Startseite CHAMPAGNER GOSSET kooperiert mit HUVAFEN FUSHI auf den Malediven Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-25 17:26. Eine aufregende Entwicklung für Luxusreisende: Champagne Gosset, eines der ältesten und angesehensten Champagnerhäuser ist eine prestigeträchtige Partnerschaft mit Huvafen Fushi Maldives eingegangen. Das Resort, das für seinen außergewöhnlichen Service und seine Überwasser-Bungalows bekannt ist, verspricht, das reiche Erbe von Gosset Champagner mit der atemberaubenden Schönheit der Malediven zu verbinden. Erbe der Exzellenz

Das 1584 gegründete Unternehmen Champagne Gosset ist bekannt für sein Engagement für Qualität und Handwerkskunst. Mit Schwerpunkt auf traditionellen Methoden und einer Leidenschaft für Innovation produziert Gosset eine Reihe von eleganten und ausdrucksstarken Champagnern, die das Terroir der Champagne widerspiegeln. Diese Partnerschaft passt perfekt zum Engagement von Huvafen Fushi, seinen Gästen unvergleichliche Erlebnisse zu bieten, und ist daher eine natürliche Ergänzung für beide Marken. Die Gäste von Huvafen Fushi erleben jetzt exklusive Champagner-Erlebnisse mit den feinsten Tropfen von Gosset. Von intimen Verkostungen durch das Sommelier-Team bis hin zu opulenten Abendessen gepaart mit erlesenen Champagnern, zielt die Zusammenarbeit darauf ab, unvergessliche Momente zu schaffen, die die Lebenskunst zelebrieren. Das Resort, das über das weltweit einzigartige Unterwasser-Spa verfügt und unberührte Strände bietet, ist die ideale Kulisse für diese luxuriöse Partnerschaft. Die Partnerschaft zwischen Champagne Gosset und Huvafen Fushi Maldives steht für eine neue Ära des Luxusreisens, in der edler Champagner auf eine idyllische Umgebung trifft. Da Reisende nach einzigartigen Erlebnissen suchen, die die Sinne ansprechen, verspricht diese Zusammenarbeit ein unvergessliches Abenteuer an einem der schönsten Reiseziele der Welt zu sein. Website Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Starling PR

