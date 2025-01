Startseite HNV im neuen Look Pressetext verfasst von Heilbronner-Hoh... am Do, 2025-01-02 15:41. Startschuss für neuen Kommunikationsauftritt Der ÖPNV ist ein dynamisches System; Fahrpläne, Linienangebote, Tarife etc. ändern sich regelmäßig. Um die Klimaschutzziele zu erreichen und die Fahrgastzahlen in Bus und Bahn zu steigern, braucht die Region einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr.

Martin Mäule, Geschäftsführer der Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr GmbH, betonte in der Aufsichtsratssitzung am 20. Dezember 2024, dass der ÖPNV das Rückgrat der Verkehrswende sei und die Herausforderungen der Zukunft nur mit einem kundenorientierten Nahverkehr bewältigt werden können. Daher stand neben den Themen wie die Fahrgast- und Einnahmeentwicklung, die Fortführung des Deutschlandtickets und die Automatischen Fahrgastzählsysteme (AFZS) der Status der strategischen Neuausrichtung des traditionsreichen Verkehrsverbundes auf der Tagesordnung. Im Rahmen der letzten Sitzung des Jahres stellte HNV-Geschäftsführer Mäule dem Aufsichtsrat die geplanten Maßnahmen zum Start des HNV-Redesign vor. Der neue Look des HNV besteht aus einem frischen Lemon-Ton mit hohem Wiedererkennungswert, einem neuen Logo und einem moderneren, zeitgemäßen Design. Das HNV-Logo mit den abgerundeten Ecken und dem stilisierten Smiley wirkt sympathisch, die Bildmotive sind natürlich und emotional. Der neue Auftritt soll verbinden und steht für mehr Kundennähe, daher auch der neue Claim „HNV. Bringt uns einander näher.“ Die Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr GmbH positioniert sich als Mobilitätsanbieter, der das Vertrauen zu den Menschen in der Region in den Vordergrund rückt. Da der öffentliche Nahverkehr Begegnungen zwischen Menschen ermöglicht, die sonst nicht zustande kämen, lautet das neue Motto des HNV auch: „Wir verringern Distanz, nicht nur Entfernungen“.

Mit dem neuen Corporate Design wird die zukunftsorientierte Ausrichtung des HNV nach außen hin sichtbar. Der neue Markenauftritt wird mit dem Fahrplanwechsel 2024/25 schrittweise Einzug halten. Die Printprodukte wurden bereits im neuen Design aufgelegt, der Webrelaunch wie auch die Umsetzung in den digitalen Medien folgen im Sommer 2025. „Aus Kostengründen und Nachhaltigkeitsaspekten werden die Busbeklebungen und weitere Werbemaßnahmen sukzessive angepasst“, so HNV-Geschäftsführer Mäule.

Vorrangige Ziele des HNV für das Jahr 2025 sind die Steigerung der Fahrgastzahlen und der JobTicket-Verträge, die durch den sympathischen neuen Look und die Stärkung der Außenwirkung unterstützt werden sollen. Über uns

Der Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr (HNV) ist seit 1997 die Dachmarke für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Region. Der Verkehrsverbund betreibt keine eigenen Busse und Bahnen. Die Fahrgäste werden von den kooperierenden Verkehrsunter-nehmen befördert. Es gilt ein einheitlicher Tarif für Busse, Bahnen und Stadtbahnen im Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie im Hohenlohekreis. Kontakt

