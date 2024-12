Startseite Wie Mamas 2025 wieder in ihre Kraft kommen - Das Mama-Retreat in Gutenstein mit Astrid Schneider Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-12-18 14:27. Mütter leisten täglich Unglaubliches, doch oft bleibt wenig Raum für sie selbst. Im idyllischen Gutenstein, Österreich, bietet Erfolgsautorin und Coach Astrid Schneider ein einzigartiges Mama-Retreat. Mama-Retreat: Ein Wochenende nur für dich Gutenstein, Niederösterreich - Die Aufgaben des Alltags, die Bedürfnisse der Familie und die Anforderungen der Gesellschaft - Mütter balancieren unermüdlich zwischen diesen Herausforderungen. Doch was oft zu kurz kommt, ist Zeit für sie selbst. Genau hier setzt das Mama-Retreat von Astrid Schneider an: ein Wochenende, das Müttern Raum gibt, zu sich zu finden, loszulassen und neue Kraft zu schöpfen. Was erwartet die Teilnehmerinnen?

Highlights des Retreats:

• Wellness: Entspannung pur im nahegelegenen 4*-Spa-Hotel.

• Massagen: Wohltuende Behandlungen, die Körper und Geist erfrischen.

• Kulinarischer Genuss: Regionale Köstlichkeiten von morgens bis abends.

• Workshops und Naturerlebnisse: Inspirierende Impulse, die neue Energie schenken. Expertinnen, die begleiten:

-Andrea Goldbacher: Kräuter-Expertin, zeigt praktische Lifehacks und Heilkräfte aus der Natur.

-Theresa Schweiger: Wohn- und Architekturpsychologin, gibt wertvolle Tipps für mehr Wohlbefinden zu Hause.

-Heidi Schranz: Massage-Therapeutin, sorgt für tiefe Entspannung und das Lösen von Verspannungen.

-Astrid Schneider: Initiatorin des Retreats und Selbstliebe-Coach, gibt wertvolle Tipps für mehr Gelassenheit und Selbstfürsorge im Alltag. Warum ist das Mama-Retreat so besonders?

Das Retreat ist nicht nur eine Auszeit - es ist eine Reise zurück zu sich selbst. In einer Atmosphäre voller Leichtigkeit, Inspiration und neuer Energie finden Mamas ihre innere Balance und kehren gestärkt in den Alltag zurück. Termine und Details:

Wann: 28 Februar bis 2. März 2025

Wo: Dorfpension, Mariahilfberg, 2770 Gutenstein

Dauer: 3 Tage, 2 Übernachtungen Astrid Schneiders Botschaft an alle Mamas:

"Ihr seid die stillen Heldinnen des Alltags - stark, geduldig, liebevoll. Aber auch Heldinnen brauchen Pausen. Dieses Retreat ist eure Chance, wieder bei euch selbst anzukommen, euch zu entspannen und zu erkennen, wie wertvoll ihr seid. Gönnt euch diese Auszeit, denn sie ist nicht nur ein Geschenk - sie ist ein Segen für euch und euer Leben." "Das Mama-Retreat soll ein sicherer Raum sein, in dem Mütter sich einfach fallen lassen dürfen - frei von Erwartungen, frei von Druck. Hier geht es darum, das eigene Ich wiederzufinden und gestärkt zurückzukehren," erklärt Astrid Schneider. Anmeldung und weitere Informationen unter:

www.mamaretreat.at

https://www.instagram.com/mamaretreat_byastrid/ Astrid Schneider - Eine Frau, die inspiriert und stärkt:

Astrid Schneider, eine in Gutenstein lebende deutsche Erfolgsautorin, hat mehr als 60 Bücher veröffentlicht. Ihre Werke berühren Leserinnen und Leser mit Themen wie Selbstliebe, Hochsensibilität und persönlichem Wachstum. Als Initiatorin von Retreats, Erlebniscamps und Coachings schafft sie wertvolle Räume für Kinder, Eltern und hochsensible Menschen. Kontakt für Presseanfragen:

Mara Kern. 0176 43826451 info@astridschneider.com

Herr Astrid Schneider

Längapiesting 39

2770 Gutenstein

Österreich fon ..: +43 677 616 319 24

web ..: http://www.mamaretreat.at

email : info@mamaretreat.at Pressekontakt: Mara Kern PR

Frau Mara Kern

Längapiesting 38a

