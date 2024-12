Startseite Winterzeit ist Kuschelzeit – für uns genauso wie für unsere treuen Vierbeiner Pressetext verfasst von RiskBOT am Do, 2024-12-12 07:27. Freddy, der kleine Frostbeutel Treffen wir Freddy. Freddy ist ein Papillon, ein quirliger kleiner Hund mit großen Ohren und einem noch größeren Herzen. Solange er durch die Winterlandschaft springt, bleibt ihm warm. Doch sobald er sich ausruht, verwandelt sich der kleine Wirbelwind in eine bibbernde Fellkugel. Warum? Freddy hat keine Unterwolle. Das betrifft viele Hunde wie Chihuahuas, Dalmatiner und Rhodesian Ridgebacks, aber auch Welpen, Senioren und kranke Tiere. Stilvoll eingepackt – dank der richtigen Wintermode Franziska Obert von der Agila Haustierversicherung weiß, worauf es bei Wintermode für Hunde ankommt: „Die Kleidung sollte gut sitzen, aber nicht zu eng sein. Sie soll Schutz bieten, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.“ Materialien wie Fleece oder Wolle sind optimal, denn sie halten warm und lassen die Haut atmen. Wer zu einer Daunenjacke für Hunde greift, sollte wissen: Diese sind leicht und isolieren gut, aber nicht besonders robust. Ein praktischer Mantel aus widerstandsfähigerem Material ist oft die bessere Wahl. Wellness für die Pfoten Neben der Kälte können auch Eis und Streusalz Ihren Vierbeiner belasten. Hundeschuhe sind eine Option, aber auch ohne sie reicht es oft, die Pfoten nach jedem Spaziergang mit lauwarmem Wasser zu reinigen und mit Pfotensalbe zu pflegen. So wird jeder Winterspaziergang zum Genuss. Nach der OP: Bodys statt Halskrausen Nach medizinischen Eingriffen können Hundebodys helfen, Wunden zu schützen, ohne die Beweglichkeit einzuschränken. Diese Alternative zur klassischen Halskrause wird von den meisten Hunden besser akzeptiert und lässt sie weiterhin frei bewegen. Mehr Informationen bei Risk-BOT Sie sind unsicher, welche Winterkleidung oder Pflegeprodukte am besten zu Ihrem Hund passen? Bei Risk-BOT finden interessierte Hundebesitzer nicht nur hilfreiche Informationen, sondern auch Bewertungen und Recherchen zu Produkten. Unsere speziell entwickelte KI hilft Ihnen, die besten Entscheidungen für Ihren Vierbeiner zu treffen – egal ob es um Mode, Pflege oder Versicherungen geht. Schauen Sie vorbei und entdecken Sie, wie einfach der Winter für Ihren Hund werden kann! Fazit Ob Mantel, Pullover oder Body – das Wichtigste ist, dass Ihr Hund warm, gesund und glücklich bleibt. Und mit den richtigen Tipps und der Unterstützung von Risk-BOT sind Sie und Ihr Vierbeiner bestens gerüstet für den Winter. Über RiskBOT Vorname

