Auf Afrika-Safari Kenias faszinierende Tierwelt in der Masai Mara erleben

Zu Hause ist es kalt und grau? Eine Fernreise ins faszinierende Afrika bietet die Möglichkeit, dem tristen Alltag zu entfliehen, neue Welten zu entdecken und besondere Erlebnisse zu sammeln. Unter den afrikanischen Ländern ist Kenia bekannt für seine grandiosen Landschaften und seine vielfältige Tierwelt - und damit ein ideales Reiseziel, wenn man auf der Suche nach Abwechslung ist. Wer in Kenia einzigartige Eindrücke auf einer Afrika-Safari sammeln möchte, hat beispielsweise die Möglichkeit, Kenias Masai Mara zu besuchen, eines der renommiertesten Wildreservate der Welt. Die Masai Mara zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an, die die berühmten Big Five und das spektakuläre Schauspiel der Gnu- und Zebrawanderung erleben wollen. Die malerische Natur, die reiche Tierwelt und die faszinierende Kultur der Massai machen eine Afrika-Safari durch Kenias Masai Mara zu einem besonderen Erlebnis. Auf dem von Keniaprofis betriebenen Reiseportal kenia-safari.de finden Interessierte eine große Auswahl an Afrika-Safaris, sei es durch die Masai Mara oder andere Regionen Kenias.

In komfortablen Safari-Camps wird auch eine Afrika Safari erholsam und entspannt

Ein empfehlenswertes Beispiel ist die „Günstige 3-Tage-Flugsafari im Kilima Camp“. Diese Afrika-Safari zum kenianischen Kilima Camp in der Masai Mara, einem kleinen, charmanten Zeltcamp in der Nähe des Mara-Flusses, bietet eine idyllische Kulisse, Ruhe und Komfort zu erschwinglichen Konditionen. Die Lage an einem Steilhang bietet einen beeindruckenden Blick über die weiten Ebenen der Masai Mara. Die Planung dieser Afrika Safari als Flugsafari ermöglicht es Keniareisenden, die Masai Mara schnell und entspannt zu erreichen, ohne lange Autofahrten in Kauf nehmen zu müssen. Die Afrika-Safari beginnt am frühen Morgen mit der Abholung vom Hotel an der Küste Kenias. Der Fahrer bringt die Teilnehmer der Afrika-Safari zum Ukunda Airstrip am Diani Beach oder zum Flughafen Mombasa, von wo aus der Flug in die Masai Mara startet. Nach einem kurzen Flug erreichen die Teilnehmer der Afrika-Safari bereits am Vormittag die Masai Mara. Auf dem Flugfeld wartet der Guide und bringt die Safarigäste zum Kilima Camp. Schon auf der Fahrt dorthin gibt es erste Tierbeobachtungen in freier Wildbahn. Nach dem Einchecken und einem leckeren Mittagessen bleibt Zeit, das Camp und seine Umgebung zu erkunden. Am Nachmittag beginnt die erste ausgiebige Pirschfahrt dieser Afrika-Safari durch die Masai Mara, und nach Einbruch der Dunkelheit kehren die Safarigäste ins Camp zurück, wo sie den Abend bei einem gemütlichen Abendessen und am Lagerfeuer ausklingen lassen können.

Afrika-Safari mit spannenden Tierbegegnungen - bei einer Kenia-Safari kein Problem

Am zweiten Tag der Afrika-Safari erwarten die Safarigäste nach einem stärkenden Frühstück zwei Pirschfahrten, die nach Absprache mit dem Safari-Guide gestaltet werden können. Besonders zur Zeit der großen Tierwanderungen von Juli bis September sind die Ebenen der Masai Mara voller Leben, so dass diese Afrika-Safari viele spektakuläre Beobachtungsmöglichkeiten bietet. Der dritte und letzte Tag beginnt mit einer Frühpirsch, bei der die Teilnehmer der Afrika Safari die Gelegenheit haben, die Wildtiere in den frühen Morgenstunden bei der Jagd zu erleben. Auf Wunsch kann das Frühstück eingepackt und direkt in der Masai Mara eingenommen werden, um das Safarierlebnis zu verlängern. Anschließend erfolgt der Transfer zurück zum Flugplatz, von wo aus der Rückflug an die kenianische Küste startet. Ein Fahrer erwartet die Teilnehmer der Kenia-Safari und bringt sie zu ihrem Hotel zurück. Diese preisgünstige Afrika Safari in Kenia vereint Abenteuer und Komfort und ermöglicht es den Safari-Reisenden, die faszinierende Tierwelt der Masai Mara hautnah zu erleben und die Vorzüge einer exklusiven Unterkunft zu genießen - eine unvergessliche Erinnerung an Kenia.

