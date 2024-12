Eine besondere Donaukreuzfahrt – mit Winteridylle und Festtagsstimmung

Reisen ist das ganze Jahr über eine wunderbare Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und neue Eindrücke zu gewinnen. Doch Reisen in der Weihnachtszeit bleiben darüber hinaus in Erinnerung - nicht zuletzt wegen der winterlichen Idylle der Landschaften und der festlichen Stimmung am Reiseziel. Als Reiseziel in der Weihnachtszeit lädt beispielsweise die Donau, die sich durch Mitteleuropa schlängelt und zahlreiche historische Städte miteinander verbindet, zu einer unvergesslichen Entdeckungsreise auf dem Wasser ein. Eine Donaukreuzfahrt zur Weihnachtszeit schafft eine besondere Atmosphäre: Die winterliche Flusslandschaft und die festlich beleuchteten Städte entlang des Flusses bieten eine einzigartige Kulisse. Ein Urlaub an Bord eines Flusskreuzfahrtschiffes ist ideal, um den Zauber der Weihnachtszeit zu genießen, ohne auf die Annehmlichkeiten eines entspannten Aufenthalts verzichten zu müssen. Zahlreiche Donaukreuzfahrten finden sich auf dem auf Flusskreuzfahrten spezialisierten Reiseportal rivers2oceans-kreuzfahrten.de, das übersichtlich über Routen, Leistungen an Bord und Preise der angebotenen Kreuzfahrten informiert. Die weihnachtliche Donaukreuzfahrt „1AVista Weihnachts-Kreuzfahrt - die Donau All Incl“ auf der MS VistaLilea verbindet festliche Stimmung, das All-Inclusive-Angebot an Bord und schöne Stopps in Städten wie Wien, Budapest und Bratislava zu einem besonderen Erlebnis, das Winterzauber und Entspannung gleichermaßen verspricht.

Echte Highlights zur Weihnachtszeit: Donaukreuzfahrt zu den schönsten Städten

Die weihnachtliche Donaukreuzfahrt beginnt in Passau, wo die Passagiere am Nachmittag an Bord gehen und sich auf die bevorstehende Reise einstimmen können. Am Abend legt das Schiff ab und passiert die Schlögener Schlinge, eine der malerischsten Stellen der Donau, wo sich der Fluss in eleganten Windungen durch die Landschaft schlängelt. Am zweiten Tag der Donaukreuzfahrt erreichen die Passagiere am Vormittag Weißenkirchen in der Wachau. Dieser Abschnitt der Donau ist bekannt für seine beeindruckende Landschaft und seine Weinberge. Der charmante Ort lädt zu einem kurzen Spaziergang ein, bevor die Donaukreuzfahrt weiter nach Wien führt. Am Abend legt das Kreuzfahrtschiff in Wien an, wo es den nächsten Tag vor Anker liegt, so dass die Reisenden die österreichische Hauptstadt ausgiebig erkunden können. Die Wiener Innenstadt mit dem prächtigen Stephansdom und den traditionellen Kaffeehäusern strahlt in der Adventszeit eine besonders festliche Atmosphäre aus. Wien bietet auch die Möglichkeit, die imposante Hofburg oder das Schloss Schönbrunn zu besichtigen. Heiligabend verbringen die Reisenden dieser Donaukreuzfahrt in Budapest, der malerischen Hauptstadt Ungarns, die mit ihrem historischen Charme und der festlichen Beleuchtung begeistert. Nach der Ankunft am Vormittag bleibt genügend Zeit, um die prachtvollen Sehenswürdigkeiten der Stadt wie das ungarische Parlament oder die Fischerbastei zu besichtigen. Am Abend genießen die Gäste an Bord ein Weihnachtsdinner, das die festliche Stimmung unterstreicht. Der Aufenthalt in Budapest wird am ersten Weihnachtsfeiertag fortgesetzt, bevor das Schiff seine Reise in Richtung Donauknie fortsetzt, einer landschaftlich reizvollen Flussbiegung, die Ruhe und Weite vermittelt. Am Abend legt das Schiff in Esztergom an, wo sich die berühmte Basilika, eine der größten und eindrucksvollsten Kirchen Ungarns, befindet. Am sechsten Reisetag erreichen die Passagiere dieser Donaukreuzfahrt Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei. Die Stadt ist bekannt für ihre gut erhaltene Altstadt und die imposante Burg, von der aus man einen herrlichen Blick auf die Donau und die umliegende Landschaft hat. Bratislava bietet den Reisenden die Möglichkeit, das weihnachtliche Flair der Stadt zu erleben und gemütlich durch die Altstadt zu schlendern, bevor das Schiff seine Reise fortsetzt. Am nächsten Tag der Donaukreuzfahrt legt das Schiff in Melk an, einer österreichischen Stadt, die für ihr barockes Stift Melk bekannt ist. Das prächtige Stift erhebt sich auf einem Hügel und bietet von seiner Terrasse aus einen spektakulären Blick auf die Donau. Nach einem Aufenthalt zur Besichtigung des Stiftes und seiner Schätze endet die Donaukreuzfahrt wieder in Passau.

Inklusivleistungen und Unterhaltung während der Weihnachts-Donaukreuzfahrt

Die exklusive Weihnachtskreuzfahrt auf der Donau wird von 1AVista-Reisen, einem renommierten Anbieter von Flusskreuzfahrten, angeboten. Die MS VistaLilea ist ein komfortables Schiff mit geräumigen Kabinen und einem der winterlichen Stimmung angepassten Ambiente. An Bord wird den Reisenden eine Mischung aus Entspannung und abwechslungsreicher Unterhaltung geboten, darunter ein Unterhaltungsprogramm, festliche Veranstaltungen und ein tägliches Freizeitprogramm. Alle Passagiere genießen Vollpension, die neben mehrgängigen Menüs auch eine Tee- und Kaffeepause am Nachmittag sowie einen Late-Night-Snack beinhaltet. Dank des All-Inclusive-Angebots steht von morgens bis Mitternacht eine große Auswahl an Getränken zur Verfügung - von Softdrinks über Bier und Wein bis hin zu Kaffee und Tee. Ein Highlight für die Gäste an Bord ist das festliche Gala-Dinner, das an den Feiertagen serviert wird und die weihnachtliche Stimmung perfekt abrundet. Eine deutschsprachige Reiseleitung steht den Gästen zur Verfügung und bei vielen Ausflügen gibt es mobile Audiosysteme, die Informationen zu den besuchten Orten liefern. Weitere optionale Leistungen wie An- und Abreise, Hotelübernachtungen in Passau oder eine Reiseversicherung können individuell hinzugebucht werden. Mit der faszinierenden Route entlang der winterlichen Donau und dem festlichen Bordprogramm ist diese Donaukreuzfahrt eine hervorragende Möglichkeit, die Weihnachtszeit auf entspannte und besondere Weise zu verbringen.

Kurzprofil:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. mit Sitz in Wedel ist ein erfahrener Reisevermittler, der sich auf Fluss- und Hochseekreuzfahrten spezialisiert hat. Das Reiseunternehmen bietet Kreuzfahrten namhafter Reedereien an. Auf der firmeneigenen Website können sich Interessierte umfassend über die verschiedenen Routen, Schiffe und Leistungen der angebotenen Reisen informieren. Das Reisebüro legt großen Wert auf eine persönliche und individuelle Beratung bei der Planung der Kreuzfahrten, wobei Qualität und Kundenzufriedenheit stets im Vordergrund stehen, um den Reisenden ein bestmögliches Urlaubserlebnis zu bieten.

