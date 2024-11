Startseite Maßgeschneiderte Robotiklösungen für KMUs: Einblicke von Robert Kiefer aus Püttlingen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-25 04:46. Robert Kiefer, Leiter von RTS Robotertechnik, zeigt, wie KMUs mit maßgeschneiderten Robotiklösungen ihre Effizienz steigern, Kosten senken und nachhaltig konkurrenzfähig bleiben können. Robert Kiefer, Geschäftsführer von RTS Robotertechnik und Service aus dem Saarland, teilt seine Erfahrungen zur erfolgreichen Integration von Robotersystemen in kleinen und mittleren Unternehmen. Er zeigt auf, wie maßgeschneiderte Lösungen die Wettbewerbsfähigkeit von KMUs steigern und gleichzeitig Kosten senken können. Die Herausforderungen der Automatisierung für KMUs Kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) stehen oft vor besonderen Herausforderungen, wenn es um die Automatisierung ihrer Fertigungsprozesse geht. Robert Kiefer , erfahrener Geschäftsführer von RTS Robotertechnik und Service aus Püttlingen, kennt diese Probleme aus erster Hand. "Viele KMUs glauben, dass sich Roboter für sie nicht lohnen, weil ihre Stückzahlen zu gering und ihre Prozesse zu individuell sind", berichtet der Automatisierungsexperte aus dem Saarland. Flexibilität als Schlüssel zum Erfolg Robert Kiefers Erfahrungen zeigen jedoch, dass gerade die Individualität vieler KMUs ein entscheidender Vorteil sein kann. "Weil diese Unternehmen keine Massenfertiger sind, brauchen sie flexibel anpassbare Lösungen, die auch bei wechselnden Anforderungen und kleinen Chargen effizient funktionieren", erklärt er. Diese Flexibilität ist ein Kernmerkmal moderner Robotiklösungen und eröffnet KMUs neue Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung. Kosteneffizienz durch maßgeschneiderte Ansätze Ein weiterer Vorteil maßgeschneiderter Robotiklösungen liegt in ihrer Kosteneffizienz. Der Robotik-Experte betont, dass durch die sorgfältige Analyse und Auswahl passender Komponenten Komplettsysteme entstehen, die hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität vereinen - und das zu einem Bruchteil der Kosten von Standardlösungen für die Großindustrie. Robert Kiefers Ansatz: Erfahrung und Kreativität kombinieren Der Experte aus Püttlingen setzt bei der Entwicklung von Robotiklösungen für KMUs auf eine Kombination aus langjähriger Erfahrung und kreativen Lösungsansätzen. "Oft sind es gerade die vermeintlichen Nachteile, die sich als besondere Stärken von KMUs erweisen", betont der RTS-Geschäftsführer. Integration bestehender Systeme Ein Schlüsselelement in Robert Kiefers Strategie ist die geschickte Integration von Robotersystemen in bestehende Produktionsumgebungen. Langjährige Erfahrung, Prozess-Know-how der Mitarbeiter und eingespielte Maschinenparks lassen sich mit überschaubarem Aufwand in eine robotergestützte Automation einbinden. Dieser Ansatz minimiert nicht nur die Investitionskosten, sondern verkürzt auch die Implementierungszeit erheblich. Innovative Lösungen für spezifische Anforderungen Robert Kiefers Erfahrungen zeigen, dass oft pragmatische, unkonventionelle Lösungen abseits starrer Standards zum Ziel führen. Ein Beispiel aus der Praxis verdeutlicht diesen Ansatz: Für einen mittelständischen Metallverarbeiter entwickelte RTS eine Roboterzelle zum flexiblen Bestücken einer Stanzmaschine. Statt einer festen Verkettung nimmt der Roboter die Werkstücke je nach Typ und Losgröße von verschiedenen Bereitstellplätzen auf und positioniert sie exakt. Vorteile maßgeschneiderter Automatisierung für KMUs Robert Kiefers Erfahrungen zeigen, dass maßgeschneiderte Robotiklösungen KMUs eine Reihe von Vorteilen bieten: 1. Höhere Produktivität und Effizienz

2. Verbesserte Produktqualität und Prozesssicherheit

3. Entlastung der Mitarbeiter von monotonen oder gefährlichen Tätigkeiten

4. Flexibilität bei wechselnden Aufträgen und Losgrößen

5. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

6. Erschließung neuer Geschäftsfelder und Märkte Kostenoptimierung durch gebrauchte Roboter Ein oft unterschätzter Aspekt in der Automatisierung von KMUs ist der Einsatz gebrauchter Roboter. Robert Kiefer aus Püttlingen sieht hier großes Potenzial: "Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, gebrauchte Roboter gezielt auf die Anforderungen unserer Kunden anzupassen und in maßgeschneiderte Lösungen zu integrieren." Diese Herangehensweise ermöglicht es KMUs, von den Vorteilen der Robotik zu profitieren, ohne gleich in hochkomplexe, teure Neuanlagen zu investieren. Nachhaltigkeit als zusätzlicher Vorteil Neben den wirtschaftlichen Aspekten betont der Robotik-Experte auch die ökologischen Vorteile dieses Ansatzes. Durch die Wiederverwendung und Modernisierung bestehender Technik werden wertvolle Ressourcen geschont und der CO?-Fußabdruck der Produktion gesenkt. Dies entspricht nicht nur dem wachsenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der Industrie, sondern kann auch ein wichtiger Faktor für das Unternehmensimage sein. Zukunftsperspektiven: Cobots und Industrie 4.0 Robert Kiefer aus dem Saarland sieht in der Entwicklung der kollaborativen Robotik (Cobots) große Chancen für KMUs. Diese Roboter sind speziell für die direkte Zusammenarbeit mit dem Menschen entwickelt und eignen sich dank ihrer Leichtbauweise, einfachen Bedienung und hohen Sicherheit ideal für einen flexiblen Einsatz in der Mittelstandsfertigung. Einsatzfelder für Cobots in KMUs Basierend auf seinen Erfahrungen nennt der Robotik-Experte einige vielversprechende Einsatzfelder für Cobots in KMUs: - Maschinenbeschickung und Werkstückhandhabung

- Montage- und Fügeaufgaben

- Kommissionierung und Verpackung

- Qualitätskontrolle und Messtechnik

- Unterstützung der manuellen Produktion "Gerade für KMUs sind Cobots eine spannende Ergänzung, um gezielt einzelne Arbeitsplätze oder Prozessschritte zu automatisieren", ist der Experte überzeugt. So lassen sich die Vorteile einer Automatisierung mit den Stärken der menschlichen Arbeitskraft intelligent kombinieren. Ganzheitliche Lösungskompetenz als Erfolgsfaktor Um die Potenziale einer maßgeschneiderten Automation voll auszuschöpfen, bedarf es nach Robert Kiefers Erfahrung der richtigen Strategie, Planung und Umsetzung. Nur durch einen ganzheitlichen Ansatz lassen sich auch scheinbare Hindernisse wie kleine Losgrößen, begrenzte Budgets oder Belegschaftsvorbehalte überwinden. "Unser Anspruch ist es, für jedes Unternehmen eine individuelle, in sich stimmige Gesamtlösung zu entwickeln", erläutert der Geschäftsführer die Philosophie von RTS. Von der Machbarkeitsstudie über die Roboterauswahl und -integration bis hin zu Mitarbeiterschulung, Anlagenoptimierung und Ersatzteilservice versteht sich das Unternehmen aus Püttlingen als Partner, der die Firmen auf dem Weg in die Automation begleitet. Bedeutung der Mitarbeiterschulung Ein oft unterschätzter Aspekt bei der Einführung von Robotiklösungen in KMUs ist die Schulung der Mitarbeiter. Der Robotik-Experte betont die Wichtigkeit umfassender Trainingsprogramme: "Der Erfolg eines Robotik-Projekts steht und fällt mit der Akzeptanz und Kompetenz der Belegschaft." RTS bietet daher maßgeschneiderte Schulungskonzepte, die sowohl technische als auch organisatorische Aspekte abdecken. Fazit: Robotik als Chance für den Mittelstand Robert Kiefers Erfahrungen zeigen deutlich: Mit dem richtigen Konzept und kompetenter Unterstützung können auch kleine und mittlere Unternehmen die Vorteile der Robotik für sich nutzen. Ob gebrauchte Industrieroboter, Cobots oder ausgeklügelte Neuanlagen - mit maßgeschneiderten Lösungen, Kreativität und Erfahrung können KMUs enorm von einer Automatisierung profitieren. Entscheidend ist dabei, die spezifischen Anforderungen und Rahmenbedingungen jedes Unternehmens genau zu analysieren und passgenaue Lösungen zu entwickeln. Der Einsatz gebrauchter, modernisierter Roboter bietet hier oft ein optimales Verhältnis von Kosten und Nutzen - bei gleichzeitiger Schonung wertvoller Ressourcen. Mit Experten wie Robert Kiefer und seinem Team im Saarland haben KMUs starke Partner an ihrer Seite, um die Potenziale der Robotik effektiv und nachhaltig zu nutzen. So können auch mittelständische Unternehmen den Schritt in die automatisierte Produktion wagen und sich fit machen für die Herausforderungen der Zukunft. Die Erfahrungen des Robotik-Experten zeigen: Mit der richtigen Strategie und dem passenden Partner an der Seite ist Robotik keine Frage der Unternehmensgröße, sondern eine Chance für den gesamten Mittelstand. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: RTS Robotertechnik

Herr Robert Kiefer

Am Grubenbahnhof 5

66299 Friedrichsthal

Deutschland fon ..: 0152 2260 7130

web ..: http://www.rts-robotertechnik.de

email : pr@robert-kiefer.com RTS Robotertechnik ist Ihr zuverlässiger Partner für innovative Automatisierungslösungen und modernste Robotiktechnologien. Mit maßgeschneiderten Produkten und umfassendem Service unterstützt RTS Robotertechnik Unternehmen dabei, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern. Pressekontakt: RTS Robotertechnik

Herr Robert Kiefer

Am Grubenbahnhof 5

66299 Friedrichsthal fon ..: 0152 2260 7130

web ..: http://www.rts-robotertechnik.de

email : pr@robert-kiefer.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten