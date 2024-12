Startseite Camps, die dein Kind selbstbewusster machen und dich als Elternteil stärken.In Gutenstein mit Astrid Schneider Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-12-18 14:36. Diese Camps in Gutenstein sind mehr als ein Abenteuer - sie sind eine Investition in die Zukunft deines Kindes. Weshalb die Camps in Gutenstein/Nö unverzichtbar sind: Eine Schatzsuche für Kinder und Erwachsene

**** Diese Camps sind mehr als nur eine Auszeit:

In einer Welt, die immer schneller wird, fehlt oft die Zeit für das Wesentliche. Kinder und Erwachsene brauchen Momente, in denen sie durchatmen, sich ausprobieren und ihre eigenen Stärken erkennen können. Genau hier setzen die Camps von Astrid Schneider an. Von 2770 Gutenstein in Niederösterreich aus lädt die Erfolgsautorin und Coach Familien und Kinder zu einer besonderen Reise ein: eine Schatzsuche nach dem, was in ihnen steckt - Vertrauen, Mut und ungenutzte Potenziale. "Ich glaube fest daran, dass in jedem Menschen so viel mehr steckt, als er sich selbst zutraut. Mit meinen Camps möchte ich Klein und Groß dazu ermutigen, auf Entdeckungsreise zu gehen und diesen Schatz zu entdecken," erklärt Astrid Schneider. Drei Camps, drei Wege zu innerem Wachstum:

-Kinder-Erlebniscamp (6-10 Jahre): Ein Tag voller Abenteuer.

Für Kinder, die spielerisch wachsen wollen: Im eintägigen Erlebniscamp erleben sie Abenteuer in der Natur, bauen Laubhütten, kochen am Lagerfeuer und stärken ihre Selbstständigkeit und Teamfähigkeit.

Termin: 12. April 2025, 9:00-16:00 Uhr

Kosten: 65 € pro Kind (inkl. Verpflegung) -Familien-Camp (2-5 Jahre + Eltern): Gemeinsam wachsen.

Ein Wochenende für Eltern und Kinder, das Raum für Verbindung, Reflexion und gemeinsames Erleben bietet. Während die Kinder spielerisch entdecken, lernen Eltern, alte Muster loszulassen und neue Wege in der Erziehung zu finden.

Termin: 22.-24. März 2025

Kosten: 490 € pro Familie (inkl. Unterkunft und Verpflegung) -Hochsensibel-Camp: Stärken entdecken und schätzen.

Für Familien, die Hochsensibilität nicht als Schwäche, sondern als Stärke erkennen wollen. Dieses Camp bietet Achtsamkeitsübungen, neue Impulse, Naturerlebnisse und den sicheren Raum, Herausforderungen gemeinsam zu meistern.

Termin: Mehrere Termine 2025 https://astridschneider.com/coaching/veranstaltungen-angebote/ Über Astrid Schneider:

Astrid Schneider, eine in Gutenstein lebende deutsche Autorin und Coach, hat mehr als 60 Bücher veröffentlicht. Ihre Werke und Programme inspirieren Menschen, ihre innere Stärke zu entdecken und ihr Leben bewusst zu gestalten. Als Initiatorin der Camps bringt sie Kinder und Familien in Bewegung - körperlich, emotional und geistig. "Jeder Mensch trägt einen Schatz in sich. Ich möchte Kinder und Erwachsene begleiten, ihn zu entdecken und in ihr Leben zu integrieren - für mehr Vertrauen, Mut und Freude," so Schneider. Weitere Infos und Anmeldung:

Website: www.astridschneider.com

E-Mail: astrid@astridschneider.com

