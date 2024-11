Startseite EcoVadis zeichnet Qemetica-Gruppe für Nachhaltigkeit und Ethik aus Pressetext verfasst von ITMS22 am Mo, 2024-11-25 15:33. Renommierte Plattform für Nachhaltigkeitsbewertungen zeichnet Qemetica Soda Deutschland, Qemetica Silicates und Qemetica Soda Polen aus Staßfurt, 25. November 2024 – Die Qemetica-Gruppe, Marktführer in der Europäischen Union für die Produktion von Siedesalz, Soda und Natron, hat im diesjährigen EcoVadis-Ranking gleich drei Auszeichnungen für ihr Engagement im Bereich nachhaltige Entwicklung erhalten. Qemetica Soda Deutschland wurde erneut für seine hohen Standards im Bereich Umwelt, soziales Handeln und Ethik ausgezeichnet und erhielt das Abzeichen in Silber. Qemetica Silicates konnte seine Bewertung von Silber auf Gold im Vergleich zum letztjährigen EcoVadis-Ranking steigern, was sein Engagement für Nachhaltigkeit unterstreicht. Die renommierte Bewertungsplattform EcoVadis, die Unternehmen weltweit hinsichtlich ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung prüft, zeichnete außerdem Qemetica Soda Polen - ein Hersteller von Soda und Brausalz - mit einem Bronze-Abzeichen aus. Die erhaltenen Auszeichnungen bestätigen, dass die Unternehmen, die zum internationalen Chemiekonzern Qemetica gehören, höchste Standards in den Bereichen Umweltschutz, soziales Handeln, Ethik und Lieferkettenmanagement erfüllen und nach ESG-Best-Practices arbeiten. Qemetica Soda Deutschland erreichte 88 Punkte und zählt damit zu den besten 15 % der bewerteten Unternehmen. Es erzielte Spitzenbewertungen in den Kategorien Umwelt, soziales Handeln und Ethik. Qemetica Silicates erzielte mit 98 von 100 möglichen Punkten eine Bewertung, die das Unternehmen in die Top 5 % der weltweit bewerteten Firmen bringt. Das Unternehmen erreichte die Bestplatzierung in der Kategorie Umwelt. Qemetica Soda Polen erlangte mit 78 Punkten und der höchsten Punktzahl im Bereich Umwelt einen Platz unter den besten 35 %. „Diese Anerkennung spiegelt unser Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken und ethisches Verhalten wider. Die Ergebnisse zeigen, dass wir in Deutschland einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der ehrgeizigen ESG-Ziele der Qemetica-Gruppe leisten", sagt Christoph Prazmowski, Geschäftsführer von Qemetica Soda Deutschland. „Die erneute Auszeichnung im EcoVadis-Ranking bestätigt unsere Strategie. Dekarbonisierung ist eine große Herausforderung für energieintensive Unternehmen wie Qemetica, doch wir stellen uns dieser Aufgabe, konsequent durch Investitionen und unser Engagement für Nachhaltigkeit“, ergänzt Kamil Majczak, CEO von Qemetica S.A. Qemetica verfolgt eine ehrgeizige ESG-Strategie und plant, bis 2033 vollständig auf die Verbrennung von Kohle an allen Standorten zu verzichten und bis 2040 netto null Treibhausgasemissionen zu erreichen. # # # Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download: Bild 1 Bild 2 Bildunterschrift: Das Sodawerk von Qemetica in Staßfurt erhielt das EcoVadis Abzeichen in Silber und erzielte vor allem für Umwelt, soziales Handeln und Ethik gute Bewertungen. Die Nutzung dieses Fotos für redaktionelle Zwecke ist honorarfrei, unter Beachtung des Urheberrechts (Foto: Qemetica) Folgen Sie Qemetica Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/qemetica-deutschland/ # # # Über Qemetica (ehemals CIECH) Qemetica, früher bekannt als CIECH, ist ein internationaler Chemiekonzern mit einer starken Position auf den globalen Märkten. Das Unternehmen ist der zweitgrößte Hersteller von Soda und Backsoda in der Europäischen Union und einer der größten Hersteller von Siedesalz. Zudem ist Qemetica führender Anbieter von Natriumsilikat in Europa sowie ein bedeutender Hersteller von Pflanzenschutzmitteln und Polyurethan-Schaumstoffen. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in Polen, Deutschland und Rumänien und beschäftigt EU-weit mehr als 3.000 Mitarbeiter, darunter etwa 670 in Deutschland. Im Jahr 2007 übernahm Qemetica das Staßfurter Sodawerk in Sachsen-Anhalt. Dort betreibt das Unternehmen auch ein Energiewerk und eröffnete 2021 eine der modernsten und umweltfreundlichsten Salzherstellungsanlagen Europas. Diese Anlage, die neben der bestehenden Sodafabrik und dem Energiewerk errichtet wurde, festigte Qemeticas Position als einer der führenden Hersteller von Siedesalz auf dem europäischen Markt. Seit Beginn ihrer Präsenz in Deutschland hat die Chemiegruppe Investitionen im Wert von über 400 Millionen Euro in ihre Anlagen in Staßfurt abgeschlossen. Mit Hauptsitz in Polen versendet Qemetica seine Produkte weltweit und trägt zur Herstellung von täglich benötigten Produkten in der Bau-, Automobil-, Landwirtschafts-, Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie bei. Das Unternehmen verbindet ein modernes Geschäftskonzept mit der Berücksichtigung einer nachhaltigen Entwicklung und ist seit 2020 Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen – der weltweit größten Initiative für sozial, ökologisch und wirtschaftlich verantwortungsbewusste Unternehmen. Mit der Namensänderung im Juni 2024 beginnt Qemetica ein neues Kapitel in ihrer Geschichte, mit einem verstärkten Fokus auf Klimaschutz, der Nutzung nachhaltiger Ressourcen und der Stärkung ihrer Marktposition durch Innovation und strategische Partnerschaften. Als Alleineigentümerin der Qemetica-Aktien fungiert KI Chemistry. # # # Pressekontakt Für weitere Informationen oder hochauflösendes Bildmaterial wenden Sie sich bitte an: ITMS Marketing GmbH

Marc Otterpohl

Public Relations

T: +49 (6032) 3459 - 20

E: marc.otterpohl@itms.com Über ITMS22 Komplettes Benutzerprofil betrachten