Startseite Global Awards: Dr. Walser Dental als Sieger Medizintechnikhersteller des Jahres ausgezeichnet Pressetext verfasst von Dr. Walser Dental am So, 2024-12-29 11:37. Die Dr. Walser Dental, deren Walser Zahn-Matrizen Zahnärzte weltweit begeistert anwenden, wurde als Gesamtsieger und als "Medizintechnikhersteller des Jahres 2023/24" bei den "Global Awards" in Großbritannien ausgezeichnet. Die Freude ist riesig bei der Belegschaft der vielfach ausgezeichneten Dr. Walser Dental. Eingeladen ist die Dr. Walser Dental mit ausgewählten Mitarbeitern, um sich mit der Jury und dem Team zu treffen, zu feiern, Fotoshootings/Videointerviews zu machen und Kontakte zu Unternehmen und anderen Gewinnern aus der ganzen Welt zu knüpfen. Monate zuvor war die Dr. Walser Dental GmbH für die im Vereinigten Königreich ausgelobten „Global Awards 2023/2024“ überraschend nominiert worden und musste daraufhin sehr umfangreiche, in Englisch ausgestellte Unterlagen abliefern. So z.B. unterstützende Informationen aus der Medizintechnik. Ein eingesetztes Rechercheteam in England verwendete daraufhin öffentlich zugängliche Informationen zu Testimonials, Bewertungen, Alleinstellungsmerkmalen, Innovationen und Dienstleistungen der Dr. Walser Dental, die dann an die Jury weitergeleitet wurden, die schließlich einen Gewinner in jeder Kategorie auswählten. Die Nominierung wurde dann vom Corporate LiveWire Team geprüft und die Dr. Walser Dental erhielt nun als Gesamtsieger mit dem Titel "Medizintechnikhersteller des Jahres 2023/2024" einen begehrten Platz in der nächsten Ausgabe bei einem der Mergers und Acquisitions, Global Fund, Business oder Global Corporate Awards. Die Corporate LiveWire Awards in Birmingham sind der Gipfel der unternehmerischen Leistung und zeichnen die Besten in ihrem jeweiligen Bereich aus. Die Krönung der Auszeichnungen ist der Global Award, mit dem Unternehmen aller Art ausgezeichnet werden, die im vergangenen Jahr und in den vergangenen Jahren hervorragende Leistungen erbracht haben.

Jedes Jahr lädt die Corporate LiveWire im Vereinigten Königreich in Birmingham sowohl Leser als auch Autoren der Corporate LiveWire-Publikationen ein, Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen vorzuschlagen, die ihrer Meinung nach eine Auszeichnung verdienen. Die diesjährige Wirtschaftspublikation steht allen Abonnenten des Magazines „Corporate LiveWire“ zur Verfügung und stellt alle Gewinner vor. Über 90.000 Leser erhalten den Leitfaden in gedruckter und digitaler Form. Alle Preisträger, so auch die Dr. Walser Dental, werden in der jährlichen Publikation der Global Awards 2023/24 hervorgehoben und die Preisgeber werben für alle Ausgezeichneten. Die Publikation wird eine Fülle von Interviews, Features und Einblicken in die Branche sowie alle Einzelheiten zu den diesjährigen Gewinnern enthalten. Quelle: Textauszüge Corporate LiveWire Birmingham, Vereinigtes Königreich Mehr Informationen unter www.walser-dental.com Über die Dr. Walser Dental GmbH Die Dr. Walser Dental ist seit 1948 Hersteller von zahnärztlichen Instrumenten, die weltweit vertrieben werden. Seit Bestehen der Firma wurden zahlreiche Patente angemeldet. Getreu dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ werden praktische und wissenschaftliche Erfahrungen in die Herstellung aller zahnärztlichen Instrumente bis heute eingebracht. Mit einem Exportanteil von 75% liefert das Unternehmen seine Produkte weltweit in über 120 Ländern. Auszeichnungen: Als erste Medizintechnikfirma 2006 im Innovationserfolg in den Top 10 bei Top 100, 2007 erneut Top 100 Unternehmen, 2007 „International Best factory Award” unter den Top 3, 2007, 2008, 2009 und 2010 für den „Oskar des Mittelstandes“ nominiert und den Industriepreis 2008 erhalten. 2008 „Top 100 Produkt“ in den USA. Für das soziale Engagement in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 vom Wirtschaftsministerium Baden Württemberg und der Caritas geehrt. 2009 erhielt die Firma den Wirtschaftspreis „Goldjupiter“. 2010 in die Top 10 der innovativsten Lösungen in der Medizintechnik beim Industriepreis gewählt. 2011 nominiert für den Industriepreis, 2011 in der Industrie-Bestenliste verewigt, 2011 Mittelstandspreis Lea Titel "Sozial engagiert 2011", 2011 nominiert für den „Großen Preis des Mittelstandes“ und Endrunde erreicht. 2012 Mittelstandspreis Lea Titel "Sozial engagiert 2012", 2012 nominiert für den „Oskar des Mittelstandes“ und Endrunde erreicht, Industriepreis 2012 Titel „Best of 2012“. Nominiert für den Großen Preis des Mittelstandes 2013 und Endrunde erreicht, Sieger Industriepreis 2013 Kategorie Medizintechnik, LEA Mittelstandspreis 2013, zu den 5 besten Unternehmen ausgezeichnet. Best of 2014 beim Industriepreis in der Kategorie Medizintechnik, LEA Mittelstandspreis 2014, Titel „Sozial engagiert 2014“. Nominiert für den „Großen Preis des Mittelstandes“ 2015. „Vielfalt gelingt“ Auszeichnung für kulturelle Vielfalt in der Ausbildung, Großer Preis des Mittelstandes 2015 Endrunde erreicht. LEA Mittelstandspreis 2015, Titel „Sozial engagiert 2015“. Best of 2015 beim Industriepreis in der Kategorie Medizintechnik. LEA Mittelstandspreis 2016, Titel „Sozial engagiert 2016“. Best of 2016 beim Industriepreis in der Kategorie Medizintechnik. Nominiert für den „Großen Preis des Mittelstandes“ 2016 und Endrunde erreicht. Best of 2017 beim Industriepreis in der Kategorie Medizintechnik. LEA Mittelstandspreis 2017, Titel „Sozial engagiert 2017“. Best of 2018 beim Industriepreis in der Kategorie Medizintechnik, GlobalConnect Award, nominiert als „Hidden Champion“ 2018. LEA Mittelstandspreis 2018, Titel „Sozial engagiert 2018", nominiert beim Demografie Exzellenz Award 2018, nominiert beim „German Innovation Award" 2019, nominiert für den „Großen Preis des Mittelstandes" 2019, LEA Mittelstandspreis 2019, Titel „Sozial engagiert 2019", nominiert beim Deutschen Exzellenz Preis 2020, Industriepreis 2019 „Best of", nominiert für „Großer Preis des Mittelstandes" 2020 und Endrunde erreicht; LEA Mittelstandspreis 2020, Titel „Sozial engagiert 2020"; Industriepreis „Best of 2020" für Zahn-Matrizen; Industriepreis „Best of 2020" für Inlay- und Stiftpinzette; Industriepreis „Best of 2020" neue Zahn-Matrize für extra tiefe Karies; Industriepreis „Best of 2020" Zahn-Matrize für zweiflächige Füllungen; Industriepreis „Best of 2020" Zahn-Matrize für vierflächige Füllungen; nominiert für „Großer Preis des Mittelstandes" 2021; LEA Mittelstandspreis 2021, Titel „Sozial engagiert 2021"; für Zahn-Matrizen viermal Industriepreis „Best of 2021", nominiert für „Großer Preis des Mittelstandes" 2022; LEA Mittelstandspreis 2022, Titel „Sozial engagiert 2022", viermal Industriepreis „Best of 2022"; nominiert für „Großer Preis des Mittelstandes" 2023; LEA Mittelstandspreis 2023, Titel „Sozial engagiert 2023"; viermal Industriepreis „Best of 2023"; nominiert für „Großer Preis des Mittelstandes" 2024; LEA Mittelstandspreis 2024, Titel „Sozial engagiert 2024"; Global Awards 2023/2024 „Medizintechnikhersteller des Jahres 2023/24"