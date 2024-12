Startseite MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT FÜR KINDERSITZE BEI JEDER WITTERUNG Pressetext verfasst von ITMS22 am Mi, 2024-12-04 09:29. NEUE AIRFLOW-POLSTERUNG VON AVIONAUT VERBESSERT ERGONOMIE UND ERLEICHTERT PFLEGE Tschenstochau, 3. Dezember 2024 - Avionaut, ein führender Anbieter von zertifizierten Kindersitzen und -wagen, präsentiert das innovative Airflow-Polster. Diese neue Lösung kombiniert Komfort, Ergonomie und Sicherheit, um Eltern und Kindern bei jeder Witterung ein Höchstmaß an Bequemlichkeit und Schutz zu bieten. Die Sitze der AirFlow-Reihe bestehen aus einem innovativen Mesh-Gewebe, das eine optimale Luftzirkulation ermöglicht. Bei sommerlicher Hitze sorgt die Polsterung für angenehme Kühlung, während sie in kälteren Monaten als isolierende Schicht dient, die Wärme speichert und Feuchtigkeit entweichen lässt. Dadurch bleibt der Kindersitz bei allen Temperaturen gut belüftet, bequem und temperaturausgleichend. Ergänzt wird diese Funktionalität durch die ergonomische Gestaltung der Kindersitze, die die Wirbelsäule stützt und die Muskulatur entlastet. Neben höchstem Komfort punktet die Polsterung mit praktischen Eigenschaften: Sie ist pflegeleicht, langlebig und behält ihre Qualität auch nach häufigem Waschen. Der Einsatz saisonaler Bezüge oder Polster wird damit überflüssig. Sicherheit steht bei Avionaut an erster Stelle. Bereits mehrfach wurden die Kindersitze im ADAC-Test mit Bestnoten ausgezeichnet. Zusätzlich trägt das Airflow-Polster für die Produkte MaxSpace AirFlow, AeroFIX RWF AirFlow und AeroFIX AirFlow das AGR-Zertifikat, das ihre ergonomische Exzellenz und positive Wirkung auf die Wirbelsäule bestätigt. Die „Airflow“-Polsterung sowie weitere Kindersitze, Kinderwagen und Zubehör von Avionaut sind deutschlandweit im Fachhandel erhältlich. # # # Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download. Bild 1 Bildunterschrift 1: Das innovative „Airflow“-Polster von Avionaut kombiniert Komfort, Ergonomie und Sicherheit. Bild 2 Bildunterschrift 2: Die Sitze der AirFlow-Reihe bestehen aus einem innovativen Mesh-Gewebe, das eine optimale Luftzirkulation ermöglicht. # # #

AVIONAUT ist ein führender europäischer Hersteller von Autokindersitzen mit Sitz in Polen und seit über 10 Jahren erfolgreich auf dem internationalen Markt vertreten. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Physiologie von Kindern und arbeitet bei der Entwicklung seiner Produkte eng mit Physiotherapeuten, Ärzten und Hebammen zusammen. AVIONAUT konzentriert sich auf die Einhaltung der europäischen Normen für die Herstellung und Verwendung von Kindersitzen und berücksichtigt medizinische Aspekte im Zusammenhang mit Sicherheit und Komfort von Kindern während der Autofahrt. Die hohe Qualität und das durchdachte Design der AVIONAUT-Produkte entsprechen den strengen, zertifizierten Anforderungen. Unabhängige Sicherheitstests, wie zum Beispiel von ADAC, ÖAMTC und Test Plus, bestätigen die Einhaltung der neuesten Sicherheitsnormen. AVIONAUT produziert in der EU und bietet 10 Jahre Garantie auf seine Produkte. Weitere Informationen über AVIONAUT erhalten Sie unter www.avionaut.com/de. # # #

