Startseite Saubere Lichtschächte - dank Klumpp Lichtschachtabdeckungen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-26 15:38. Schutz vor Schmutz und Insekten in Ihrem Zuhause Lichtschächte sind ein häufig unterschätzter Schwachpunkt, wenn es um Sauberkeit und Insektenschutz im Haus geht. Mit den innovativen Lichtschachtabdeckungen von Insektenschutz Klumpp schützen Sie Ihre Kellerräume effektiv vor Schmutz, Ungeziefer und Laub.

Lichtschächte sind nicht nur für Frischluft und Tageslicht wichtig, sondern auch eine potenzielle Eintrittsstelle für Spinnen, Käfer und andere Krabbeltiere. "Unsere Lichtschachtabdeckungen schließen diese Schwachstelle sicher und dauerhaft", erklärt Werner Klumpp. Dank feinmaschiger Edelstahlgewebe bleibt der Lichtschacht sauber, ohne die Luftzufuhr oder den Lichteinfall zu beeinträchtigen.

Die Abdeckungen sind nicht nur funktional, sondern auch optisch ein Highlight. Sie lassen sich flach und bündig mit dem Boden montieren, wodurch sie sich harmonisch in das Gesamtbild Ihres Außenbereichs einfügen. Zudem sind sie äußerst belastbar und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.

Machen Sie Schluss mit lästigem Reinigungsaufwand und setzen Sie auf die innovativen Lösungen von Insektenschutz Klumpp. Kontaktieren Sie uns noch heute und erleben Sie, wie einfach Lichtschachtschutz sein kann.

Klein aber fein ist unsere Devise. Seit vielen Jahren kümmern wir uns professionell und erfolgreich um Insekten- und den immer wichtigeren Pollenschutz. Bei uns bekommen Sie keine Billigvariante, sondern eine der besten und zuverlässigsten Schutzmassnahmen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: KLUMPP Insektenschutz

Herr Werner Klumpp

Suebenstraße 4

72149 Neustetten

Deutschland fon ..: 0747225106

web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/

email : info@insektenschutz-klumpp.de Pressekontakt: KLUMPP Insektenschutz

Herr Werner Klumpp

Suebenstraße 4

72149 Neustetten fon ..: 0747225106

web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/

email : info@insektenschutz-klumpp.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten