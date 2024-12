Startseite CBD-Tampons kostenlos testen: Auftakt im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-12-20 14:08. Zwischen 80 und 90 Prozent der Frauen leiden an Regelschmerzen. Monat für Monat und über viele Jahre. Dieses Problem kann die Frauen im Alltag, im Familienleben und im Job stark einschränken. Innovative Lösung: CBD-Tampons zum Gratistest MinaDays bietet mit seinen CBD-Tampons eine natürliche Alternative, die Frauen neue Möglichkeiten für eine entspanntere Periode eröffnet. Im Rahmen einer Gratisaktion können von Regelschmerzen betroffene Frauen nun 4 CBD-Tampons kostenlos testen. Selbst die Versandkosten übernimmt MinaDays. Positives Feedback beim Launch-Event in Hamburg Der Auftakt fand am Infostand im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg statt. Dort teilten viele Frauen ihre Erfahrungen offen und zeigten sich begeistert - nicht nur von der Produktneuheit, sondern auch davon, dass ihre Probleme ernst genommen wurden. "Es tut gut zu wissen, dass wir endlich mehr Gehör finden", sagte eine Besucherin. Begeisterte Stimmen aus der Community "Ich freue mich jetzt sogar auf meine nächste Periode!", berichtete eine andere voller Überzeugung. "Auf so ein Produkt habe ich schon lange gewartet", fügte eine weitere hinzu. Die Kombination aus natürlichem CBD-Öl und bewährter Funktionalität überzeugte viele Frauen. Natürliche Inhaltsstoffe der CBD-Tampons im Fokus CBD, ein nicht psychoaktiver Bestandteil der Cannabispflanze, wird zunehmend als natürlicher Unterstützer geschätzt. Dr. Gudrun Lorenz-Eberhardt, Gynäkologin und wissenschaftliche Beraterin bei MinaDays, erklärt: "Viele Frauen suchen nach einfachen und natürlichen Alternativen, die sich in ihren Alltag integrieren lassen." Auch wissenschaftliche Studien stützen die positiven Effekte von CBD auf das Wohlbefinden?. Kostenlose Testmöglichkeit und weiterführende Informationen Mit der Gratisaktion ermöglicht MinaDays Frauen einen einfachen Einstieg in diese innovative Menstruationspflege. Die Gratis-Aktion und Artikel wie "Interview mit der Fachärztin Frau Dr. Gudrun Lorenz-Eberhardt" sowie " CBD-Forschung: Der aktuelle Stand " sind im Blog auf der MinaDays-Website zu finden?. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Swiss-Canna GmbH

Über MinaDays MinaDays ist eine Marke der Swiss Canna GmbH. Das Schweizer Unternehmen revolutioniert die Damenhygiene mit innovativen CBD-Tampons und nachhaltigen Bambus-Periodenartikeln. Mit der Mission #Periodenstolz setzt sich MinaDays für ein neues Bewusstsein ein: Menstruation ist kein Tabu, sondern Teil weiblicher Stärke. Die von Frauen für Frauen entwickelten Produkte vereinen innovative CBD-Technologie für mehr Wohlbefinden, nachhaltige Materialien wie Bambusfasern und höchste Qualitätsstandards.

