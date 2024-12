NEU! Buch: Pastor Wolfgang Dell - Ein Diener Gottes und Schüler Dietrich Bonhoeffers

In diesem Buch wird das Leben von Pastor Wolfgang Dell (1910 – 1979) anhand von Briefen, Dokumenten und persönlichen Notizen aufgezeichnet. Als Sohn eines Sergeant-Trompeters im Trompeterkorps des Thüringischen Husarenregiments Nr. 12, der nach langjähriger Militärzeit vom Zoll als Beamter übernommen wurde, studierte er zum Erstaunen der Eltern Theologie. Das Buch gliedert sich in die Abschnitte:

1.) Kindheit – Jugend – Studium – Vikariat

2.) Seine Zeit 1935 im Predigerseminar Zingst/Finkenwalde, das Dietrich

Bonhoeffer leitete, und seine illegale, von offizieller Seite nicht anerkannte Tätigkeit in der Bekennenden Kirche der

Provinz Sachsen. Hier werden noch einmal die Auseinandersetzungen zwischen den NS-nahen

Deutschen Christen und der Bekennenden Kirche deutlich.

3.) Die Jahre als Besatzungs-Soldat der Wehrmacht in Norwegen von 1940 – 1945. Hier

konnten seine täglichen stenografischen Notizen von April 1940 bis Mai 1941

größtenteils entziffert werden, so dass sich ein sehr genaues Bild mit Datum und Uhrzeit über die

einzelnen Etappen bis zu seiner Ankunft in Setermoen in Nord-Norwegen ergibt. Dort

und in den nahen Orten Narvik und Bjørnfjell war er in der Nachrichteneinheit der 199. Infanterie-Division bis zum Rückzug

der Wehrmacht 1945 eingesetzt.

4.) Der Neubeginn 1945/46 und die Zeit als Pastor in Letzlingen/Altmark bis zu

seinem Tod 1979. Damit liegt nicht nur eine Chronik dieser Kirchengemeinde

für den genannten Zeitabschnitt vor, der Leser erfährt auch viel von den

Schwierigkeiten der Kirche in der DDR, und es wird an manche Ereignisse, die die Nachrichten füllten,

erinnert.

Zahlreiche - z.T. unveröffentlichte - Fotos aus der Zeit der Bekennenden Kirche und aus Norwegen sowie Dokumente (z.B. Ordinationsurkunde von der illegalen Ordination in Stendal unter Teilnahme von Dietrich Bonhoeffer, Entlassungsschein aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft, Dokumente von kirchlichen und weltlichen Ereignissen in der DDR) ergänzen dieses Buch.

Susanne Dell

Pastor Wolfgang Dell - Ein Diener Gottes und Schüler Dietrich Bonhoeffers

Books on Demand/Zugvogel Verlag (Kontakt: Zugvogelverlag@yahoo.de)

284 Seiten

ISBN 978-3-7583-8191-1

Das Buch ist im Internet und in jeder Buchhandlung erhältlich. Eine Vorschau der ersten Seiten gibt es bei www.amazon.de und bei www.bod.de/Shop

