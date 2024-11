Startseite Eureka bietet große Einsparungen am Black Friday 2024: Bedeutende Rabatte auf fortschrittliche Staubsauger Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-26 08:34. Eureka®, gegründet 1909 in Detroit, Michigan, USA, bietet eine umfassende Palette an Staubsaugern, darunter Stand-, Boden-, Stiel-, Hand-, kabellose und Robotermodelle Eureka, die Haushaltsreinigungsmarke mit über einem Jahrhundert Innovationsgeschichte, nimmt am diesjährigen Black Friday teil. Vom 21. November bis zum 2. Dezember können Kunden von erheblichen Ersparnissen auf die fortschrittlichen Staubsauger und Bodenpflegeprodukte von Eureka profitieren. _ _ Highlights der Angebote: * Eureka J15 Pro Ultra Saugroboter

* Ursprünglicher Preis: 1.099,99€ | Angebotspreis: 799,99€

* Verfügt über eine starke Saugleistung von 16.200 Pa, die mit der Leistung herkömmlicher Bodenstaubsauger* vergleichbar ist und eine gründliche Tiefenreinigung ermöglicht.

* Die innovative All-in-One-Basisstation hält den Wischmopp sauber und verhindert effektiv Schimmelbildung und unangenehme Gerüche.

* Ausgestattet mit fortschrittlicher Wischmopp-Erweiterungstechnologie für eine effizientere

* Die FlexiRazor™-Technologie schneidet aktiv Haare und reduziert das Verheddern um bis zu 99%*. Eureka E10s Saugroboter * Ursprünglicher Preis: 479,99€ | Angebotspreis: 249,99€

* Vereint Staubsaugen und Wischen mit mehreren Reinigungsmodi, ideal für verschiedene Bodenarten.

* Die Wischfunktion mit Hebemechanismus sorgt dafür, dass Teppiche trocken bleiben und vor Feuchtigkeit geschützt werden*.

* Die beutellose Basisstation sammelt automatisch Staub, wodurch Kosten für Ersatzstaubbeutel eingespart werden. Eureka E20 Plus Saugroboter * Ursprünglicher Preis: 499,99€ | Angebotspreis: 379,99€

* Verfügt über eine starke Saugleistung von 8.000 Pa für eine gründliche Reinigung von Hartböden und Teppichen.

* Die DuoDetect AI™-Technologie erkennt und umgeht Hindernisse, was eine nahtlose Navigation und eine höhere Reinigungseffizienz ermöglicht.

* Die neu gestaltete, antihaarverwickelnde Bürste reduziert Haarverhedderungen und ist ideal für Haushalte mit Haustieren. Eureka RapidWash 430 Bodenreiniger * Ursprünglicher Preis: 299,99€ | Angebotspreis: 219,99€

* Kombiniert starke Saugleistung mit hochrotierenden Walzen für effiziente Reinigungsergebnisse.

* Die Selbstreinigungs- und Trocknungsfunktionen ermöglichen ein vollständig freihändiges Reinigungserlebnis*.

* Die Kantenreinigungs-Walzenbürste beseitigt Schmutz entlang von Wänden und in Ecken und verhindert* das Auslassen schwer erreichbarer Stellen. _ _ Zusätzliche Angebote: * Eureka J12 Ultra Saugroboter: 799,99€ ? 449,99€

* Eureka J20 Saugroboter: 1.199,99€ ? 849,99€

* Eureka NEW400 Bodenreiniger: 199,99€ ? 139,99€

* Eureka RapidWash 630 Bodenreiniger: 399,99€ ? 299,99€

* Eureka Stylus Elite NEC490 Staubsauger: 299,99€ ? 229,99€ Weitere Informationen Besuchen Sie die offizielle Website von Eureka unter: https://de.eureka.com/ * _Der hier genannte traditionelle Bodenstaubsauger bezieht sich auf den Eureka NEN180, der eine leistungsstarke Saugleistung von 16.000 Pa bietet._

* _Die angegebenen Daten basieren auf Tests des SGS-Labors. Die tatsächliche Leistung kann variieren._

* _Die Leistung kann je nach Teppichart und Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen._

* _Eine gewisse manuelle Wartung, wie das Nachfüllen des Wassertanks oder die Reinigung von Zubehörteilen, kann weiterhin erforderlich sein._

* _Die Leistung kann unter verschiedenen Bedingungen abweichen._ Über Eureka Eureka®, gegründet 1909 in Detroit, Michigan, USA, bietet eine umfassende Palette an Staubsaugern, darunter Stand-, Boden-, Stiel-, Hand-, kabellose und Robotermodelle. Seit über 100 Jahren setzt Eureka auf Innovation und bringt immer wieder neue, spannende Produkte auf den Markt, wodurch die Marke nicht nur in Nordamerika, sondern weltweit zu einem bekannten Namen geworden ist. Weitere Informationen finden Sie auf der globalen Website: www.eureka.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Eureka

Herr Yuan Ruan

Parsippany, NJ. Parsippany

07005 Parsippany, NJ.

Vereinigte Staaten fon ..: 1-800-282-2886

fax ..: 1-800-282-2886

web ..: https://de.eureka.com/

Frau Susan Young

1st SenStar Building 1st SenSta

50000 Kuala Lumpur fon ..: 6015874621

