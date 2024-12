Startseite Unternehmensverkauf ohne Maklerprovision: Das innovative KMU-Nachfolge-Coaching von Schenk & Partner Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-12-13 06:23. Das KMU-Nachfolge-Coaching Konzept revolutioniert für Firmeninhaber:innen die Herangehensweise an einen Firmenverkauf. Schenk & Partner bietet ein wegweisendes Konzept, das den Unternehmensverkauf revolutioniert: Das KMU-Nachfolge-Coaching. Dieses speziell entwickelte Programm richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen und bietet eine ganzheitliche Unterstützung - ohne die üblichen hohen Maklerprovisionen. Die Herausforderung: In den kommenden Jahren werden pro Jahr ca. 80.000 Unternehmen vor der Herausforderung stehen, einen passenden Nachfolger zu finden. Dabei zeigt sich häufig, dass Unternehmerinnen und Unternehmer die Komplexität eines solchen Verkaufsprozesses unterschätzen. Zudem entscheiden sich viele dafür, ihre Firma eigenständig zu verkaufen, da sie nicht bereit sind, die teilweise hohen Maklerprovisionen zu bezahlen. Dies führt leider dazu, dass ca. 50 % aller Unternehmensnachfolgen im Bereich KMU scheitern. Das Konzept: Im Mittelpunkt steht die individuelle Begleitung durch erfahrene Coaches, die Unternehmen professionell durch den gesamten Verkaufsprozess führen. * Maximale Kosteneffizienz und hohe Erfolgsquote: Schenk & Partner ermöglicht Einsparungen von bis zu 90% der üblichen Maklerkosten, ohne dabei an Qualität oder Expertise einzubüßen. Durch einen 360-Grad-Nachfolge-Check werden potenzielle Risiken frühzeitig identifiziert und individuelle Lösungen entwickelt. Dies sorgt für eine hohe Erfolgsquote bei der Vermittlung von Unternehmen.

* Schutz der Anonymität und absolute Diskretion: Der Schutz der Identität und der Geschäftsgeheimnisse hat oberste Priorität. Die Coaches prüfen potenzielle Kaufinteressenten sorgfältig, sodass Sie sich auf ernsthafte Verhandlungen konzentrieren können. Absolute Vertraulichkeit ist dabei garantiert.

* Individuelle Unterstützung und transparente Kostenübersicht: Jeder Verkaufsprozess wird von erfahrenen Coaches moderiert, die Unternehmen in Verkaufsgesprächen unterstützen und einen strukturierten Ablauf gewährleisten. Dank der Festpreisgarantie besteht volle Transparenz über die anfallenden Kosten, und es können verschiedene Leistungsmodelle gewählt werden, die genau auf die Bedürfnisse abgestimmt sind.

* Schnelle Ergebnisse dank eines starken Netzwerks: Schenk & Partner verfügt über ein weitreichendes Netzwerk an Investorinnen und Investoren. Dadurch lassen sich schnell passende Käuferinnen und Käufer für Unternehmen finden, um eine nahtlose Übergabe zu gewährleisten. Dieses Coaching-Konzept bietet die perfekte Alternative zwischen einem risikoreichen Eigenverkauf und den hohen Kosten eines Maklerbüros. Setzen Sie auf Kompetenz, Transparenz und eine individuelle Begleitung, die dabei hilft, Unternehmen mit Erfolg und Sicherheit zu veräußern. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Schenk & Partner

Schenk & Partner verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich M & A, und was genauso wichtig ist, über soziale Kompetenz! Die Moderation von schwierigen Verhandlungen und das Ausarbeiten von belastbaren Businessplänen gehören bei uns zum Tagesgeschäft. Unsere Aufgabe sehen wir darin, unsere Mandaten ganzheitlich bei ihrer geplanten Firmen-Transaktion zu unterstützen. Mit unserer Expertise haben Sie die Gewissheit, dass eine Transaktion effizient umgesetzt wird. In den vergangenen 15 Jahren war unser Team an 240 Firmenverkäufen beteiligt. Gleichzeitig habe ich persönlich über 1.000 Firmenbewertung (Nachfolge-Check) vorgenommen.

