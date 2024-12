Startseite Toyota Proace City für die Wohnstätten Rehlingen-Siersburg GmbH: Mobilität dank CARITIVA und regionaler Sponsoren Pressetext verfasst von Rica_Roesner am Mo, 2024-12-16 13:33. Rehlingen-Siersburg, [16.12.2024] Große Freude bei den Wohnstätten Rehlingen-Siersburg – ein neuer Toyota Proace City steht ab sofort bereit. Er wird den Alltag der Mitarbeiter erleichtern und ermöglicht unter anderem gemeinsame Ausflüge mit betreuten Menschen. Das Fahrzeug wurde durch die Unterstützung der CARITIVA GmbH sowie dem Engagement zahlreicher Unternehmen aus der Region kostenfrei bereitgestellt.

Die Wohnstätten Rehlingen-Siersburg: Ein Ort des Miteinanders

Die Wohnstätten Rehlingen-Siersburg GmbH setzen sich für die Betreuung und Förderung von Senioren und Menschen mit Behinderung ein. In ihren Wohnhäusern schaffen sie ein Umfeld, in dem Selbstbestimmung und Inklusion im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich bietet die Einrichtung Unterstützung bei der beruflichen und sozialen Eingliederung. Mit vielfältigen Freizeitangeboten, Therapieprogrammen und individueller Begleitung wird ein Ort gestaltet, an dem die Bewohner ihre Potenziale entfalten können. Der neue Toyota Proace City trägt dazu bei, diese wichtige Arbeit weiter zu stärken und den Alltag der Bewohner noch abwechslungsreicher zu gestalten.

Mobilität, die bewegt

Der vielseitige Toyota Proace City wird täglich genutzt – sei es für Arztbesuche, Einkäufe oder Ausflüge. Das Team der Wohnstätten Rehlingen-Siersburg empfindet den Toyota Proace City als große Entlastung. Er ermöglicht es, Menschen mit Behinderung und Senioren schöne Erlebnisse zu schenken. Gerade gemeine Unternehmungen sind für die Bewohner laut Caroline Gross, Geschäftsführerin der Wohnstätten, von unschätzbarem Wert. „Der Toyota ist sehr praktisch und auch sehr geräumig. Wir können mehrere Rollatoren darin verstauen und unseren Senioren dadurch schöne Ausflüge ermöglichen“, so Frau Gross.

Ein großes Dankeschön an die Sponsoren

Der neue Toyota Proace City ist ein Beispiel für die Kraft regionaler Netzwerke. Dank der zahlreichen Unternehmen, die sich durch das Buchen von Werbeflächen auf dem Fahrzeug beteiligt haben, konnte dieses Projekt Wirklichkeit werden. Durch die Werbeflächen profitieren die Sponsoren von einer erhöhten lokalen Sichtbarkeit für Ihre Unternehmen. Gleichzeitig wird ihr soziales Engagement direkt sichtbar.

Über CARITIVA

CARITIVA GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinnützige Einrichtungen und öffentliche Institutionen durch Social-Sponsoring-Projekte zu unterstützen. Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region realisiert CARITIVA maßgeschneiderte Lösungen wie Rettungsleitsysteme, die ohne Anschaffungskosten bereitgestellt werden. Dies wird durch die finanzielle Unterstützung engagierter Firmenpartner ermöglicht, die sich gemeinsam für die Sicherheit und das Wohl der Gesellschaft einsetzen. Im Gegenzug erhalten die Unternehmen Werbeflächen auf den Produkten, sodass ihr soziales Engagement direkt sichtbar wird. Video-Tipp: Produktvorstellung Toyota Proace City

https://www.youtube.com/watch?v=jms6Uy2oJ70 Pressekontakt:

Ricarda Rösner

CARITIVA GmbH

Robert-Bosch-Straße 12

56410 Montabaur

