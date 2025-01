Startseite 7 gute Gründe für einen Website Relaunch trotz voller Auftragsbücher. Pressetext verfasst von Markburg am Do, 2025-01-02 11:58. Das Internet ist heute ein unverzichtbares Instrument im Marketing von Unternehmen. Dennoch setzen viele kleine und mittelständische Betriebe weiterhin auf veraltete oder technisch mangelhafte Websites. Selbst wenn Ihre Auftragslage gut ist, riskieren Sie, potenzielle Neukunden zu verlieren – denn die meisten Interessenten informieren sich online über Dienstleistungen, vergleichen Produkte oder suchen nach wichtigen Informationen wie Öffnungszeiten. Falls Sie sich angesprochen fühlen und zögern, Ihre Website zu überarbeiten, finden Sie hier einige überzeugende Gründe, warum sich eine moderne Webpräsenz auch bei vollen Auftragsbüchern lohnt. Grund 1: Immer erreichbar und für Sie da

Im Gegensatz zu Offline-Werbung ist eine Website rund um die Uhr erreichbar und ermöglicht es Kund:innen, jederzeit Kontakt aufzunehmen oder Anfragen zu stellen – auch außerhalb der Geschäftszeiten. Besonders an Wochenenden oder Feiertagen nutzen viele Menschen das Internet. Eine moderne Website ermöglicht es zudem, schnell neue Informationen zu teilen, sei es zu Angeboten oder Änderungen. So erhalten Ihre Besucher:innen immer aktuelle Neuigkeiten und bleiben informiert – kein anderes Kommunikationsmittel ist schneller. So können Sie 7 Tage die Wochen Neukund:innen gewinnen. Grund 2: Mobile First

Über 62 % der Internetnutzer surfen heute überwiegend mit dem Smartphone. Google legt durch das Mobile-First-Indexing besonderes Augenmerk auf mobilen Content, was bedeutet, dass die mobile Version Ihrer Website vorrangig für die Platzierung in den Suchergebnissen bewertet wird. Eine nicht mobil-optimierte Website führt nicht nur zu frustrierten Besucher:innen, sondern auch zu schlechteren Rankings und geringerer Sichtbarkeit.

Ein responsives Webdesign ist daher unerlässlich. Es sorgt dafür, dass sich Ihre Website automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen anpasst, sodass Inhalte auf Smartphones, Tablets und Desktops gleichermaßen optimal dargestellt werden. Dies verbessert nicht nur die Benutzererfahrung, sondern erhöht auch die Verweildauer und die Wahrscheinlichkeit von Conversions. Grund 3: Noch besser gefunden werden

Suchmaschinenoptimierung (SEO) entwickelt sich ständig weiter und stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Der Relaunch einer Website bietet die perfekte Gelegenheit, SEO von Grund auf neu zu gestalten. Dabei lassen sich technische Aspekte wie Ladezeiten, URL-Struktur und interne Verlinkung optimieren. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Anpassung an Sprachassistenten und Künstliche Intelligenz (KI). Gut strukturierte, schnell ladende Websites werden von Sprachassistenten besser erkannt, was die Erreichbarkeit erhöht. Aktuelle SEO-Best-Practices sorgen dafür, dass Ihre Website langfristig in den Suchergebnissen besser abschneidet und zukunftssicher bleibt. Grund 4: Neukund:innen gewinnen

Die meisten Kaufentscheidungen werden heutzutage online getroffen. Eine gut gestaltete und sichtbare Website bietet Unternehmen die Chance, neue Kunden zu gewinnen, da potenzielle Interessenten oft im Internet nach Produkten oder Dienstleistungen suchen. Ohne eine visuell ansprechende Website laufen Unternehmen Gefahr, Kunden an die Konkurrenz zu verlieren. Zudem wirkt eine moderne Website nicht nur auf Kunden, sondern auch auf Jobsuchende – so kann sie helfen, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Ein erster Eindruck zählt, und eine gut strukturierte Website stärkt das Vertrauen in Ihr Unternehmen. Grund 5: Gezieltes Marketing betreiben

Mit einer Website kannst du dich überregional oder sogar international positionieren. Sie ermöglicht dir, neue Märkte zu erschließen, sei es durch angepasste Inhalte, Sprachen oder Währungen. Auch für die Ansprache einer regionalen Zielgruppe ist eine moderne Website unerlässlich, da sie dir ermöglicht, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Einmal erstellt, sorgt die Website rund um die Uhr für gezieltes Online-Marketing und spricht automatisch neue Interessenten an. Grund 6: Platz für unbegrenzte Informationen

Eine Website bietet nahezu unbegrenzten Raum, um Informationen zu vermitteln, die in klassischen Medien wie Anzeigen oder Plakaten oft nicht vollständig dargestellt werden können. Besonders bei erklärungsbedürftigen Produkten oder Dienstleistungen haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Vorteile ausführlich zu präsentieren. Zudem können Sie wichtige Aspekte Ihres Unternehmens wie die Firmengeschichte, Referenzen oder Serviceleistungen in den Fokus rücken. Eine moderne Website erlaubt es Ihnen, neue Informationen schnell zu kommunizieren – etwa geänderte Öffnungszeiten – und fungiert als flexibler und stets aktueller Kommunikationskanal. Grund 7: Zeitersparniss

Die Kommunikation mit potenziellen Kund:innen kann viel Zeit in Anspruch nehmen – durch E-Mails, Telefonate oder Angebotsversand. Eine moderne, aktualisierte Website spart wertvolle Zeit, indem sie häufig gestellte Fragen beantwortet und als direkter Absatzkanal fungiert. Doch der Nutzen geht weit darüber hinaus: Eine gut programmierte Website kann auch interne Prozesse optimieren. Bewerbungsmanagement, Rechnungsstellung, Bezahlfunktionen oder sogar Lagerverwaltung lassen sich integrieren und automatisieren. So wird Ihre Website nicht nur zum Marketing-Tool, sondern auch zu einer wertvollen Unterstützung für den täglichen Geschäftsbetrieb. Eine Businesswebsite ist längst nicht mehr nur eine digitale Visitenkarte. Sie ist ein essenzieller Bestandteil Ihrer Unternehmensstrategie und spielt eine entscheidende Rolle dabei, Ihr Unternehmen in einer digitalen Welt zukunftssicher zu positionieren. Ihre Website sollte stets aktuell, benutzerfreundlich und zielgruppenspezifisch gestaltet sein, um effektiv mit potenziellen Kund:innen zu kommunizieren. Wenn diese Anforderungen erfüllt sind, kann Ihre Website zu einer leistungsstarken “Mitarbeiterin” werden, die rund um die Uhr für Ihr Unternehmen arbeitet, 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag. Wir analysieren Ihre Website umfassend – sowohl technisch als auch visuell – und geben Ihnen eine professionelle Einschätzung, ob ein Relaunch sinnvoll ist.

