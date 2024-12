Startseite 2025 kommt – Sind Ihre Kaminöfen bereit? Alle Infos bei Paligo! Pressetext verfasst von redaktion Paligo am Do, 2024-12-19 09:55. Neue Vorschriften für Kaminöfen treten ab Januar 2025 in Kraft. Doch Entwarnung: Ein Verbot bleibt aus! Paligo zeigt Ihnen, was Sie tun müssen, um Ihren Ofen gesetzeskonform zu machen und teure Strafen zu vermeiden. Die strengeren Grenzwerte der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) Stufe 2 sollen Feinstaub und Emissionen reduzieren – ein Plus für Umwelt und Gesundheit! Ältere Kaminöfen müssen nachgerüstet oder ausgetauscht werden. Doch moderne Öfen sind sicher. Wichtige Fakten: Keine Verbote: Ihr Kamin darf bleiben, wenn er den neuen Regeln entspricht.

Handlungsbedarf: Ältere Modelle müssen angepasst werden – Paligo erklärt wie.

Strafen: Bis zu 50.000 Euro drohen, wenn Sie nicht handeln. Warum jetzt handeln? Ein moderner Kaminofen bringt viele Vorteile: höhere Effizienz, geringere Emissionen und Schutz vor rechtlichen Konsequenzen. Zudem profitieren Sie von einer sauberen Verbrennung und besserer Luftqualität in Ihrem Zuhause. Entdecken Sie die Details auf Paligo:

Unser Ratgeber über die neue Kaminverordnung 2025 erklärt alle Schritte, von der Prüfung Ihres Ofens bis zur optimalen Lösung für Ihr Zuhause. Egal, ob Nachrüstung oder Austausch – mit Paligo sind Sie bestens vorbereitet.

Vermeiden Sie Stress und genießen Sie weiterhin die wohlige Wärme in Ihrem Zuhause – ganz ohne Sorgen um die neue Verordnung. Über redaktion Paligo Komplettes Benutzerprofil betrachten