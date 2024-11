Startseite Nikolausgeschenke die Freude machen Pressetext verfasst von Kummer am Sa, 2024-11-30 07:22. Zu Nikolaus wird so manche Leckerei in den Nikolausstiefel gesteckt. Aber es muss doch nicht immer nur Süßes sein. Mit einem schönen Buch kann man auch eine Freude bereiten und es ist auf jeden Fall besser für die Zähne. Marvins Mal- und Kritzelbuch

Begleite Marvin auf seiner Reise!

Das kleine Monster Timtim hat Marvin um Hilfe gebeten. Schon seit Tagen kann er nicht gut einschlafen und hat Alpträume. Da hilft nur eine Gute-Nachtgeschichte von Marvin.

Bitte hilf Marvin, damit er gut bei Timtim ankommt, denn der Weg ist voller Überraschungen!

Ein Beschäftigungsbuch für Kinder zwischen 5 und 10 Jahre. Viele Malaufträge laden zum Zeichnen und Malen ein. Es sind Beispielbilder vorgegeben, um die Fantasie anzuregen und einen Anhaltspunkt zu haben.

Ideal für Freizeit, Ferien oder einfach gegen Langeweile.

Hier werden gleich mehrere Fähigkeiten trainiert: exaktes Ausmalen, freies Zeichnen und der Mut Neues zu kreieren.

Ein tolles Abenteuer zum Malen.

ISBN-13: 978-3756226603 Juna

Juna ist ein Drachenmädchen, das dich in die Welt der Tiere mitnimmt. Lerne die neuen Freunde von Juna kennen, löse kleine Rätselaufgaben und gestalte das Buch farblich so, wie es dir gefällt.

ISBN-13:? 978-3748583608 Ratet wer ich bin: Rätselspaß mit Emil, Luise und Hörnchen

Ein Buch mit vielen kindgerechten Rätseln, für Kinder in der Altersgruppe von 6 - 12 Jahre. Es sind Denksportaufgaben enthalten, um die Konzentrationsfähigkeit der Kinder zu erhalten und zu steigern.

ISBN-13: 978-1502597724 Rätsel-, Mal- und Lesespaß für Kinder

In Rätsel-, Mal- und Lesespaß erwarten Ihre Kinder Denk- und Knobelaufgaben. Und natürlich gibt es auch tolle Geschichten und Ausmalbilder.

Ein ideales Geschenk, um spielerisch die kleinen grauen Zellen und Konzentration der Kinder zu fördern und sie sinnvoll zu beschäftigen. Ein Mitmachbuch für Grundschulkinder, das Spaß bringt.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen.

ISBN-13: 978-3-7597-4294-0 Nepomucks und Finns Schlemmerbalkon

Nepomuck und Finn laden Dich herzlich ein, sie auf ihrem Schlemmerbalkon zu besuchen.

Anhand von lustigen Geschichten möchten sie Dich animieren, selbst Obst, Gemüse sowie Kräuter anzupflanzen und zu ernten.

Du wirst sehen, das macht richtig Spaß!

Woraus wartest Du also noch? Nichts wie ran an die Töpfe und los!

Und wie immer warten am Ende des Buches auch noch ein paar tolle Überraschungen auf Dich!

Nepomuck und Finn wünschen viel Vergnügen.

ISBN: 978-3-7578-5446-1 Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/ Über Kummer Komplettes Benutzerprofil betrachten