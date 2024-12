Vielfältiges Kenia: Safarireise mit Reise an Kenias schönste Strände verbinden

Reisen eröffnet die Möglichkeit, die Welt auf eine neue und äußerst vielfältige Art und Weise zu erleben und unvergessliche Momente zu schaffen. Ein Urlaub in Kenia bietet dabei eine außergewöhnliche Kombination aus entspannendem Strandurlaub und aufregender Safari. Mit seinen schneeweißen Stränden und den weiten Savannen bietet Kenia einen einzigartigen Kontrast, der staunen lässt und die Abenteuerlust weckt. Das Eintauchen in die Natur während einer Safari, die faszinierenden Begegnungen mit Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum einerseits und das entspannende Rauschen der Wellen an Kenias Küste andererseits ergeben eine unvergessliche Mischung. Ein Urlaub dieser Art als kombinierte Kenia-Safari-Reise lässt Reisende zur Ruhe kommen und gleichzeitig die Wildheit Afrikas hautnah erleben - ein ideales Erlebnis für alle, die einen besonders abwechslungsreichen Urlaub mit vielen neuen Eindrücken suchen. Eine optimale Kombination aus Abenteuer und Erholung bieten die Angebote von kenia-safari-reisen.de. Denn auf diesem Spezialreiseportal für Kombireisen nach Kenia haben erfahrene Kenia-Profis maßgeschneiderte Kombinationen aus Strandurlaub und Safari entwickelt, die den Kenia-Urlaub zu einem einzigartigen Erlebnis machen.

Auf kombinierter Kenia-Safari-Reise ist Erholung und Abwechslung vorprogrammiert

Das 4-Sterne Bahari Beach Hotel ist ein beliebtes Reiseziel für alle, die auf ihrer Kenia-Safari-Reise Entspannung am Strand und Komfort in einer gepflegten Anlage suchen. Die Lage des Hotels am weißen Nyali Beach an der Nordküste Kenias bietet Kenia Safari Reisenden einen idealen Ausgangspunkt, um die Region rund um Mombasa zu erkunden. Etwa 10 Kilometer von der Stadt und nur 15 Kilometer vom Flughafen Mombasa entfernt, ist das Hotel leicht zu erreichen. Es liegt erhöht auf einem Korallenfelsen und bietet von der Terrasse „Sky Beach“ einen traumhaften Blick auf den Ozean. Über einen direkten Zugang gelangen die Gäste zum feinen Sandstrand, der zum Verweilen und Sonnenbaden einlädt. In der Umgebung des Hotels befinden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten, die das Hotel zu einem idealen Ort für abwechslungsreiche Tage machen. Die Ausstattung des Bahari Beach Hotels unterstreicht die entspannte und familiäre Atmosphäre des Hauses. Unter deutscher Leitung wird ständig an der Verbesserung des hohen Standards gearbeitet, um den Gästen maximalen Komfort zu bieten. Die 100 Zimmer verteilen sich auf mehrere Gebäude und liegen in einer gepflegten Gartenanlage mit schattenspendender Vegetation und kleinen Wegen. Die großzügige Liegeterrasse am Pool lädt zum Verweilen ein. Im Haupthaus finden die Gäste unter anderem die Lobby mit Rezeption sowie verschiedene gastronomische Einrichtungen, darunter ein Buffetrestaurant, ein italienisches Spezialitätenrestaurant und ein à la carte Fischrestaurant. Für Unterhaltung sorgen Shows und Tanzprogramme, für Sportbegeisterte gibt es ein professionelles Fitnesscenter und zahlreiche Aktivitäten wie Badminton, Volleyball oder Windsurfen. Auch für Kinder bietet das Bahari Beach Hotel eine angenehme Umgebung während der Kenia-Safari-Reise.

Höhepunkt der Kenia-Safari-Reise: Safari durch Kenias spektakuläre Natur

Nach der Entspannung am Strand führt die Kenia-Safari-Reise die Gäste auf der erlebnisreichen 3-tägigen „Tsavo Jeep-Safari“ in die beeindruckende Wildnis Kenias. Die Safari beginnt mit einer Fahrt von der Küste in den Tsavo West Nationalpark. Nach einer Fahrt durch die abwechslungsreiche Landschaft erreichen die Kenia Safari Reisenden den Tsavo West, der mit hügeligen Landschaften, grüner Vegetation und einer großen Vielfalt an Tierarten beeindruckt. Erster Stopp auf dieser Kenia-Safari-Reise ist das Severin Safari Camp in der Nähe des Tsavo Flusses und der Mzima Quellen. Die Teilnehmer der Kenia-Safari-Reise wohnen in liebevoll eingerichteten Zelten, die mit Moskitonetzen, Dusche und Toilette ausgestattet sind. Das Camp bietet ein authentisches Safari-Erlebnis und ermöglicht es den Teilnehmern der Kenia-Safari-Reise, Tiere am nahe gelegenen Wasserloch zu beobachten. Nach dem Mittagessen und einer Ruhepause im Camp steht am Nachmittag eine spannende Pirschfahrt auf dem Programm, bei der die vielfältige Tierwelt des Parks entdeckt wird. Am zweiten Tag geht es weiter in den Tsavo Ost Nationalpark, der für seine „roten Elefanten“ und die weiten, trockenen Savannenlandschaften bekannt ist. Die Kenia-Safari-Reise führt die Safarigäste in die Ashnil Aruba Lodge, die idyllisch am Aruba Damm liegt. Von der Lodge aus lässt sich das lebhafte Treiben der Tiere am Wasserloch beobachten, ein Highlight für jeden Safarigast. Nach dem Mittagessen und einer Erholungspause in der Lodge startet eine weitere Pirschfahrt, die weitere faszinierende Einblicke in das Leben der Wildtiere bietet. Nach einer erholsamen Nacht und einer Frühpirsch am nächsten Morgen kehren die Teilnehmer der Kenia Safari mit vielen Eindrücken und Erinnerungen an die Küste zurück, um ihre Keniareise mit ein paar weiteren Tagen Strandurlaub fortzusetzen.

