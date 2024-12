Startseite Elektromobilität 2025: EVUM Motors bringt die Zukunft auf die Straße Pressetext verfasst von EVUM-Motors am Mi, 2024-12-11 11:22. München, 11. Dezember 2024 - Die Welt der Mobilität steht vor einem neuen Kapitel. Ab 2025 wird Elektromobilität für Nutzer noch attraktiver. EVUM Motors, Ihr Partner für nachhaltige Mobilität, erklärt, warum ein Umstieg auf das vollelektrische Nutzfahrzeug Evum jetzt mehr Sinn macht denn je. Volle Vorteile für alle Nutzer Wer sich für E-Mobilität entscheidet, spart. Neue steuerliche Anreize machen das Fahren eines vollelektrischen Fahrzeugs günstiger. Die 0,25-Prozent-Dienstwagenregelung greift für teurere Modelle, doch EVUM bleibt mit dem Evum weiterhin ein Vorreiter in Sachen Wirtschaftlichkeit. Zudem werden Unternehmen unterstützt, die in umweltfreundliche Flotten investieren. Günstiger laden – überall Auch die Ladeinfrastruktur macht einen Sprung. Schneller, dichter und oft mit 100 Prozent Ökostrom. Wer einen Evum fährt, hat hier die Nase vorn. Unsere Fahrzeuge sind mit gängigen Ladestandards kompatibel – für noch mehr Flexibilität. Und das Laden kostet weniger als der Liter Diesel. Ein Fahrzeug, das mehr kann Das Evum spart nicht nur Betriebskosten. Es ist robust, zuverlässig und für jeden Einsatz gemacht. Ob auf dem Feld, im Wald oder in der Stadt – mit dem Evum sind Sie elektrisch unterwegs, ohne Kompromisse einzugehen. Und mit unseren Second-Life-Batterien bleibt die Umwelt doppelt geschützt. Bereit für die Zukunft Die Batterien werden effizienter, die Ladezeiten kürzer, die Reichweiten größer. EVUM Motors entwickelt sich mit. Unser Evum wird noch smarter. Und bleibt dabei das, was es schon immer war: ein verlässlicher Partner für alle, die nachhaltig arbeiten wollen. Die Zukunft der Mobilität beginnt jetzt – mit EVUM Motors und dem Evum. Für Rückfragen und weitere Informationen: Sonja Deleski

