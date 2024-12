Startseite XDS kündigt bedeutende Investition in das UCI-Team Astana an und ebnet den Weg für globale Expansion Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-12-17 13:44. Im Rahmen der Umbenennung wird das XDS Astana Team künftig mit Fahrrädern und Ausrüstung der Premium-Marke X-LAB von XDS ausgestattet XDS, eine führende Fahrradmarke auf dem chinesischen Markt, freut sich, eine bedeutende Investition in das renommierte UCI WorldTeam Astana bekanntzugeben. Dieser historische Schritt unterstreicht die ehrgeizigen Pläne von XDS, seine Präsenz in der globalen Radsportgemeinschaft auszubauen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird das Team künftig unter dem Namen XDS Astana Team antreten, was eine neue Ära sowohl für das Team als auch für die Marke einläutet. XDS' Investition in das Astana-Team Mit dieser wegweisenden Investition wird XDS zum Hauptstrategischen Partner des Astana-Teams, einem der traditionsreichsten Namen im professionellen Radsport. Gegründet im Jahr 2006, hat das Astana-Team außergewöhnliche Erfolge erzielt, darunter mehrere Siege bei Grand Tours, Podiumsplätze bei ikonischen Rennen wie der Tour de France, dem Giro d'Italia und der Vuelta a España, sowie die Förderung einiger der bekanntesten Athleten des Radsports, darunter Alberto Contador, Vincenzo Nibali und Mark Cavendish. Das Team steht für eine langjährige Erfolgsgeschichte im internationalen Spitzenradsport. Durch die Investition von XDS wird das Astana-Team nun von der fortschrittlichen Ingenieurskompetenz, der wegweisenden Fahrradtechnologie und der starken finanziellen Unterstützung der Marke profitieren. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt für XDS dar, um sich als wichtiger Akteur in der internationalen Radsportarena zu etablieren und das Team in den kommenden Jahren zu noch größeren Erfolgen zu führen. Umbenennung in XDS Astana Team Nach der Investition wird das Astana-Team offiziell in XDS Astana Team umbenannt. Dieser strategische Namenswechsel markiert ein neues Kapitel in der Geschichte des Teams, wobei XDS als Generalpartner die operativen Geschäfte und ambitionierten Ziele des Teams unterstützt. Das neue XDS Astana Team wird weiterhin auf höchstem Niveau des professionellen Radsports antreten und dabei die Innovationskraft und Produktionsqualität Chinas in der internationalen Radsportgemeinschaft repräsentieren. XDS, ein führender Anbieter von Hochleistungsfahrrädern, hat bereits beachtliche Erfolge auf dem chinesischen Markt erzielt. Mit einer starken Präsenz in Asien und Europa sowie wachsender globaler Anerkennung wird das Unternehmen die Sichtbarkeit des neu gebrandeten XDS Astana Teams weiter erhöhen. Premium-Marke X-LAB von XDS stattet das Team aus Im Rahmen der Umbenennung wird das XDS Astana Team künftig mit Fahrrädern und Ausrüstung der Premium-Marke X-LAB von XDS ausgestattet. X-LAB ist bekannt für präzise Ingenieurskunst und innovative Technologien und bietet Produkte, die Leistung und Innovation perfekt verbinden. Von ultraleichten Carbonrahmen bis hin zu hochreaktiven Komponenten - die Produkte von X-LAB sind für den Wettkampf auf höchstem Niveau konzipiert und ermöglichen es den Athleten, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das Engagement von XDS für Spitzenleistungen im Bereich Fahrraddesign und -technik wird zweifellos die Performance des XDS Astana Teams steigern und sicherstellen, dass die Fahrer bei ihrem Streben nach Siegen auf den größten Bühnen der Welt bestmöglich ausgestattet sind. Strategie zur globalen Expansion Die bedeutende Investition in das Astana-Team stellt nicht nur einen Meilenstein für XDS im professionellen Radsport dar, sondern ist auch ein zentraler Bestandteil der umfassenden Strategie des Unternehmens, in internationale Märkte zu expandieren. XDS ist seit Langem ein Marktführer im chinesischen Fahrradmarkt und bereit, mit dem XDS Astana Team den nächsten großen Schritt zu gehen. Diese Investition wird der Marke helfen, ihre Reichweite nach Europa und in andere Schlüsselmärkte auszudehnen, ihre Präsenz in der wettbewerbsintensiven Welt des Radsports zu stärken und neue Wachstumschancen zu schaffen. Die Partnerschaft mit dem XDS Astana Team ist ein kraftvolles Signal für die Ambition von XDS, ein globaler Marktführer in der Fahrradbranche zu werden. Über XDS und X-LAB XDS ist eine führende chinesische Marke, die sich auf die Entwicklung, Herstellung und Konstruktion von Hochleistungsfahrrädern spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1995, hat sich das Unternehmen zu einem der bekanntesten Fahrradhersteller Chinas entwickelt und ist für seine innovativen Designs und sein Engagement für Qualität bekannt. XDS hat sich sowohl im Straßen- als auch im Mountainbike-Segment einen Namen gemacht und bietet eine breite Palette von Produkten, die den Bedürfnissen von Wettkampfsportlern, Enthusiasten und Alltagsfahrern gerecht werden. X-LAB, die Premium-Marke von XDS, verkörpert das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen und bietet modernste Technologie und Design für Elite-Athleten und Radsportprofis. Mit der Investition in das Astana-Team macht XDS den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu einem globalen Akteur in der Radsportwelt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: xidesheng

XDS ist eine führende chinesische Marke, die sich auf die Entwicklung, Herstellung und Konstruktion von Hochleistungsfahrrädern spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1995, hat sich das Unternehmen zu einem der bekanntesten Fahrradhersteller Chinas entwickelt und ist für seine innovativen Designs und sein Engagement für Qualität bekannt. XDS hat sich sowohl im Straßen- als auch im Mountainbike-Segment einen Namen gemacht und bietet eine breite Palette von Produkten, die den Bedürfnissen von Wettkampfsportlern, Enthusiasten und Alltagsfahrern gerecht werden. X-LAB, die Premium-Marke von XDS, verkörpert das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen und bietet modernste Technologie und Design für Elite-Athleten und Radsportprofis. Mit der Investition in das Astana-Team macht XDS den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu einem globalen Akteur in der Radsportwelt.

