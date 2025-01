Startseite DORA-Compliance 2025: Deine Checkliste für digitale Widerstandsfähigkeit Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-03 08:41. Bereite dich auf den Digital Operational Resilience Act (DORA) vor: Erfülle bis 2025 die neuen EU-Anforderungen an digitale Resilienz und IT-Sicherheit - mit unserer praktischen To-Do-Liste! DORA-Compliance: Deine To-Do-Liste für 2025

Der Digital Operational Resilience Act (DORA) ist eine EU-Verordnung, die darauf abzielt, die digitale Widerstandsfähigkeit von Finanzunternehmen zu stärken. Ab dem 17. Januar 2025 sind Finanzinstitute und ihre IT-Dienstleister verpflichtet, die Anforderungen vollständig umzusetzen. ?? Wichtige To-Dos für die DORA-Compliance

?? IKT-Risikomanagement implementieren: Risikoanalyse durchführen: Identifiziere und bewerte Risiken in deinen IKT-Systemen.

Sicherheitsstrategie entwickeln: Erstelle basierend auf der Risikoanalyse eine robuste Strategie.

Regelmäßige Überprüfungen: Führe kontinuierliche Überprüfungen und Aktualisierungen des Risikomanagements durch. ?? IKT-Drittparteirisiken managen: Due-Diligence-Prüfungen: Bewerte sorgfältig Risiken, die durch Drittanbieter entstehen.

Vertragsmanagement: Stelle sicher, dass Verträge mit Drittanbietern klare Regelungen zur IKT-Sicherheit enthalten.

Überwachung: Implementiere Prozesse zur kontinuierlichen Überwachung der Drittanbieter. ?? IKT-bezogene Vorfälle behandeln und melden: Vorfallmanagement-Prozess etablieren: Setze Prozesse zur Erkennung, Klassifizierung und Behandlung von IKT-Vorfällen auf.

Meldepflichten erfüllen: Stelle sicher, dass alle relevanten Vorfälle gemäß DORA gemeldet werden. ?? Testen der digitalen operationellen Resilienz: Regelmäßige Tests: Führe regelmäßige Tests der IKT-Systeme durch, einschließlich Threat-led Penetration Testing (TLPT).

Schwachstellenanalyse: Identifiziere und behebe Schwachstellen in den Systemen. ?? Technische Regulierungs- und Durchführungsstandards integrieren: RTS und ITS umsetzen: Integriere technische Standards in dein Compliance-Framework. ?? Schulung und Sensibilisierung: Mitarbeiterschulungen: Schulen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig zu den Anforderungen und Best Practices der digitalen Resilienz. Bewusstsein fördern: Fördere ein unternehmensweites Verständnis für IKT-Sicherheit.

Empfohlene Seminare zur Unterstützung bei der DORA-Umsetzung Online-Schulungen Datenschutz : Lerne, wie du Datenschutzanforderungen effektiv umsetzt und deine Compliance sicherstellst. DORA-Compliance: Neueste Entwicklungen : Entdecke praxisnahe Lösungen und erhalte wertvolle Einblicke in die Implementierung der DORA-Vorgaben.

