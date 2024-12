Startseite DRUTEX erweitert Portfolio mit neuem Aluplast-Fenstersystem IDEAL NEO MD für Energieeffizienz Pressetext verfasst von ITMS22 am Mo, 2024-12-23 14:29. Bytow/Polen, 23. Dezember 2024 - DRUTEX, einer der führenden Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa, hat das neue Aluplast-Fenstersystem IDEAL NEO MD in sein Portfolio aufgenommen. Diese Erweiterung unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, innovative und energieeffiziente Lösungen zu liefern, die den höchsten Design- und Qualitätsstandards entsprechen. Mit diesem Schritt reagiert DRUTEX auf die steigende Nachfrage nach Fenstersystemen, die sowohl durch moderne Ästhetik als auch durch technische Exzellenz überzeugen. Das System ist ab sofort über das DRUTEX-Händlernetzwerk erhältlich. Das Fenstersystem IDEAL NEO MD wurde entwickelt, um den Kundenwunsch nach einem kubistischen, eleganten Design zu erfüllen. Gleichzeitig überzeugt es durch seine hervorragende Wärmedämmeigenschaften mit einem Uw-Wert von 0,76 W/(m²K). Das 6-Kammer-Profil der B-Klasse verfügt über eine dreifache Dichtung und eine Einbautiefe von 76 mm. Diese Kombination aus schlanker, kantiger Form und technischer Spitzenleistung bietet eine fortschrittliche Lösung für energieeffizientes Bauen und Renovieren. Kamil Gierszewski, Verkaufsdirektor von DRUTEX erklärt: „Mit der Einführung von IDEAL NEO MD bieten wir unseren Kunden eine moderne, energieeffiziente Lösung und reagieren flexibel auf die Anforderungen eines sich wandelnden Marktes. Unser Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit ist seit jeher die treibende Kraft hinter unserem Erfolg.“ Das neue Fenstersystem stärkt auch die langjährige Partnerschaft zwischen DRUTEX und Aluplast. Christian Voicu, Präsident von Aluplast Poland, ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit beiden Unternehmen hilft, ihre Marktposition weiter auszubauen. „Mit der Entwicklung unserer Systeme schaffen wir für unsere Partner einen Rahmen, um effizient und effektiv zu arbeiten,“ erklärt Voicu. Er betont, dass moderne Lösungen wie IDEAL NEO MD dazu beitragen, die Anforderungen eines anspruchsvollen und dynamischen Marktes gerecht zu werden. Mit der Aufnahme von IDEAL NEO MD erweitert DRUTEX sein Angebot an energieeffizienten Fenstersystemen und bietet Bauherren und Renovierern eine technisch fortschrittliche Option, die moderne Ästhetik und hohe Funktionalität vereint. Über ITMS22 Komplettes Benutzerprofil betrachten