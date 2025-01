Startseite Jetzt knickt Google ein - SEO 2025 muss sich an der KI orientieren Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-03 18:23. KI als Kampfansage an die klassische Google-Suchmaschine Eine Webseite muss im KI-Zeitalter zur besten Datenquelle für einen Themenkomplex werden, um in den KI-Suchergebnissen aufzuscheinen. Werden Sie zu Ihren Online Marketing Themen und Keywords bei der Google KI-Suche vorne gefunden, verkauft Ihr Online Content (Website, Online Shop, Blog oder Landingpage) bereits aktiv, sind Sie mit Ihrer Leadqualität zufrieden und widerspiegelt Ihr derzeitiges SEO Content Marketing Ihre unternehmerische Expertise? Die KI verändert Suchmaschinen und SEO. 98% der Webseiten haben den falschen Content, der von KI-Suchmaschinen (SearchGPT, Perplexity, Google AI etc.) nicht wahrgenommen wird. Webseitenbetreiber werden ihre Suchmaschinenoptimierung adaptieren müssen, um von der KI-Suche als relevante Datenquelle wahrgenommen zu werden. Abseits von KI-Massencontent, der nicht rankt und schon gar nicht verkauft, ist das Ziel die Entwicklung einer holistischen Contentperspektive, die die exklusive Expertise von Marken herausstellt. Jetzt SENIOR SEO & Texter Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd. kontaktieren! jagsch@seo-textagentur.at +43 650 46 46 498 Über TEXTER & SEO Österreich: TEXTER & SEO ist eine interdisziplinäre SEO-Textagentur, die alle wesentlichen Bereiche des modernen Online-Marketing abdeckt: SEO Content, semantische Analyse, holistische Themencluster, Onpage, Offpage, Technik, Google Ads, Webdesign, Content Marketing, Texte aller Art, Sales Funnels und User Experience (UX). TEXTER & SEO Österreich ist aber vor allem auf Webseiten-Texte spezialisiert, die für Suchmaschinen optimiert sind. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd. - SENIOR SEO & Texter für KI SEO Content Marketing

