährleistet werden, dass sowohl das eine als auch das andere Unternehmen von der Akquisition profitieren und zusammen neue Möglichkeiten erkunden können.“ Meyer legt großen Wert darauf, dass die herausragende Qualität der Waren und Services, die von Teguma und Erso Reisdoerfer angeboten werden, fortlaufend sichergestellt wird. Abgesehen von den strategischen Vorteilen eröffnet die Übernahme auch den Mitarbeitenden beider Unternehmen eine breite Palette von Chancen. Meyer erkennt ein bedeutendes Potenzial in der Teamarbeit: „Die Expertise und der Einsatz unserer Mitarbeitenden sind entscheidend für unseren Erfolg.“ Durch die Fusion von Teguma und Erso Reisdoerfer eröffnen sich für die Teams neue Möglichkeiten des gegenseitigen Lernens und der gemeinsamen Entwicklung innovativer Lösungen. Um dieses Vorhaben zu fördern, beabsichtigt Teguma, ausführliche Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeitenden zu entwickeln, damit sie bestmöglich auf die bevorstehenden neuen Aufgaben vorbereitet sind. Die Integration von Erso Reisdoerfer in Tegumas langfristige Strategie zielt darauf ab, das Wachstum durch gezielte Übernahmen zu steigern und eine Präsenz in neuen Märkten zu etablieren. Meyer hebt hervor, dass dies lediglich der Startpunkt ist. Er erklärt: „Wir werden kontinuierlich nach Gelegenheiten Ausschau halten, um unsere Firma durch strategische Kooperationen und Akquisitionen auszubauen. Die Übernahme von Erso Reisdoerfer verdeutlicht, dass Teguma nicht nur gewillt ist, den gegenwärtigen Marktbedingungen zu begegnen, sondern auch aktiv an der Gestaltung der Zukunft teilhaben möchte. Wir betrachten dies als eine bedeutende Maßnahme, um unser Unternehmen für die nächsten Jahrzehnte strategisch zu positionieren.“ Meyer betont, dass es wichtig ist, nicht nur heute erfolgreich zu sein, sondern auch die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft zu legen. Wer ist Teguma? Die Teguma GmbH, mit Sitz in Halberstadt, ist ein führendes Unternehmen für innovative Gummilösungen und blickt auf über 165 Jahre Erfahrung in der Branche zurück. Als verlässlicher Partnerin für Unternehmen weltweit konzentriert sich Teguma auf die Produktion langlebiger und umweltfreundlicher Gummiprodukte. Das vielfältige Sortiment umfasst hochwertige Erzeugnisse wie Dichtungen, Zuschnitte und Formteile, die in unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz kommen. Mit über 200 spezialisierten Gummimischungen bedient Teguma unter anderem die Bereiche Elektro, Bahn und Industrie. Mehr über Teguma und ihre Produkte finden Sie hier auf unserer Website: teguma.de. Firmenkontakt: Name: Ronald Meyer

