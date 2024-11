Startseite DAK-Gesundheit Kaiserslautern Pressetext verfasst von KaulenDAK am Do, 2024-11-28 11:40. Bestnoten für Bonusprogramm

• DAK-Gesundheit in Kaiserslautern bietet spezielle Angebote für Babys, Familien und Erwachsene

• Im Focus-Money-Test von 67 Krankenkassen belegen DAK-Programme erneut mehrere Spitzenplätze

• Krankenkasse bietet bis zu 500 Euro Prämie jährlich Kaiserslautern, 28. November 2024. Bestnoten für das Bonusprogramm der DAK-Gesundheit: Bei einem aktuellen Vergleich des Wirtschaftsmagazins „Focus-Money“ hat sich die Kasse erneut Top-Platzierungen gesichert und bietet das beste Bonusprogramm unter den gesetzlichen Krankenkassen. Auch das Servicezentrum in Kaiserslautern bietet die jetzt erneut ausgezeichneten Angebote für Familien, Erwachsene und Babys. In der Kategorie Kinder (bis 14 Jahre) wurde das Bonusprogramm zudem wie schon im Vorjahr mit „Sehr gut“ bewertet. Versicherte der Krankenkasse können jährlich Prämien bis zu 500 Euro erhalten. Das ist das Ergebnis einer großen Analyse des Deutschen Finanz-Service-Instituts (DFSI) für Focus-Money (Ausgabe 49/2024), an der 67 Kassen teilnahmen. „Diese Bewertungen bestätigen die hohe Qualität unseres Bonusprogramms“, erklärt Dirk Kaulen, Chef der DAK-Gesundheit in Kaiserslautern „Sie machen deutlich, dass unser Angebot gerade Familien und junge Versicherte überzeugt.“ Der Unterschied zu vielen anderen Programmen zeigt sich insbesondere im Mix aus hohen Zahlungen und der Menge an Maßnahmen, die zu einem Bonusprogramm angerechnet werden. Die Teilnahme an Vorsorge- und Präventionsangeboten werden dabei besonders belohnt. In ihren Programmen für Kinder, Erwachsene und Familien bietet die Krankenkasse bewusst Alternativen zu Geldprämien an: Gesammelte Bonuspunkte können auch in einen Zuschuss zu einer besonderen Gesundheitsleistung umgewandelt werden – wie etwa zur professionellen Zahnreinigung, zu osteopathischen Behandlungen oder für Sport- und Fitnessausrüstung. Bei Anschaffung eines Fitnesstrackers oder einer Sportausrüstung wird der Bonus-Wert dabei sogar verdoppelt. Familien punkten im Bonusprogramm besonders gut. Für Babys können Eltern im ersten Jahr allein durch die Vorsorgeuntersuchungen, das Neugeborenen-Hörscreening, Impfungen und Zahnvorsorge bis zu 445 Punkte (entspricht 445 Euro) sammeln. Die Punkte sind beispielsweise einlösbar für Babyschwimm-, Delfi- oder PEKiP-Kurse. Das Besondere hierbei: Beim Einlösen der Punkte in Gesundheitsleistungen erhöht die DAK-Gesundheit die Punkte um 20 Prozent. So sind im Jahr bis zu 500 Euro Zuschuss möglich. Focus-Money hatte zusammen mit dem Deutschen Finanz-Service Institut (DFSI) in Köln ermittelt, welche Bonusprogramme besonders attraktiv sind. Bewertet wurden die Bonusprogramme für Familien, Erwachsene und Kinder (bis 14 Jahre) sowie für Babys. Ausgewertet wurden die Programme von 67 bundesweiten Krankenkassen. Die Tester haben beispielsweise analysiert, für welche Maßnahmen die Kassen Boni verteilen, ob die Punkte- und Geldwerte ins nächste Jahr übertragen werden und ob kostenfrei mitversicherte Angehörige ebenfalls teilnehmen können. Mit 5,5 Millionen Versicherten ist die DAK-Gesundheit eine der größten Kassen Deutschlands. Weitere Informationen gibt es unter www.dak.de/bonus. Über KaulenDAK Komplettes Benutzerprofil betrachten