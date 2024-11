Startseite MIND GAMES: Werden Sie Ihr eigener Haus-Parfümeur mit Perfumer Extraordinaire Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-28 08:22. Mind Games präsentiert die "Perfumer Extraordinaire" Kollektion mit den Düften Prodigy & Mentor "Werden Sie Ihr eigener Haus-Parfümeur" mit der _Perfumer Extraordinaire_ Kollektion von _Mind Games Fragrances _erleben Sie die Magie der Parfümerie hautnah. Die exklusiven Coffrets mit den Düften _Mentor_ und _Prodigy_ enthalten nicht nur die fertigen Kompositionen, sondern auch die zwei zentralen Rohstoffe - für alle, die den kreativen Prozess hinter einem Duftmeisterwerk verstehen und spüren möchten. Mentor und Prodigy entfalten ihre Magie in edlen Coffrets, die dazu einladen, die faszinierende Metamorphose von natürlichen Zutaten zu olfaktorischen Meisterwerken zu erleben und die Parfumkunst zu verstehen. DIE DÜFTE: MENTOR:

Mentor ist ein Duft, der Gegensätze meisterhaft vereint: Die Komposition vereint verwöhnende Wärme mit anspruchsvoller Komplexität und interpretiert das klassische Gourmand-Profil auf einzigartige Weise. Im Zentrum steht Boya Oud, ein rauchiger und zugleich edler Rohstoff, der eine tiefgründige, erdige Basis schafft. Diese wird harmonisch ergänzt durch die goldenen, honigartigen Nuancen von Amber und die cremige Sanftheit der Tonkabohne. Gemeinsam formen sie eine reiche und beruhigende Basis, die den Duft mit wohltuender Tiefe erfüllt. Subtile, pudrige Akzente und ein Hauch saftiger Süße verleihen der Kreation eine facettenreiche Sinnlichkeit. Das feine Gleichgewicht aus süßen und erdigen Noten macht Mentor zu einem einladenden und fesselnden Erlebnis. Kopfnoten: Karamell mit Meersalz, italienische Zitrone, dunkle Pflaume

Herznoten: Kaffee, schwarze Johannisbeerlikör, Amberzharz

Basisnoten: Boya, Sandelholz, Tonkabohne PRODIGY:

Prodigy zeichnet sich durch seine Fülle und Dekadenz und mit einer meisterhaften Balance aus und beeindruckt mit überraschenden Akzenten und raffinierten Nuancen - ein wahrhaftiges Symbol für kreative Innovation. In der Basis verschmelzen die samtigen Noten von Sandelholz Drèches, Madagalar-Vanille und weichen blonden Hölzern zu einem harmonischen Fundament. Ergänzt wird diese Komplexität durch die elegante Tiefe von Rose Absolute, die würzige Wärme der Zimtrinde und die spritzige Frische der Bergamotte. Gemeinsam verweben sich diese Noten mit dem sanften, milchigen Latte-Akzent und erschaffen eine einzigartige Komposition, die süße, bittere und würzige Töne kunstvoll vereint. Das Ergebnis ist ein moderner, vielschichtiger Duft, der die perfekte Balance zwischen Vertrautheit und Innovation trifft und sowohl Geborgenheit als auch Überraschung in einem Atemzug vermittelt. Kopfnoten: Bergamotte, Zimt, Rosenmilch

Herznoten: Longozablüte, cremiger Milchkaffee, Patchouli

Die Präsentation als 100 ml EDP oder 225ml Decantor: 100ml Eau de Parfum Parfumeur Kit: WAS IST DRIN Das 100-ml-Eau-de-Parfum-Kit enthält neben dem Duft Duftprobekarten, die es ermöglichen, die Aromen von in ihrer ganzen Fülle zu erleben, sowie zwei der essenziellen Rohstoffe (Boya Oud und Amber bei Mentor und Rose Absolute und Patchouli bei Prodigy) in ihrer reinsten Form präsentiert. So erhalten Duftenthusiasten die Möglichkeit, in die Rolle eines Meisterparfumeurs zu schlüpfen und neue Erinnerungen mit dem exklusiven Duft zu schaffen. _UVP ab 360€ ab Dezember _ 225ml Decanter-Luxus-Kit: Das 225-ml-Decanter-Experten-Kit eine einzigartige Erfahrung wird präsentiert vier nachfüllbaren Glaszerstäubern, einem eleganten Zamak-Zerstäuberetui und einem präzisen Tropfer und eröffnet Parfumliebhaber einen exklusiven Einblick in die Raffinesse der Gesten der Parfums-Kreation. _UVP ab 780€ ab Dezember_

