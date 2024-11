Startseite Game-Changer: Thermal-Reflexvisier für Tag- und Nachteinsatz Pressetext verfasst von Wassenberg PR am Mi, 2024-11-27 12:53. VECTED integriert Wärmebildtechnologie in Reflexvisiere Reflexvisiere sind bei Polizei und Militär bewährte elektronische Zielhilfen, die jedoch in unübersichtlichem Gelände oder im Nachteinsatz an ihre Grenzen stoßen, wenn es darum geht, Personen zu erfassen. Wärmebildspezialist VECTED bringt mit dem eigens entwickelten Reflexvisier TRS den Game-Changer: Dank integrierter Wärmebildoptik, die nach Bedarf zuschaltbar ist, lassen sich auf kurze bis mittlere Distanzen Personen und andere potenzielle Ziele unmittelbar durch ihre Wärmesignatur aufklären. Reflexvisiere, auch Leuchtpunktvisiere oder Rotpunktvisiere genannt, sind im Behörden- und Militärbereich seit Jahren Standard. Anders als zu früheren Zeiten müssen bei Reflexvisieren nicht mehr drei Ebenen (Kimme, Korn und Ziel) übereinander gebracht werden, sondern bei diesen vergrößerungslosen Optiken, die auf Langwaffen eingesetzt werden, wird ein Leuchtpunkt eingeblendet, der über das Ziel gelegt werden muss – es handelt sich also um nur noch zwei Ebenen. Dadurch dass die Visiere vergrößerungslos sind, kann der Anwender beide Augen offen haben, wodurch er mehr Übersicht hat und schneller und einfacher das Ziel erkennen und erfassen kann. Einsetzbar sind Reflexvisiere auf kurze und mittlere Distanzen bis zu 200 m und mehr. Zuschaltbare Wärmebildoptik von VECTED

Wie bei allen Tagsichtoptiken wird es schwierig, wenn zu entdeckende Personen versteckt oder getarnt sind. Üblicherweise wird ein Wärmebildvorsatzgerät vor die Tageslichtoptik gesetzt. Um hier einen entscheidenden Mehrwert zu bieten, hat Wärmebildspezialist VECTED mit dem TRS (Thermal Reflex Sight) ein kompaktes Reflexvisier mit integrierter, zuschaltbarer Wärmebildoptik entwickelt. Im Einsatz im unübersichtlichen Gelände können z. B. Amokschützen oder gegnerische Soldaten aufgrund ihrer Wärmesignatur unmittelbar aufgeklärt werden. Das kombinierte Gerät ist klein, leicht, kompakt und verfügt dabei über ein extra großes Sehfeld und großen Augenabstand. Vergrößerungsoptiken (Magnifier) und sogar Restlichtverstärker können daher zusätzlich montiert und genutzt werden. Das Thermal-Reflexvisier besitzt zwei verschiedene Modi: Bei Tag oder in der Dämmerung erscheint das Bild im Outline-Modus, d. h. Wärmequellen erhalten für die schnellere Erfassung durch den Anwender rundherum eine Kontur. Bei Nacht erscheint die Szenerie im Wärmevollbild, das ein rötlich eingefärbtes, ansonsten komplett realistisches Bild zeigt. Unmittelbar nachtkampftauglich

Praktisch ist der Wechsel von der Tagsichtoptik des Reflexvisiers zur Wärmebildoptik: Wenn es schnell gehen muss, z. B. bei einem unmittelbaren Wechsel der Lichtverhältnisse (Eindringen in einen Keller etc.), aktiviert das einfache Öffnen des Objektivschutzes das Wärmebild. Das Overlay wird sofort eingespiegelt und der Anwender ist unmittelbar nachtkampftauglich. Prototypen ab 2025

Prototypen für die Felderprobung stellt VECTED Spezialeinheiten ab Anfang des kommenden Jahres zur Verfügung. Mit dem TRS, das eine neue Generation von thermalen Reflexvisieren und einen echten Game-Changer darstellt, ergänzt das Unternehmen sein Portfolio an Wärmebildgeräten mit vergrößernden Optiken um Lösungen ohne vergrößernde Optik für kürzere Distanzen. Über VECTED: Die VECTED GmbH zählt zu den „Hidden Champions“ im Wärmebildmarkt. Seit 2005 ist das Unternehmen als Entwickler und Zulieferer für hochspezialisierte Teilkomponenten und Komplettgeräte in den Bereichen Wärmebildtechnologie und Außenballistik für eine Vielzahl bekannter Wehrtechnikunternehmen weltweit tätig.

Als OEM konnte VECTED seit 2005 mehrere Tausend Wärmebildgeräte produzieren und verkaufen. Daher werden die Geräte seit 2019 auch unter eigenem Namen, primär an Behörden, vertrieben. Die Wärmebildkameras werden einschließlich der Elektronik und Bildverarbeitung von VECTED selbst am Firmensitz in Fürth entwickelt und produziert, wobei das Augenmerk auf dem Einsatz europäischer Schlüsselkomponenten liegt. Somit unterliegen die Geräte nicht der ITAR.

Durch diesen hohen Grad an Eigenentwicklung kann VECTED gezielt und schnell auf Wünsche und Feedback von Nutzern reagieren und auch bei geringen Stückzahlen kundenspezifische Anpassungen ermöglichen, zum Beispiel eine geänderte Menüführung, spezielle Falschfarben oder kundenspezifische Absehen. Ralph Wilhelm

Marketing und Vertrieb

VECTED GmbH

Melli-Beese-Str. 24

90768 Fürth

Tel: +49 911 960 687 0

ralph.wilhelm@vected.de

www.vected.de Über Wassenberg PR Komplettes Benutzerprofil betrachten