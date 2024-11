Startseite Norman Keil veröffentlicht neue Single "Immer für immer" Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-25 08:20. Erster Titel aus dem kommenden Album "Willst du mit mir gehen" Hamburg, 22. November 2024 - Der gefeierte Singer-Songwriter Norman Keil meldet sich mit seiner neuen Single "Immer für immer" zurück, dem ersten Titel aus seinem mit Spannung erwarteten Album "Willst du mit mir gehen". Mit dieser Veröffentlichung setzt Keil erneut ein starkes Zeichen in der deutschen Musiklandschaft und berührt die Herzen seiner Fans mit tiefgründigen Texten und einfühlsamen Melodien. "Immer für immer" ist eine poetische Reflexion über die Essenz menschlicher Beziehungen. Der Song thematisiert die Kontinuität des Sehens und Gesehenwerdens, die Beständigkeit in der chaotischen Achterbahn des Lebens und die Fähigkeit, Freude in den Unvollkommenheiten des Alltags zu finden. Keil beschreibt die innere Stärke, die uns befähigt, am Abgrund zu stehen und dennoch zu lächeln, tätowiert mit den Narben unserer Erfahrungen. Mit Zeilen wie "in 30 Jahren sind da immer noch wir beide" wird die untrennbare Partnerschaft miteinander verbunden, wie zwei Seiten derselben Medaille, genauso "Das Leben läuft in Wellenform", und in dieser wellenförmigen Bewegung finden wir die Musik unseres Daseins schafft Keil eine philosophische Betrachtung, die die Tiefe menschlicher Emotionen und die Bedeutung beständiger Verbindungen hervorhebt. Der Song ist ein Zeugnis der Kraft, die in der gegenseitigen Unterstützung und dem gemeinsamen Erleben von Höhen und Tiefen liegt. Norman Keil zeigt mit "Immer für immer" einmal mehr seine Fähigkeit, komplexe Gefühle und Gedanken in eingängige Melodien und bewegende Texte zu fassen. Das kommende Album "Willst du mit mir gehen" verspricht, diese Themen weiter zu vertiefen und der Zuhörerschaft eine musikalische Reise durch die Facetten des Lebens und der Liebe zu bieten. Music Promotion Network (kurz: MPN): Die neue Single "Immer für immer" kann von den Musikredaktionen und der Presse auch über MPN bemustert werden! Über Norman Keil: Norman Keil ist ein deutscher Singer-Songwriter, der für seine tiefgründigen Texte und eingängigen Melodien bekannt ist. Mit mehreren erfolgreichen Alben und Singles hat er sich einen festen Platz in der deutschen Musikszene erarbeitet. Seine Musik zeichnet sich durch eine besondere Mischung aus emotionaler Tiefe und musikalischer Vielfalt aus. Norman Keil war 8 Jahre seit 2010 fester Bestandteil der Band Wingenfelder. In dieser Zeit sind für Wingenfelder u.a. die Songs "Perfekt", "Klassenfahrt", "Springen in die Nacht" entstanden und wurden zu bekannten Radiosongs. In 2018 entschied Norman Keil sich neu zu fokussieren und zukünftig als Solokünstler weiterzumachen. Er tourte durch Deutschland und spielte in Vorprogrammen von Gregor Meyle bis Johannes Oerding. Ein Höhepunkt waren auch die Auftritte auf dem Peter Maffay Cruise Event und bei Udo Lindenberg, wo Norman Keil als Bestandteil des Programms auf dem Rockliner 4 mehrere Konzerte auf See gespielt hatte. Unvergessliche Momente für alle, die dabei sein konnten. Stimmen der Fans: M. Marx aus Dorsten: So ist mein Gefühl, das ich jedes Mal habe, wenn ich auf einem Konzert von Norman Keil war: "Kennst du das Gefühl, wenn man frisch verliebt ist und nicht möchte, dass ein Abend mit seiner großen Liebe zu Ende geht, weil so viel positive Energie und Magie in der Luft!" Alexa Wild aus Bad Arolsen: "Seine Musik macht glücklich und traurig, lässt erinnern und lässt vergessen. Seine Konzerte sind eine gemeinsame Reise, seine Geschichten werden zur gemeinsamen Geschichte. Der Typ ist echt, authentisch, liebenswert. Seine Musik beseelt." Harry und Britta vom Gardasee: "Norman spielt Songs auf der Bühne die einen zum Lachen bringen und auch Songs zum Weinen und Nachdenken. Nur wenige Künstler beherrschen diese Bandbreite der Unterhaltung. Harry und Britta ? ?" Brigitte Heine aus Hannover: "Norman Keil habe ich auf der Queen Mary 2, bei der Peter Maffay Cruise 2015, das erste Mal gehört. Ich bin zufällig in ein Wingenfelder Konzert geraten und Norman stand auf der Bühne und sang "Springen in die Nacht". Das hat mich fast umgehauen, ich hatte Gänsehaut und stand, glaube ich, mit offenem Mund da und war sprachlos. Seitdem bin ich Hardcore Fan und bei jeder Gelegenheit bei seinen Konzerten dabei. Und das mit der Gänsehaut funktioniert auch nach all den Jahren immer noch." Heiko und Judith aus Magdeburg: "Norman Keil ist der Künstler, dem es gelungen ist, mich mit seinen Geschichten so zu flashen, dass ich auf unserem allerersten Konzert richtig dicke Tränen geweint habe ? Wir lieben seine Musik, den ausdrucksstarken Gesang, mal mit so viel Gefühl, mal die volle Power. Auf so vielen Konzerten nur in lächelnde Gesichter geschaut. Wir gehen beseelt nach Hause und es wird uns niemals zu viel, noch 1000mal wiederzukommen. ?" Pressestimmen: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 30.05.2024 über Norman Keil: Norman Keil verdient sein Geld mit Konzerten in kleinen Clubs. Der Wahl-Gießener aus Thüringen ist sein eigener Tour-Planer und Social-Media-Manager. Dabei muss er sich etwa hinter Max Giesinger und Wincent Weiss nicht verstecken. Website: https://www.norman-keil.com

