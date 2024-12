Startseite Jetzt Termine frei im Frühling: Systemisches Familienaufstellen bei Brele Scholz in Kornelimünster Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2024-12-18 15:15. Brele Scholz, renommierte Künstlerin, Kunsttherapeutin und erfahrene Familienaufstellerin, bietet in ihrem Praxisraum in der idyllischen Alten Brauerei in Kornelimünster neue Termine im Frühling an. Ihre einzigartigen Familienaufstellungen sind über die Grenzen Aachens hinaus bekannt und begehrt - Teilnehmende reisen aus Städten wie Düsseldorf, Leverkusen, Köln und Wuppertal an, um an ihren lösungsorientierten Prozessen teilzunehmen. Das systemische Familienaufstellen hat sich als kraftvolle Methode etabliert, um tiefliegende Konflikte zu lösen, Beziehungen zu klären und alte Muster hinter sich zu lassen. Brele Scholz bietet ihren Klienten einen geschützten Raum, in dem sie sich mit belastenden Themen auseinandersetzen und nachhaltige Veränderungen herbeiführen können. Von der Bildhauerei zur Begleitung von Menschen Brele Scholz bringt eine außergewöhnliche Lebensgeschichte und Erfahrungsschatz mit. Als junge Frau arbeitete sie viele Jahre als Maurerin, bevor sie sich 1989 ganz der Kunst widmete. Über 35 Jahre lang war die Holzbildhauerei ihr kreativer Schwerpunkt, und noch heute begleitet sie Menschen bei der Gestaltung von Holzskulpturen. Doch neben ihrer künstlerischen Arbeit entdeckte sie eine weitere Leidenschaft: die Arbeit mit Menschen. Nicht nur ihre klassischen Familienaufstellungen überzeugen durch fachliche Kompetenz, Empathie und Klarheit. Eine Herzensangelegenheit von Brele Scholz ist es, Kunsttherapie und systemische Aufstellungen zu einem einzigartigen Format zu verbinden. Körperlandkarte & Drei-Teile Aufstellung Das künstlerische Tun führt die Teilnehmenden in einen intensiven Selbstdialog. Ein komplexer Kosmos innerer Anteile und Prägungen fließt in die Bilder ein. Die anschließenden Aufstellungsprozesse sind überraschend klar, schön und lösend. Brele Scholz sagt dazu: "Durch das Malen entsteht eine hilfreiche, tiefgehende Beziehung zu dir selbst, die eine Öffnung zum eigenen inneren Geschehen unterstützt. Die Reduktion der Aufstellungauf drei Teile aus deinem Bild bringt uns erstaunlich schnell, ohne Umschweife zu deinem aktuellen Kernthema. Die Lösung gelingt auch deshalb, weil wir immer wieder Bezug zum Bild nehmen können." Die Methode des systemischen Aufstellens Bei systemischen Familienaufstellungen werden Themen und Beziehungen durch Stellvertreter im Raum dargestellt. Diese einzigartige Herangehensweise ermöglicht es den Teilnehmenden, ihre Anliegen nicht nur rational zu analysieren, sondern auch emotional und körperlich zu erfahren. Brele Scholz erklärt: "Dadurch, dass ein Thema durch Stellvertretende im Raum verkörpert wird, wird die Lösung nicht nur gedacht, sondern erlebt und gefühlt." Die Themen, die in einer Aufstellung bearbeitet werden, sind vielfältig: Konflikte in der Familie

Beziehungsthemen

Berufliche Herausforderungen

Das Lösen alter, hinderlicher Muster Besonders wichtig ist Scholz, dass jede Aufstellung zu einem für die aufstellende Person stimmigen Ende geführt wird. "Keine Aufstellung wird abgebrochen, offengelassen oder willkürlich beendet", betont sie. Dieser Anspruch gibt den Teilnehmern Sicherheit und ermöglicht tiefgreifende, nachhaltige Prozesse. Ein Ort der Ruhe und Klarheit Der Praxisraum von Brele Scholz befindet sich in der Alten Brauerei in Kornelimünster, am Startpunkt des bekannten Eifelsteigs. Umgeben von Natur bietet dieser Ort die ideale Atmosphäre für die oft intensiven und bewegenden Aufstellungsprozesse. Die Kombination aus der idyllischen Umgebung und der achtsamen, professionellen Begleitung macht das Erlebnis bei Brele Scholz einzigartig. Viele Teilnehmende berichten von einer besonderen Klarheit und neuen Perspektiven, die sie aus ihrer Aufstellung mitnehmen. Jetzt anmelden für Frühlingstermine Für alle, die schon lange das Bedürfnis verspüren, alte Konflikte hinter sich zu lassen oder neue Perspektiven für ihre Lebenssituation zu gewinnen, ist der Frühling die perfekte Zeit, um einen neuen Anfang zu wagen. Interessierte können sich jetzt für die begrenzten Frühjahrstermine anmelden. Für eine persönliche Beratung und weitere Informationen zu den systemischen Familienaufstellungen steht Brele Scholz telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Holzwege-Seminare

Brele Scholz

Napoleonsberg 104 52076 Aachen

Deutschland E-Mail: mail@brelescholz.de

Homepage: https://www.holzwege-seminare.de

