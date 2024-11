Startseite Thanhoffer präsentiert KUNST, die die Lebensqualität verbessert Pressetext verfasst von anatoly41 am Fr, 2024-11-29 14:29. Enrico Thanhoffer, Architekt und Künstler aus Como, ist eine führende Persönlichkeit im kulturellen und künstlerischen Panorama der Lombardei. Derzeit ist Thanhoffer Präsident des Circolo Cultura e Arte di Como, eines seit 1979 aktiven Vereins, der Kunst und Kultur in der örtlichen Gemeinschaft fördert. Kürzlich spendete der Club 21 Kunstwerke an das Gemeinschaftshaus des ehemaligen Sant'Anna-Krankenhauses mit dem Ziel, die Räume zu verschönern und das Wohlbefinden von Patienten und medizinischem Personal zu verbessern. Thanhoffer, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Munico, zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Architektur und bildende Kunst zu verbinden. Sein Studio befasst sich mit verschiedenen Aspekten des Designs, von der Lichttechnik über Messestände bis hin zur Gartengestaltung und Renovierung. Seine künstlerische Vision spiegelt sich in der Überzeugung wider, dass Kunst wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen beitragen kann. Darüber hinaus hat Thanhoffer in Zusammenarbeit mit ASST Lariana zahlreiche Ausstellungen organisiert, die die Bedeutung von Kunst im Gesundheitswesen hervorheben. Die jüngste Spende von Kunstwerken wurde von Vertretern von ASST Lariana mit Begeisterung aufgenommen und betonte, wie sich solche Initiativen positiv auf die Gemeinschaft auswirken können. Mit einer Karriere, die Kreativität und soziales Engagement verbindet, ist Enrico Thanhoffer weiterhin eine einflussreiche Persönlichkeit bei der Förderung von Schönheit und Kunst im Alltag. Architekt und Künstler: Enrico Thanhoffer Website-URL: www.thanhofferenrico.com Adresse des Unternehmens: Via Bel Paese, 6 – 2100 Como - Italien E-Mail-ID: thanhoffer@libero.it Kontaktnummer: +39 3397310402 Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten