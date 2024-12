Startseite Neue Scientology-Kampagne mit TV-Spots, Social-Media-Posts und Plakatwerbung Pressetext verfasst von Frank Busch am Fr, 2024-12-27 11:36. Die neue Kampagne "Globales Willkommen in Scientology" bekräftigt das dauerhafte Versprechen der Religion, die Menschheit zu vereinen und zu fördern. Die Church of Scientology International ist stolz darauf, den Start ihrer neuen Kampagne "Globales Willkommen in Scientology" bekannt zu geben, einer dynamischen Initiative, die Interesse wecken, das Verständnis fördern und Menschen weltweit einladen soll, die vielen Aspekte der Scientology zu erkunden. Die vollständig in sich geschlossene Kampagne umfasst drei eindrucksvolle Fernsehspots: "Unsere Stimme", "Unsere Kirche" und "Unsere Bewegung" -, die von auffälligen Plakatwänden und Posts auf globalen sozialen Medienplattformen unterstützt werden. Jeden Tag fragen sich Millionen von Menschen: "Was ist Scientology?" Als Antwort darauf vermittelt die Kampagne "Globales Willkommen in Scientology" die Kernwerte der Religion: ihr Engagement, Menschen zu helfen, ihr volles Potenzial zu verwirklichen, ihre Kirchen als Zentren spiritueller Gemeinschaft und ihre globale Bewegung als Kraft für positive Veränderungen. Die Kampagne, die Scientologen aus allen Lebensbereichen zeigt, wird 10 Wochen lang in 30 Ländern und in 17 Sprachen laufen. Die noch nie da gewesenen Botschaften der Kampagne wurden von David Miscavige, dem kirchlichen Oberhaupt der Scientology-Religion, während der Feier zum 40-jährigen Bestehen der International Association of Scientologists (IAS) in Saint Hill, England, vorgestellt. Die Veranstaltung, an der Scientologen aus der ganzen Welt teilnahmen, diente als perfekte Kulisse für die Präsentation dieser umfassenden globalen Einladung, die das fortwährende Engagement der Kirche für die Verbesserung des Lebens und der Gemeinschaften überall hervorhebt. Die Kampagne, die vollständig von Scientology Media Productions entwickelt wurde, ermutigt den Einzelnen, tiefer zu blicken, neue Perspektiven zu entdecken und sich auf eine Reise des spirituellen Wachstums und Verständnisses zu begeben. Eine spezielle Startseite auf Scientology.org lädt Besucher dazu ein, mehr über die Überzeugungen, Praktiken und weitreichenden humanitären und sozialen Verbesserungsprogramme der Kirche zu erfahren. Die Website enthält auch Hunderte von Videos von Scientologen mit Links zu vollständigen TV-Sendungen auf dem Scientology Network. Scientology Network in Los Angeles Das Scientology Network ging am 12. März 2018 auf Sendung. Seitdem wurde es in 240 Ländern und Territorien weltweit in 17 Sprachen angesehen. Um dem wachsenden Interesse der Menschen an Scientology nachzukommen, beleuchtet das Network den Alltag von Scientologen, zeigt die Kirche als globale Organisation und präsentiert ihre Programme zur Verbesserung der Gesellschaft, die das Leben von Millionen von Menschen berührt haben. Das Network zeigt auch Dokumentarfilme von unabhängigen Filmemachern, die einen Querschnitt der Kulturen und Glaubensrichtungen repräsentieren, aber ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die Gesellschaft zu verbessern. Die innovativen Inhalte von Scientology Network wurden mit mehr als 125 Branchenpreisen ausgezeichnet, darunter Tellys, Communitas und Hermes Creative Awards. Fakten über die Scientology-Religion Die Scientology Religion wurde von dem Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology-Kirche wurde 1954 in Los Angeles gegründet und die Religion hat sich auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet. Die Scientology-Kirche erfährt in Europa immer mehr staatliche Anerkennungen. Zum Beispiel in Spanien, Portugal, Schweden, Großbritannien und den Niederlanden ist die Scientology-Kirche als gemeinnützige Religionsgemeinschaft anerkannt. Weitere Informationen zur religiöser Anerkennung der Scientology in Europa finden Sie unter scientologyreligion.de. Über Frank Busch Vorname

