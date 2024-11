Startseite TSV Spandau 1860 e.V. und der Berliner Blinden- und Sehbehinderten- Sportverein e.V. starten Inklusionsprojekt Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-27 08:31. Gemeinsam inklusiv: Neues Sportprojekt für Blinde und Sehbehinderte im TSV Spandau 1860 e.V. mit dem Berliner Blinden- und Sehbehinderten- Sportverein e.V. (BBSV) Spandau, 26.11.2024 - Der TSV Spandau 1860 e.V. und der Berliner Blinden- und Sehbehinderten- Sportverein e.V. (BBSV) www.bbsv-online.org vertreten durch Ilona Erhard, freuen sich, eine neue Kooperation im Bereich Inklusion und Sport für Menschen mit eingeschränkter und fehlender visueller Wahrnehmung bekannt zu geben. Barrierefreies Sportangebot Ab dem 1. Dezember 2024 wird der TSV Spandau 1860 e.V. im Askanier Gym ein speziell auf die Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen zugeschnittenes Sportangebot anbieten. Dank der großzügigen Unterstützung des Landes Sportbund Berlin www.lsb-berlin.de und der Spielbank Berlin www.spielbank-berlin.de werden für das Projekt Curved Treadmills Laufbänder angeschafft und Leitsysteme für blinde und sehbehinderte Menschen installiert, um die Barrierefreiheit im Verein zu verbessern. Curved Treadmills: Ein Meilenstein für blinde Menschen Menschen mit teilweiser und ohne visuelle Wahrnehmung stehen im Alltag vor enormen Herausforderungen, die ihre Fähigkeit, sich sicher und frei zu bewegen, stark einschränken. Auf den Straßen müssen sie ständig Hindernisse überwinden, wie unvorhersehbare Bewegungen von Passanten, die oft zu gefährlichen Situationen führen können. Curved Treadmills sind innovative Laufbänder und funktionieren ohne Motor und werden allein durch die Muskelkraft des Läufers in Bewegung gesetzt. Dadurch ermöglicht das Gerät ein sicheres und kontrolliertes Laufen ohne Abhängigkeit von vorgegebenen Geschwindigkeiten. Für Menschen, die nicht sehen können, ist das Curved Treadmill Laufband eine wahre Revolution und man kann die Freiheit des Laufens neu erleben und das Gefühl von Selbstbestimmung wiederentdecken. Leitsysteme: Der sichere Weg zum Ziel Die Barrierefreiheit des Vereins wird durch die Installation von Leitsystemen für blinde und sehbehinderte Menschen verbessert. Diese Investition ermöglicht es Menschen mit Sehbehinderung, sich noch selbstständiger und sicherer im Verein zu bewegen und am Vereinsleben teilzunehmen. Barrierefreie Umgebung Der TSV Spandau 1860 e.V. hat im Vereinsheim eine barrierefreie Umgebung geschaffen, die sowohl den Zugang zum Verein als auch barrierefreie Sanitäranlage umfasst. Ein hauseigener Transporter steht zur Verfügung, um die Teilnahme für alle zugänglich zu machen, insbesondere für Sportler, die nicht in Spandau wohnen. Dies legte den Grundstein für die Planung eines neuen inklusiven Sportangebots. Qualifizierte Unterstützung Erfahrene Trainer im Bereich Fitness und Kraftsport werden sich auf die besonderen Bedürfnisse der neuen Teilnehmer einstellen und sie individuell betreuen. Gemeinsam für Inklusion Die Kooperation zwischen dem TSV Spandau 1860 e.V. und dem BBSV ist ein wichtiger Schritt, um Menschen mit eingeschränkter visueller Wahrnehmung die Möglichkeit zu geben, am Sport teilzunehmen und ihre Fitness zu verbessern. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TSV Spandau 1860 e.V.

Herr Lutz von Schmude - Trzebiatowski

Askanierring 150

Berlin 13585

Deutschland fon ..: 015203452234

web ..: https://www.tsv-spandau-1860.de

email : sportwart@tsv-spandau-1860.de Der TSV Spandau 1860 e.V., einer der ältesten noch existierenden Sportvereine Berlins, wurde am 29. August 1860 gegründet und zählt aktuell über 3.200 Mitglieder (Stand: 28. Oktober 2024). Als traditionsreicher Verein widmet sich der TSV der Förderung von Gesundheit, Gemeinschaft und sportlicher Betätigung. Im Laufe der Jahre hat sich der Verein zu einem wichtigen Bestandteil der Sportlandschaft in Spandau entwickelt. Unsere Werte basieren auf Gemeinschaft, Respekt, Inklusion, Integration und Fairplay. Wir setzen uns dafür ein, Menschen aller Altersgruppen und Herkunft die Möglichkeit zu bieten, sich sportlich zu betätigen und ein aktives, gesundes Leben zu führen. Durch unsere vielfältigen Angebote fördern wir nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch den sozialen Zusammenhang innerhalb der Gemeinschaft. Der TSV Spandau 1860 e.V. stellt ein breites Spektrum von über 50 Sportdisziplinen für alle Altersgruppen und Leistungsniveaus zur Verfügung. Pressekontakt: TSV Spandau 1860 e.V.

Herr Lutz von Schmude - Trzebiatowski

Askanierring 150

Berlin 13585 fon ..: +4915203452234

email : sportwart@tsv-spandau-1860.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten