Startseite Wie unser Gehirn uns zu besseren Ideen verhelfen kann. Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-12-04 09:45. Wie Pausen unser Denken anregen: Psychologin Jennifer Haase zeigt, wie unser Gehirn unbewusst Ideen formt und Tools wie der TimeSpin-Würfel kreative Effizienz im Arbeitsalltag fördern können. Bremen, 04.12.2024 - Wer innovative Ideen entwickeln möchte, sollte sich laut der Psychologin Jennifer Haase eines wichtigen Mechanismus unseres Gehirns bewusst werden: unser unbewusster Filterprozess. Haase erklärt, dass unser Gehirn ständig mehr wahrnimmt, als wir bewusst registrieren können. Ein anschauliches Beispiel liefert sie mit einer Cocktailparty: Trotz einer lebhaften Unterhaltung hören wir plötzlich unseren Namen in einer anderen Gesprächsrunde - ein Zeichen dafür, wie unser Gehirn unbewusst Informationen verarbeitet und priorisiert. "Dieser Mechanismus zeigt, dass unser Gehirn nicht nur als leistungsfähiger Filter arbeitet, sondern auch kreativ", erklärt Haase. "Wenn wir uns bewusst Pausen gönnen, geben wir unserem Gehirn die Chance, neue Verknüpfungen zu schaffen und kreative Prozesse anzuregen." Pausen spielen daher eine zentrale Rolle in der Steigerung von Produktivität und Kreativität. Der Schlüssel: Bewusste Pausen im Arbeitsalltag Ein bewährtes Konzept zur Förderung kreativer Effizienz ist die Pomodoro-Methode, die auf fokussierte Arbeitsphasen mit anschließenden kurzen Pausen setzt. Haase erklärt, dass während der Pausen das Gehirn die verarbeiteten Eindrücke ordnet und neue Verbindungen herstellt. "Diese Methode hilft dabei, Ablenkungen zu minimieren und die natürliche Arbeitsweise des Gehirns zu nutzen", so Haase weiter. Technische Unterstützung für kreative Effizienz Ein praktisches Tool, um diese Methode in den Arbeitsalltag zu integrieren, ist der TimeSpin-Würfel. Der Würfel unterstützt Nutzer dabei, in einem produktiven Rhythmus zwischen Arbeitsphasen und Pausen zu wechseln. Nach etwa 20 Minuten Arbeit sendet der Würfel ein dezentes Blinken aus, das signalisiert, dass es Zeit für eine Pause ist. "Der TimeSpin-Würfel hilft, die Pomodoro-Methode auf intuitive Weise umzusetzen, ohne den Arbeitsfluss zu stören", erklärt Haase. "Er fördert den natürlichen Rhythmus des Gehirns, indem er unaufdringlich an den Wechsel von Fokus und Erholung erinnert." Das Geheimnis kreativer Effizienz Mit der richtigen Balance aus konzentrierter Arbeit und bewusster Erholung können Menschen nicht nur ihre Effizienz steigern, sondern auch ihre Kreativität fördern. Haase abschließend: "Wer das natürliche Potential des Gehirns nutzt, schafft die besten Voraussetzungen für kreative Ideen und Lösungen." Wer also das Beste aus seinem Arbeitsalltag herausholen möchte, kann von der Kombination aus gezielten Pausen und kreativer Arbeitsweise profitieren - sowohl im Job als auch in anderen Lebensbereichen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TimesSpin GmbH

