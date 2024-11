Startseite 45seconds kürt die besten Video-Clips zum Thema "Momentum" im Kreativwettbewerb 2024 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-29 12:47. Die Gewinner vom 45seconds für das Jahr 2024 stehen jetzt fest! Berlin, 29. November 2024 - Die beliebte Videoplattform 45seconds.de hat die Gewinner des diesjährigen Kreativwettbewerbs bekannt gegeben! Unter dem Motto _"Momentum"_ - jener besonderen Kraft, die Bewegung oder Ereignisse in Gang hält - haben kreative Köpfe ihre 45-sekündigen Werke präsentiert. Eine renommierte Fachjury prämierte heute die besten Beiträge nach Originalität, Kreativität und technischer Umsetzung. Die Gewinner und ihre Beiträge: * Momentum von Markus Wende: Zum Video

* ...legs von Bahareh Hejrankeshrad: Zum Video

* iSign von Clemens Wittkowski: Zum Video Herzlichen Glückwunsch! Kreativität in 45 Sekunden 45seconds steht seit 2018 für die Förderung kreativer Kurzvideos und zieht Künstler:innen aus aller Welt an. Die einzige Vorgabe: Die Clips müssen exakt 45 Sekunden lang sein. Das diesjährige Thema "Momentum" bot Raum für vielseitige Interpretationen - von emotionalen Momentaufnahmen bis hin zu technisch anspruchsvollen Animationen. Der Wettbewerb ist offen für alle und erfordert weder Teilnahmegebühren noch Vorkenntnisse - einzig die Volljährigkeit. Einsendeschluss für den aktuellen Wettbewerb war der 4. November 2024. Hochkarätige Jury und attraktive Preise Die Auswahl der Gewinner oblag einer prominenten Jury, bestehend aus: * Andrea Hügli, Theaterregisseurin (Wien)

* Alexander Stahl, Filmschaffender (Berlin)

* Marwan, Videokünstler (Dubai) Die Preisträger dürfen sich auf exklusive Preise freuen, bereitgestellt vom Hauptsponsor MAGIX Software: * VEGAS PRO, eine All-in-One-Software für Videoproduktion

* Das Beleuchtungssystem EXPERT

* MAGIX Movie Studio 2025, ideal für zukünftige Filmprojekte Ein Comeback mit Leidenschaft "Wir brauchen unabhängige Initiativen, die Kunst und Kultur fördern", betont Manfred Gottert, Initiator von 45seconds. "Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist 45seconds zurück. Wir sind begeistert, diese kreative Energie wieder aufleben zu lassen. Ein besonderer Dank geht an das Designteam von lab45, das uns mit Leidenschaft unterstützt hat." Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für den Wettbewerb 2025. Die Vision bleibt klar: eine Plattform für visionäre Kurzfilme und grenzenlose Kreativität zu schaffen. Über 45seconds:

45seconds ist ein jährlicher Kreativwettbewerb, der allen offensteht. Die Plattform bietet eine Bühne für innovative Kurzvideos und inspiriert seit ihrer Gründung 2018 Menschen weltweit. Weitere Informationen und die Gewinnerbeiträge finden Sie auf 45seconds.de _Pressekontakt:_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: 45seconds/lab45

Herr Manfred Gottert

Bülowstraße 48

10783 Berlin

Deutschland fon ..: 03021978848

web ..: https://45seconds.de

