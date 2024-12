Startseite Mumm feierte 2011 das 130-jährige Jubiläum der Cramant-Weinberge Pressetext verfasst von GerardsSelection am Fr, 2024-12-20 12:56. Im Jahr 2011 blickte das Champagnerhaus Mumm auf 130 Jahre einer ganz besonderen Geschichte zurück. 1881 erwarb Mumm Weinberge im berühmten Grand-Cru-Dorf Cramant in der Côte des Blancs. Von Anfang an nutzte das Haus diese außergewöhnlichen Chardonnay-Trauben, um einen besonderen Blanc de Blancs zu kreieren. Doch dieser exklusive Champagner wurde zunächst nicht für den Verkauf vorgesehen. Vielmehr galt er als ein Geschenk, das engen Freunden und Wegbegleitern des Hauses vorbehalten war – ein Zeichen für die Eleganz und Exklusivität, die Mumm auszeichnen. Ein Schritt in die Welt der Spitzenrestaurants In den frühen 1930er-Jahren öffnete sich ein neues Kapitel für diesen einzigartigen Champagner. Unter dem Namen Crémant de Cramant wurde er erstmals in limitierter Menge an ausgewählte Spitzenrestaurants geliefert. Diese erlesenen Flaschen trugen individuell gestaltete Etiketten, die das Besondere dieses Champagners unterstrichen. Das kleine Dorf Cramant, berühmt für seine erstklassigen Chardonnay-Weinberge, wurde damit zur Wiege eines der elegantesten Champagner, die das Haus Mumm jemals hervorgebracht hat. Die Geburtsstunde des „Visitenkarten-Champagners“ Knapp 30 Jahre später entschied sich Mumm, den Crémant de Cramant auch kommerziell anzubieten. Nicht nur der Champagner selbst war einzigartig, auch das Design stach hervor: Die Flasche trug ein Etikett mit einer nach oben rechts geknickten Ecke – inspiriert von einer charmanten Tradition des 19. Jahrhunderts. Damals knickten Besucher ihre Visitenkarte, um anzuzeigen, dass sie niemanden zu Hause angetroffen hatten. Mumm übertrug dieses Symbol auf seinen Champagner, der so zu einem „Visitenkarten-Champagner“ wurde – ein außergewöhnliches Geschenk, das immer Eindruck hinterließ. Vom Klassiker zum modernen Blanc de Blancs Bis heute stammen die Trauben für diesen Champagner aus den historischen Weinbergen, die Mumm 1881 erwarb. Der Crémant de Cramant war von Anfang an ein Champagner mit reduzierter Kohlensäure – 4,5 statt der üblichen 6 Atmosphären –, was ihm seine besonders weiche und elegante Struktur verlieh. Doch 1975 änderte sich die Gesetzgebung: Das französische Institut INAO beschloss, den Begriff „Crémant“ ausschließlich für Schaumweine bestimmter Regionen wie Elsass oder Loire zu reservieren. Der Champagner erhielt daraufhin den Namen Mumm de Cramant und wurde 2011 schließlich in Blanc de Blancs umbenannt.

Die Tradition der besonderen Herstellung blieb jedoch unangetastet. Um die Reinheit und Eleganz zu bewahren, reift der Blanc de Blancs lediglich 30 Monate auf der Hefe – kürzer als die vorgeschriebenen 36 Monate für Jahrgangs-Champagner. Obwohl er ausschließlich aus Trauben eines einzigen Erntejahres stammt, wird er aufgrund dieser kürzeren Reifezeit offiziell als „sans année“ (ohne Jahrgang) geführt. Ein Meisterwerk der Finesse Didier Mariotti, Chef de Cave bei Mumm, beschreibt den Blanc de Blancs als „außergewöhnlich präzise und von unglaublicher Finesse – ein Champagner, bei dem nichts dem Zufall überlassen wird“. Anlässlich des 130-jährigen Jubiläums wurde er in einem neuen, eleganten Flaschendesign präsentiert. Die Jubiläumsedition umfasste eine hochwertige Verpackung, metallische Akzente sowie ein stilvolles Set aus speziell gestalteten Gläsern und einem Tablett mit eingravierter Karte von Cramant.

Besonders in der Magnumflasche zeigt der Blanc de Blancs sein ganzes Potenzial. Hier reift er 10 Monate länger auf der Hefe, was ihm eine beeindruckende Komplexität verleiht. Der Jahrgang 2004, der zuletzt in Magnumflaschen abgefüllt wurde, begeistert mit einem feinen Bukett aus zarten Röstnoten, mineralischen Nuancen und einem Hauch von Frucht. Am Gaumen dominieren lebhafte Zitrusnoten, begleitet von einer harmonischen, frischen Struktur, die in einem langen, mineralischen Finale ausklingt. Die letzten Flaschen – ein Schatz der Champagner-Geschichte Mit einer Bewertung von 90/100 Punkten gilt der Blanc de Blancs als ein Meisterwerk der Eleganz – ein Champagner, der besondere Momente krönt. Doch diese Preziosen werden zunehmend rar. Nur noch wenige Dutzend Flaschen dieses einzigartigen Champagners mit 4,5 Atmosphären Kohlensäure sind weltweit verfügbar.

Mit einer Bewertung von 90/100 Punkten gilt der Blanc de Blancs als ein Meisterwerk der Eleganz – ein Champagner, der besondere Momente krönt. Doch diese Preziosen werden zunehmend rar. Nur noch wenige Dutzend Flaschen dieses einzigartigen Champagners mit 4,5 Atmosphären Kohlensäure sind weltweit verfügbar.