Startseite Festliche Winterhighlights im Französischen Dom - Exklusive Veranstaltungen zum Jahresende und Jahresbeginn Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-12-06 14:32. Silvester über den Dächern Berlins // Konzert & Dinner: Winterliche Harmonie aus Musik und Genuss Der historische Französische Dom am Gendarmenmarkt lädt in der Winterzeit zu besonderen Kultur- und Genussmomenten ein. Neben einem exklusiven Silvesterabend mit 5-Gang-Menü und Panoramablick über Berlin werden von Dezember bis Januar fünf Konzertabende mit kulinarischer Begleitung angeboten. Silvester über den Dächern Berlins Der Französische Dom bietet zum Jahreswechsel 2024/25 ein besonderes Highlight: Ab 20 Uhr verwöhnt das Restaurant Hugo & Notte seine Gäste mit einem raffinierten 5-Gang-Menü, wahlweise in klassischer oder veganer Variation. Der krönende Abschluss des Abends findet auf der historischen Aussichtsplattform statt, wo die Gäste bei einem Glas Crémant einen atemberaubenden 360-Grad-Blick über das illuminierte Berlin und das Silvesterfeuerwerk genießen. Konzert & Dinner: Winterliche Harmonie aus Musik und Genuss An den Winterwochenenden vom 15. Dezember 2024 bis 25. Januar 2025 verschmelzen im Französischen Dom Musikgenuss und Kulinarik zu einem besonderen Erlebnis. Im historischen Kirchsaal präsentieren renommierte Künstler klassische Werke. Im Anschluss verwöhnt das Restaurant Hugo & Notte die Gäste mit einem 3-Gang-Menü. Die Auswahl umfasst zwei Vorspeisen, zwei Hauptgerichte (eines davon vegan) sowie zwei Desserts. Optional kann der Abend mit einem Besuch der Aussichtsplattform abgerundet werden. Beide Veranstaltungen sind online buchbar und eignen sich auch perfekt als Geschenkgutschein für die Festtage. Preise und Termine: - Silvesterabend inkl. 5-Gang-Menü und Besuch der Aussichtsplattform: 79 € pro Person - Konzert & Dinner (inkl. 3-Gang-Menü): ab 65 € pro Person Tickets und weitere Informationen unter: - https://franzoesischer-dom.berlin/de/tickets - https://franzoesischer-dom.berlin/de/konzert-dinner Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH

Die 2000 gegründete GmbH beschäftigt 77 Mitarbeitende und betreibt mehrere Veranstaltungsorte in Berlin, darunter das Umweltforum, das Tagungswerk und den Französischen Dom. 2024 wurden hier 192 Veranstaltungen mit insgesamt 39.535 Gästen durchgeführt. Seit 2021 gehören auch die Aussichtsplattform und das Restaurant Hugo & Notte am Französischen Dom zum Portfolio. Pressekontakt: BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH

