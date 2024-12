Startseite Intraoralscanner MEDIT i700 - Innovation in der digitalen Zahnmedizin Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2024-12-11 16:59. Was ist der MEDIT i700? Der MEDIT i700 ist ein hochmoderner Intraoralscanner, der digitale Abdrücke der Zähne und des Mundraums in beeindruckender Qualität liefert. Mit Hilfe von innovativer Kameratechnologie und leistungsstarker Software erstellt der Scanner 3D-Bilder, die in Echtzeit auf einem Bildschirm dargestellt werden. Dies ermöglicht eine direkte Analyse und Weiterverarbeitung der Daten, beispielsweise für die Planung von Zahnersatz, kieferorthopädischen Behandlungen oder implantologischen Eingriffen. Vorteile des MEDIT i700 Der MEDIT i700 bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die ihn zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel in der modernen Zahnmedizin machen: Herausragende Präzision:

Mit seiner hochauflösenden Kamera und den fortschrittlichen Algorithmen liefert der Scanner extrem genaue digitale Abdrücke. Dies reduziert Fehlerquellen und stellt sicher, dass Zahnersatz perfekt passt. Komfort für den Patienten:

Der Verzicht auf konventionelle Abdruckmaterialien macht die Behandlung angenehmer und weniger invasiv. Patienten profitieren von einer schnelleren und stressfreien Erfahrung. Schnelligkeit und Effizienz:

Der MEDIT i700 erstellt digitale Modelle in Echtzeit. Dies spart nicht nur Zeit, sondern beschleunigt auch den gesamten Behandlungsprozess, von der Diagnose bis zur Fertigstellung. Benutzerfreundlichkeit:

Mit seinem ergonomischen Design und der intuitiven Bedienung ist der Scanner einfach zu handhaben. Die leichte Konstruktion ermöglicht eine ermüdungsfreie Nutzung, selbst bei längeren Behandlungen. Flexibilität durch offene Software:

Die offene Architektur der Software ermöglicht die problemlose Integration in bestehende digitale Workflows. Daten können unkompliziert mit Laboren und anderen Partnern ausgetauscht werden. Kosteneffizienz:

Trotz seiner Spitzentechnologie bietet der MEDIT i700 ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist damit auch für kleinere Praxen attraktiv. Technische Highlights des MEDIT i700 Der MEDIT i700 überzeugt nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch seine technischen Eigenschaften: Ultraleichte Bauweise: Mit einem Gewicht von nur 245 Gramm gehört der Scanner zu den leichtesten Geräten seiner Klasse. Hohe Scangeschwindigkeit: Der Scanner erfasst bis zu 70 Bilder pro Sekunde, was die Aufnahmezeit erheblich verkürzt. Dual-LED-Lichtquelle: Diese sorgt für eine optimale Ausleuchtung und verbesserte Bildqualität. USB-Verbindung: Der Scanner benötigt keine externe Stromquelle, da er direkt über USB betrieben wird. Pulverbeschichtungsfrei: Die Nutzung ohne zusätzliche Beschichtungen spart Zeit und erhöht den Komfort. Anwendungsmöglichkeiten Der MEDIT i700 ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen: Prothetik: Planung und Fertigung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays. Implantologie: Präzise Planung von Implantaten und der dazu gehörigen Suprakonstruktion. Kieferorthopädie: Erstellung digitaler Modelle für die Planung und Umsetzung von Zahnspangen und Alignern. Diagnostik: Visualisierung von Zahnerkrankungen und Mundraumbeschaffenheit zur besseren Patientenaufklärung. Verbesserung der Patientenkommunikation Ein weiterer wesentlicher Vorteil des MEDIT i700 ist die Verbesserung der Kommunikation zwischen Zahnarzt und Patient. Die Echtzeit-Bilder und 3D-Modelle bieten eine visuelle Grundlage, um komplexe Sachverhalte einfach und verständlich zu erklären. Patienten gewinnen ein besseres Verständnis für ihre Behandlung und können fundiertere Entscheidungen treffen. Fazit: Der MEDIT i700 ist mehr als nur ein Intraoralscanner - er ist ein Meilenstein in der digitalen Zahnmedizin. Mit seinen zahlreichen Vorteilen und der hochmodernen Technologie optimiert er nicht nur die Arbeit von Zahnärzten, sondern bietet auch Patienten ein angenehmeres und effizienteres Behandlungserlebnis. Ob in der Prothetik, Implantologie oder Kieferorthopädie - der MEDIT i700 ist ein unverzichtbares Werkzeug für jede zukunftsorientierte Zahnarztpraxis. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis und heben Sie Ihre Patientenversorgung auf ein neues Niveau. bedent

Uwe Steiner

Freiburgstrasse 562 3172 Niederwangen

Schweiz E-Mail: kontakt@bedent.ch

Homepage: https://maps.app.goo.gl/xT1EEeeKN7iDUhKg8

Telefon: +41 31 508 52 09 Pressekontakt

