Startseite dein-gesundheitszeugnis.de setzt neue Maßstäbe in der digitalen Verwaltung von Gesundheitszeugnissen Pressetext verfasst von Richiew am Do, 2024-12-19 09:50. Die digitale Plattform dein-gesundheitszeugnis.de präsentiert ihr neuestes Tool zur effizienten Verwaltung von Gesundheitszeugnissen für Unternehmen aller Lebensmittelverarbeitenden- und Hygienerelevanten Branchen. Als Vorreiter seiner Art bietet 3W Medical, der Inhaber der deutschlandweiten Plattform dein-gesundheitszeugnis.de, eine eigenentwickelte, hochmoderne Lösung für 100% digitale Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz §42 §43 durch zugelassende Ärzte. Dabei können auf der Webseite Einzelpersonen sowie auch Unternehmen aller Größen ihre Gesundheitszeugnisse mit Zertifikat rund um die Uhr im Schnitt in nur 35 Minuten erhalten. Hauptvorteile des neuen Belehrungs-Managementtools Zentrale Verwaltung: Unternehmen können alle Gesundheitszeugnisse ihrer Mitarbeiter an einem Ort speichern und verwalten, was den administrativen Aufwand erheblich reduziert. Echtzeit-Überwachung: Der Fortschritt der Belehrungen kann in Echtzeit verfolgt werden, sodass die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen stets gewährleistet ist. Automatisierte Benachrichtigungen: Das System erinnert automatisch an bevorstehende Auffrischungsbelehrungen, um kontinuierliche Compliance sicherzustellen. "Mit dieser Lösung setzen wir neue Maßstäbe in der digitalen Verwaltung von Gesundheitszeugnissen," sagt Dr. med. Johannes Wiesholler, einer der drei Geschäftsführer der 3W Medical GmbH. "Unsere eigenentwickelte Identifizierungstechnologie kombiniert höchste Effizienz mit maximalem Datenschutz, und bietet Privatpersonen wie Unternehmen eine zukunftsweisende Lösung." In einer Zeit, in der die Digitalisierung betrieblicher Prozesse immer wichtiger wird, bietet dieses Tool eine zeitgemäße Lösung für Unternehmen, die ihre Abläufe optimieren und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter gewährleisten möchten. Interessierte Unternehmen können das Tool ab sofort nutzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website dein-gesundheitszeugnis.de. Über die 3W Medical GmbH: Die 3W Medical GmbH mit Sitz in Baldham bei München ist ein führender Anbieter digitaler Gesundheitslösungen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative und benutzerfreundliche Tools zu entwickeln, die rund um die Uhr und digital Einzelpersonen wie Unternehmen dabei unterstützen, Gesundheits- und Sicherheitsstandards effizient einzuhalten. Pressekontakt: Johannes Wiesholler Jr.

