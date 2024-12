Startseite MVZ Medsanic Mainz: Präventivmedizin und Gesundheitsvorsorge Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2024-12-11 12:30. Ganzheitliche Präventivmedizin im MVZ Medsanic Mainz Das Medizinische Versorgungszentrum Medsanic hat sich mit seinen Standorten in Hechtsheim und Laubenheim als kompetenter Ansprechpartner für Präventivmedizin und Gesundheitsvorsorge etabliert. In der Praxis in der Neuen Mainzer Str. 80 erwartet Patienten ein umfassendes Vorsorgeangebot, das auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und den Menschen ganzheitlich betrachtet. Die zentrale Lage in Mainz ermöglicht eine optimale Erreichbarkeit für Patienten aus dem gesamten Stadtgebiet und den umliegenden Gemeinden. Das moderne Ambiente der Praxis schafft eine angenehme Atmosphäre, in der sich Patienten wohl und gut aufgehoben fühlen. Das Expertenteam für Präventivmedizin Das Expertenteam besteht zum einen aus Herrn cimzetes föiskolai tanár (Prof.) Dr. med. Ralf-Thomas Blank, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie. Seine umfangreiche Erfahrung und Expertise kommen insbesondere Patienten zugute, die eine umfassende Vorsorgeuntersuchung wünschen. Ergänzt wird das Team durch Dr. med. Alexander Garcia Godelmann, Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkten in Diabetologie, Ernährungsmedizin und Geriatrie, sowie Dr. med. Doreen Jäger, Fachärztin für Innere Medizin, Kardiologie. Zusätzlich verstärkt Dr. med. Dr. rer. pol. Martin Kempkes als angestellter Arzt für Allgemeinmedizin das Team. Diese interdisziplinäre Zusammensetzung ermöglicht eine ganzheitliche Betreuung, insbesondere bei Patienten mit komplexen Gesundheitsfragen oder mehreren chronischen Erkrankungen. Die enge Zusammenarbeit der Spezialisten gewährleistet, dass alle Aspekte der Gesundheit des Patienten berücksichtigt werden und eine optimale Versorgung sichergestellt ist. Jeder Arzt bringt seine spezifische Expertise ein, um ein umfassendes Bild der Gesundheit jedes Patienten zu erhalten. Umfassendes Vorsorgeangebot in Medsanic Mainz Das MVZ Medsanic Mainz zeichnet sich durch ein breites Spektrum an Vorsorgeuntersuchungen aus, die sowohl die allgemeine Gesundheitsvorsorge als auch spezielle Untersuchungen umfassen. Dieses umfassende Angebot ermöglicht es, Patienten in allen Lebensphasen und mit unterschiedlichen Gesundheitsrisiken optimal zu betreuen. Allgemeine Gesundheitsvorsorge Die allgemeine Gesundheitsvorsorge im MVZ beinhaltet: - Umfassende körperliche Untersuchung

- Blutdruckmessung und EKG

- Laboruntersuchungen zur Überprüfung von Blutwerten

- Ultraschalluntersuchungen verschiedener Organe

- Beratung zu Lebensstil und Ernährung

- Impfberatung und -durchführung

- Stressmanagement-Beratung Diese Basisuntersuchungen ermöglichen es den Ärzten, ein umfassendes Bild vom Gesundheitszustand des Patienten zu erhalten und potenzielle Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen. Durch regelmäßige Check-ups können Veränderungen im Gesundheitszustand zeitnah erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Die Ärzte legen besonderen Wert darauf, die Ergebnisse ausführlich mit den Patienten zu besprechen und individuelle Empfehlungen zur Gesundheitsförderung zu geben. Dabei wird auch auf die persönliche Lebenssituation und mögliche Risikofaktoren eingegangen. Spezielle Vorsorgeuntersuchungen Neben der allgemeinen Gesundheitsvorsorge bietet Medsanic Mainz auch spezielle Vorsorgeuntersuchungen an: - Herz-Kreislauf-Check mit erweiterter Diagnostik (als Privatleistung)

- Diabetes-Screening

- Krebsvorsorge (z. B. Hautkrebs, Darmkrebs)

- Schilddrüsenvorsorge

- Osteoporose-Screening

- Burnout-Prävention

- Reisemedizinische Beratung und Impfungen (als Privatleistung) Diese speziellen Untersuchungen werden individuell auf das Alter, Geschlecht und die persönliche Krankengeschichte des Patienten abgestimmt. Dadurch kann eine zielgerichtete Prävention und Früherkennung von spezifischen Gesundheitsrisiken gewährleistet werden. Die Ärzte des MVZ berücksichtigen dabei auch familiäre Vorbelastungen und Lebensstilfaktoren, um ein möglichst umfassendes Risikoprofil zu erstellen und maßgeschneiderte Präventionsstrategien zu entwickeln. Innovative Ansätze in der Präventivmedizin Medsanic Mainz setzt sich kontinuierlich dafür ein, innovative Ansätze in die Präventivmedizin zu integrieren. Dies umfasst nicht nur die Anwendung neuester Untersuchungstechniken, sondern auch die Integration digitaler Gesundheitslösungen in den Vorsorgeprozess. Digitale Gesundheitsanwendungen Ein Beispiel für die innovative Herangehensweise bei Medsanic Mainz ist die Nutzung digitaler Gesundheitsanwendungen. Diese ermöglichen es Patienten, ihre Gesundheitsdaten selbst zu erfassen und mit ihren Ärzten zu teilen. Dadurch können Veränderungen im Gesundheitszustand frühzeitig erkannt und präventive Maßnahmen eingeleitet werden. Die Einbindung von Gesundheits-Apps und Wearables in den Präventionsprozess fördert zudem das Gesundheitsbewusstsein und die aktive Beteiligung der Patienten an ihrer Gesundheitsvorsorge. Die Ärzte des MVZ beraten ihre Patienten individuell zur sinnvollen Nutzung dieser digitalen Hilfsmittel und integrieren die gewonnenen Daten in die Gesamtbeurteilung des Gesundheitszustands. Patientenorientierte Vorsorge und Beratung Bei Medsanic Mainz steht der Patient im Mittelpunkt der Vorsorgeuntersuchungen. Das bedeutet nicht nur eine hoch qualifizierte medizinische Untersuchung, sondern auch eine umfassende Beratung, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen eingeht. Ausführliche Beratung und Ergebnisbesprechung Das Ärzteteam des MVZ nimmt sich ausreichend Zeit für jeden Patienten. In ausführlichen Gesprächen werden die Untersuchungsergebnisse besprochen und individuelle Präventionsstrategien entwickelt. Dabei wird großer Wert auf eine verständliche Erklärung medizinischer Sachverhalte gelegt. Diese persönliche Betreuung schafft Vertrauen und ermöglicht es den Patienten, aktiv an ihrer Gesundheitsvorsorge teilzunehmen. Die Ärzte verstehen sich als Partner ihrer Patienten auf dem Weg zu einer besseren Gesundheit. Gemeinsam entwickeln sie individuelle Strategien zur Verbesserung des Gesundheitszustands und zur Prävention von Erkrankungen. Dieser partnerschaftliche Ansatz fördert die Motivation der Patienten und trägt zu einem langfristigen Erfolg der Präventionsmaßnahmen bei. Ganzheitlicher Ansatz in der Präventivmedizin Das MVZ Medsanic verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz in der Präventivmedizin, der nicht nur körperliche, sondern auch psychische und soziale Faktoren berücksichtigt. Herr cimzetes föiskolai tanár (Prof.) Dr. med. Ralf-Thomas Blank betont die Bedeutung dieses umfassenden Ansatzes: "Prävention ist mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen körperlichem, geistigem und sozialem Wohlbefinden zu schaffen." Zukunftsorientierte Präventionsmedizin in Medsanic Mainz Das MVZ Medsanic Mainz blickt stets in die Zukunft und arbeitet kontinuierlich daran, neue Erkenntnisse aus der Präventionsforschung in die Praxis zu integrieren. Das Ärzteteam nimmt regelmäßig an Fortbildungen und Fachkongressen teil, um immer auf dem neuesten Stand der Präventivmedizin zu sein. Durch die enge Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen können neue Präventionsansätze zeitnah in die Patientenversorgung integriert werden. Umfängliche Versorgung Mit seinem umfassenden Angebot an Vorsorgeuntersuchungen und dem Fokus auf Präventivmedizin ist Medsanic Mainz bestens gerüstet, um den gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen und seinen Patienten eine optimale Gesundheitsvorsorge zu bieten. Die Kombination aus fachlicher Expertise, modernster technischer Ausstattung und einem ganzheitlichen Präventionsansatz macht das MVZ zu einem verlässlichen Partner für alle, die aktiv etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Medizinisches Versorgungszentrum Medsanic Mainz

Medizinisches Versorgungszentrum Medsanic Mainz

Dr. med. Ralf-Thomas Blank

Oppenheimer Straße 100 55130 Mainz-Laubenheim

Deutschland E-Mail: pr@mvz-medsanic-mainz.de

Homepage: https://www.medsanic.de/

