Startseite Goldanlage leicht gemacht: Die Vorteile der Frankfurter Metallkasse GmbH Pressetext verfasst von prmaximus am Sa, 2024-11-30 15:31. Die Frankfurter Metallkasse, mit Sitz in Hanau, etabliert sich als Vorreiter im Edelmetallhandel. Durch den Erwerb von Edelmetallen zum Großhandelspreis und innovative Konzepte wie den steuerfreien Sachbezug für Arbeitnehmer bietet sie einzigartige Vorteile. Die Kombination aus Kosteneinsparungen, Flexibilität und Sicherheit macht das Unternehmen zu einem attraktiven Partner für Anleger und Unternehmen gleichermaßen. Revolutionäre Ansätze im Edelmetallhandel Die Frankfurter Metallkasse GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, den Edelmetallhandel zu demokratisieren und einer breiten Masse von Anlegern zugänglich zu machen. Durch innovative Konzepte und kundenorientierte Lösungen hebt sich das Unternehmen deutlich von traditionellen Anbietern ab. Einkauf zu Großhandelskonditionen Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Möglichkeit, Edelmetalle zu Großhandelspreisen zu erwerben. Dies wird durch den Ankauf großer Barreneinheiten realisiert. Bei Gold, Platin und Palladium werden 1-Kilo-Barren gehandelt, bei Silber sogar 15-Kilo-Barren. Durch diesen Ansatz können Kunden erhebliche Einsparungen im Vergleich zum Kauf bei herkömmlichen Händlern erzielen. Die Kostenersparnis kann bis zu 20 % betragen, was besonders bei langfristigen Investitionen einen bedeutenden Unterschied macht. Steuervorteile durch zollfreie Lagerung Ein weiterer Pluspunkt ist die zollfreie Lagerung der Edelmetalle. Dadurch entfällt die Umsatzsteuer beim Kauf von Silber, Platin und Palladium. Anlagegold ist in Deutschland generell von der Umsatzsteuer befreit, aber auch hier profitieren Kunden von günstigen Lagerkonditionen. Diese steuerlichen Vorteile optimieren das Investment von Beginn an und können die potenzielle Rendite erheblich steigern. Flexible Anlagemöglichkeiten Das Unternehmen bietet verschiedene Vertragsvarianten an, die es Anlegern ermöglichen, ihre Investitionsstrategie individuell zu gestalten. Von reinen Gold-Investments bis hin zu ausgewogenen Portfolios mit verschiedenen Edelmetallen ist alles möglich. Diese Flexibilität erlaubt es Investoren, ihr Portfolio nach eigenen Vorstellungen zu diversifizieren und auf Marktveränderungen zu reagieren. Innovative Produkte der Frankfurter Metallkasse Die Frankfurter Metallkasse hat zwei Hauptprodukte entwickelt, die auf die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Kundengruppen zugeschnitten sind. NettoMetall - Edelmetallkauf für Privatanleger "NettoMetall" richtet sich an Privatanleger, die direkt in physische Edelmetalle investieren möchten. Die Vorteile dieses Produkts sind vielfältig und umfassen: Einkauf zu Großhandelspreisen

Umsatzsteuerfreier Erwerb aller angebotenen Edelmetalle

Günstige Lagerung und Versicherung (monatlich 0,07 % bei Gold, 0,08 % bei anderen Metallen)

Möglichkeit der physischen Auslieferung jederzeit Diese Kombination von Vorteilen ermöglicht es Anlegern, ihr Edelmetallinvestment optimal zu gestalten und von den günstigen Konditionen zu profitieren. GoldWert - Innovativer Sachbezug für Arbeitgeber Mit "GoldWert" bietet die Frankfurter Metallkasse eine innovative Lösung für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern einen attraktiven und wertstabilen Sachbezug anbieten möchten. Das Produkt ermöglicht einen lohnsteuer- und sozialabgabenfreien Sachbezug bis zu 50 Euro monatlich, der automatisch in Gold oder andere Edelmetalle investiert wird. Die einfache Integration in die Gehaltsabrechnung macht es für Arbeitgeber besonders attraktiv. Sicherheit und Transparenz als oberste Priorität Die Metallkasse legt größten Wert auf die Sicherheit der Kundenanlagen und die Transparenz ihrer Geschäftspraktiken. Dies spiegelt sich in verschiedenen Maßnahmen wider. Regelmäßige unabhängige Prüfungen Um das Vertrauen der Kunden zu rechtfertigen und höchste Standards zu gewährleisten, unterzieht sich das Unternehmen regelmäßigen Prüfungen. Jährlich werden die Edelmetallbestände von einem IHK-zertifizierten Sachverständigen auf ihre Echtheit geprüft. Zudem führt ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer eine jährliche Bestandsprüfung durch. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass die Edelmetallbestände nicht nur vorhanden, sondern auch authentisch sind. Umfassender Insolvenzschutz Ein weiterer wichtiger Sicherheitsaspekt ist der Insolvenzschutz. Die gelagerten Edelmetalle bleiben stets im Eigentum der Kunden und wären im unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz nicht Teil der Insolvenzmasse. Diese rechtliche Konstruktion bietet Anlegern ein Höchstmaß an Sicherheit und Schutz für ihr Investment. Die vielfältigen Vorteile der Edelmetallanlage Investitionen in Edelmetalle bieten verschiedene Vorteile, die gerade in unsicheren Zeiten besonders geschätzt werden. Die Frankfurter Metallkasse ermöglicht es Anlegern, diese Vorteile optimal zu nutzen. Effektiver Inflationsschutz Edelmetalle, insbesondere Gold, gelten als klassischer Inflationsschutz. Im Gegensatz zu Papiergeld verlieren sie nicht ständig an Wert und können so die Kaufkraft des angelegten Vermögens erhalten. In Zeiten niedriger Zinsen und steigender Inflation gewinnt dieser Aspekt zunehmend an Bedeutung. Attraktive steuerliche Vorteile Bei der Anlage in physische Edelmetalle über die Frankfurter Metallkasse profitieren Investoren von beachtlichen steuerlichen Vorteilen. Gewinne sind nach einer Haltedauer von einem Jahr und einem Tag steuerfrei, sofern es sich um Privatanleger handelt. Zudem ermöglicht die zollfreie Lagerung den umsatzsteuerfreien Erwerb aller angebotenen Edelmetalle. Effektive Diversifikation des Anlageportfolios Durch die Möglichkeit, in verschiedene Edelmetalle zu investieren, können Anleger ihr Portfolio effektiv diversifizieren und so das Gesamtrisiko ihrer Anlagen reduzieren. Die unterschiedlichen Eigenschaften und Verwendungszwecke von Gold, Silber, Platin und Palladium ermöglichen eine breite Streuung innerhalb der Assetklasse der Edelmetalle. Fazit: Wegweisender Partner für Edelmetallinvestments Die Frankfurter Metallkasse GmbH hat sich als kompetenter und innovativer Anbieter im Bereich des Edelmetallhandels etabliert. Durch die einzigartige Kombination von Großhandelspreisen, steuerlichen Vorteilen und flexiblen Anlagemöglichkeiten bietet sie sowohl für Privatanleger als auch für Unternehmen attraktive und zukunftsweisende Lösungen. Die Sicherheit der Kundenanlagen steht dabei stets im Vordergrund, was durch regelmäßige unabhängige Prüfungen und den umfassenden Insolvenzschutz gewährleistet wird. Mit ihren innovativen Produkten "NettoMetall" und "GoldWert" adressiert das Unternehmen zudem unterschiedliche Kundenbedürfnisse und ermöglicht es einem breiten Publikum, von den Vorteilen der Edelmetallanlage zu profitieren. In einer Zeit, in der finanzielle Sicherheit und Wertstabilität zunehmend an Bedeutung gewinnen, positioniert sich die Frankfurter Metallkasse als verlässlicher und innovativer Partner für all jene, die ihr Vermögen durch Investitionen in physische Edelmetalle schützen und vermehren möchten. Durch ihre kundenorientierte Herangehensweise und die Nutzung moderner Technologien setzt sie neue Maßstäbe im Edelmetallhandel und ebnet den Weg für eine breite Akzeptanz und Nutzung von Edelmetallen als Anlageklasse. Mit ihrem Engagement für Transparenz, Sicherheit und Kundennutzen trägt das Unternehmen dazu bei, den Edelmetallmarkt zu demokratisieren und einer breiteren Masse von Anlegern zugänglich zu machen. Dies könnte langfristig nicht nur die individuelle Vermögensbildung fördern, sondern auch zu einer stabilen und diversifizierten Finanzlandschaft beitragen. Das Unternehmen hat somit nicht nur den Edelmetallhandel revolutioniert, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Bildung und Sicherheit vieler Menschen geleistet. Durch die Kombination aus Kosteneinsparungen, Flexibilität und Sicherheit positioniert sich die Frankfurter Metallkasse als führender Anbieter im Edelmetallhandel. Ihre innovativen Lösungen ermöglichen es sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, die Vorteile von Edelmetallinvestments optimal zu nutzen und dabei von einzigartigen Konditionen zu profitieren. Mit diesem zukunftsweisenden Ansatz leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Demokratisierung des Edelmetallmarktes und zur finanziellen Stärkung seiner Kunden. Frankfurter Metallkasse GmbH

