Shenzhen Internationaler Designwettbewerb für tragbare Brillen 2024

Am 26. Dezember fand in Shenzhen die Roadshow des Shenzhen International Eyewear (Wearable) Design Contest statt. Diese Roadshow ist eine Begleitveranstaltung der Light Vision 2024 Shenzhen International Optics Fair. Der Wettbewerb sammelt Werke aus der ganzen Welt. Unter dem Motto „Mirror Inspires the Future·Art and Digital Symbiosis" gibt es vier Kategorien: Original Design-Professional Eyewear Group, Original Design-College Competition Group, Smart Glassed(Wearable) Design Group und Digital Vision Group. Seit dem Beginn dieses Wettbewerbs am 18. Oktober wurden insgesamt mehr als 2400 Werke von Top-Designern aus China, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Italien, Spanien usw. eingereicht. Der Wettbewerb konzentriert sich nicht nur auf innovative Technologiefelder wie Brillendesign, innovatives Design, intelligente tragbare Geräte (Smartglasses) und die digitale Wirtschaft, sondern untersucht auch, wie diese Technologien mit einer Reihe von Branchen, darunter Digitaltechnik, Handwerk und Mode, kombiniert werden können. Was den Inhalt des Wettbewerbsbetrifft, so konzentriert er sich nicht nur auf die Handwerkskunst und das innovative Design von Brillen, sondern bezieht auch hochmoderne technologische Elemente wie intelligente tragbare Geräte (Smartglasses) und die digitale Wirtschaft mit ein. Das bedeutet, dass die Teilnehmer darüber nachdenken müssen, wie sie die neuesten technologischen Elemente wie Augmented Reality, Virtual Reality, Gesundheitsüberwachung, Spracherkennung usw. in das Brillendesign integrieren können, damit die Brillen nicht nur die Funktionen und die Ästhetik traditioneller Brillen aufweisen, sondern auch dem modernen Streben nach einem intelligenten und bequemen Leben gerecht werden. Der Wettbewerb nimmt die Brillenindustrie als Anhaltspunkt und verwebt die gesamte Kette der Smart-Wearable-Branche, von der genialen Herstellung von Brillen bis hin zu den innovativen Durchbrüchen bei Smart Tragbares, von der immersiven Erfahrung der AR/VR-Technologie bis hin zur bahnbrechenden Erforschung der digitalen Industrie. Gleichzeitig bieten wir umfassende Unterstützung von der Konzeptüberprüfung über die Prototypenentwicklung bis hin zu Markttests für herausragende Projekte, beschleunigen den Kommerzialisierungsprozess innovativer Ergebnisse underreichen einenahtlose Verbindung vom Design zur Industrie. Die Gewinnerarbeiten dieses Designwettbewerbs werden in einer groß angelegten Ausstellung zusammengefasst, die virtuelle Online-Ausstellungen mit Offline-Einrichtungen kombiniert, um die Kunstfertigkeit und das interaktive Erlebnis der Designergebnisse zu verbessern. Der Shenzhen International Eyewear (Tragbares) Design Contest 2024 ist nicht nur eine konzentrierte Darstellung der Innovationsfähigkeit der Brillenindustrie, sondern auch eine zukunftsweisende Erkundung des zukünftigen Entwicklungstrends intelligenter tragbarer Geräte. Dieser Wettbewerb wird die Innovationskraft der Brillenindustrie weiter ankurbeln und die hochwertige Entwicklung der globalen intelligenten Brillenindustrie fördern.