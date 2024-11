Startseite Die Internationale Agrarhandelsmesse Chinas eröffnet in Guangzhou Pressetext verfasst von anatoly41 am Do, 2024-11-28 13:16. Die 21. Internationale Agrarhandelsmesse Chinas (CATF) wurde am 28. November in Guangzhou eröffnet und konzentriert sich auf die Förderung einer umfassenden ländlichen Revitalisierung. Auf einer Ausstellungsfläche von über 100.000 Quadratmetern mit 12 Messehallen findet die viertägige Veranstaltung parallel zur Modernen Landwirtschaftsmesse Guangdong statt, bei der Markenprodukte aus der Landwirtschaft der Provinz Guangdong präsentiert werden. Als Gastgeber der diesjährigen CATF hat Guangzhou Ausstellungsbereiche eingerichtet, darunter intelligente Landwirtschaft, die Wertschöpfungskette der modernen städtischen Landwirtschaft und lokale Markenprodukte. Dabei werden die jüngsten Errungenschaften in den Bereichen Landwirtschaft, ländliche Entwicklung und Bauernarbeit vorgestellt. Zu den charakteristischen landwirtschaftlichen Produkten Guangzhous, die auf der CATF ausgestellt werden, gehören der späte Choy Sum aus Zengcheng (chinesischer Blütenkohl), bekannt als der „König des Choy Sum“, der Riesen-Schlammbankkrebs, genannt der „Adel unter den Krebsen“, und Langkornreis, der als „Juwel des Reises“ bezeichnet wird. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten