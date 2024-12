Startseite In The South -Die neue Single von Andrea Limmer Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2024-12-27 11:58. „In The South“ ist Andrea Limmers erster englischer Song, gleichzeitig eine Hommage an ihre süddeutsche Heimat, ohne sie beim Namen zu nennen. Und deshalb hat auch die einzig bayerische Strophe hier einen guten Platz. Gute Laune, Bier und Sonnenschein – so könnte man die Single ebenfalls charakterisieren. Nicht nur sprachlich, auch stilistisch bleibt die Neuerscheinung besonders: Die Musikkabarettistin lässt Country-Elemente einfließen. Mit den Singles „Ostseestern“, „D’ Liab“, „Danse la Résistance“, „AmperererHampererer“ oder „Entgleisung 5.0“ hat Andrea Limmer bereits Einblick in ihr musikalisches Spektrum gegeben. Demnächst erscheint ihr Album: „Bussi Limmi“ – man darf gespannt bleiben. UPC 3617667710066

Release 27.12.2024 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.