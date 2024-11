Startseite Galerie Lovers of Fine Art Gstaad: 25 Jahre Treffpunkt für Kunstliebhaber der Moderne Pressetext verfasst von prmaximus am So, 2024-11-24 09:00. Die Galerie Lovers of Fine Art Gstaad blickt auf zweieinhalb Jahrzehnte erfolgreicher Ausstellungen und Kunstverkäufe zurück. Gründerin Irène Schönholzer machte den Standort zu einem Zentrum für hochkarätige Kunst in den Schweizer Alpen. Mit ihrer Vision, Weltklasse-Kunst in die Bergwelt zu bringen, schuf sie einen einzigartigen Ort der Begegnung für Kunstschaffende, Sammler und Enthusiasten. Die Galerie präsentierte während ihrer Laufzeit Werke von internationalen Grössen wie Andy Warhol, Jean Dubuffet und Alberto Giacometti und trug so massgeblich zur Positionierung Gstaads als Kunstmetropole bei. Die Entstehung einer Kunstinstitution in den Alpen Als Irène Schönholzer 1990 ihre erste Galerie in Gstaad eröffnete, ahnte noch niemand, welche Strahlkraft von diesem Ort ausgehen würde. Die gelernte Cellistin hatte ihre Leidenschaft für die Kunst entdeckt und verfolgte von Anfang an eine klare Vision: Sie wollte hochkarätige Kunst in die Berge bringen und Gstaad als Destination für Kunstliebhaber etablieren. Schönholzers Weg in die Kunstwelt war keineswegs vorgezeichnet. Nach einem Musikstudium am Konservatorium und der Musikhochschule in Zürich sowie Basel fand sie eher zufällig zum Kunsthandel. Ihre Intuition und ihr Gespür für Kunst öffneten ihr jedoch schnell Türen in dieser neuen Welt. In den folgenden Jahren baute Schönholzer ein exklusives Netzwerk zu Künstlern, Sammlern und anderen Galerien auf. Dieses ermöglichte es ihr, immer wieder aussergewöhnliche Werke namhafter Künstler nach Gstaad zu holen und in der Galerie Lovers of Fine Art zu präsentieren. Höhepunkte aus 25 Jahren Galeriegeschichte Die Galerie machte sich schnell einen Namen für hochkarätige Ausstellungen. Zu den Highlights gehörten: - Präsentationen von Werken Andy Warhols, darunter seine berühmten "Flowers"

- Ausstellungen mit Arbeiten von Jean Dubuffet, Mark Rothko und Alberto Giacometti

- Einzelausstellungen von Künstlern wie Emil Nolde und Paul Klee Die Galerie entwickelte sich zum Dreh- und Angelpunkt für Kunstliebhaber der klassischen und zeitgenössischen Moderne. Sammler aus Politik, Showbusiness und Hochfinanz gaben sich hier die Klinke in die Hand. Die exklusive Lage in Gstaad, umgeben von Luxusboutiquen wie Louis Vuitton, Bulgari, Cartier und Hermès, trug zusätzlich zur Attraktivität bei. Irène Schönholzer legte von Anfang an Wert auf höchste Qualität - sowohl bei den ausgestellten Kunstwerken als auch bei der Präsentation. Die Galerie Lovers of Fine Art setzte mit ihrem von einem renommierten deutschen Innenarchitekten gestalteten Raum und einem ausgeklügelten Beleuchtungssystem neue Massstäbe. Bedeutung für den Kunststandort Gstaad Die Galerie hatte einen massgeblichen Anteil daran, dass sich Gstaad als Destination für Kunstliebhaber etablierte. Sie brachte Werke von Weltrang in die Alpen und machte sie einem exklusiven Publikum zugänglich. Durch die regelmässigen Ausstellungen und Events wurde das kulturelle Angebot in Gstaad erheblich bereichert. Die Galerie zog nicht nur Touristen an, sondern bot auch Einheimischen Zugang zu Kunst auf Weltklasse-Niveau. Die Präsenz der Galerie hatte auch positive Auswirkungen auf den lokalen Kunstmarkt. Andere Galerien siedelten sich an, und Gstaad entwickelte sich zu einem attraktiven Standort für Kunsthändler und Sammler. Die Lovers of Fine Art fungierte als Katalysator für eine lebendige Kunstszene, die weit über die Grenzen der Schweiz hinaus Beachtung fand. Das Erbe der Galerie Lovers of Fine Art Auch nach der Schliessung der physischen Galerie im Jahr 2015 wirkt das Erbe der Lovers of Fine Art Gstaad nach. Irène Schönholzer setzte ihre Tätigkeit als Kunsthändlerin fort und nutzte das über die Jahre aufgebaute Netzwerk, um weiterhin exklusive Kunstwerke zu vermitteln. Nach 25 erfolgreichen Jahren als Galeristin entschied sie sich, ihre Tätigkeit neu auszurichten. Sie konzentrierte sich fortan auf das Private Art Dealing, bei dem sie ihre Expertise und ihr Netzwerk nutzt, um ausgewählte Kunstwerke direkt an Sammler zu vermitteln. Die Galerie hat in ihrer 25-jährigen Geschichte die Kunstszene in Gstaad nachhaltig geprägt. Sie hat dazu beigetragen, den Ort als Destination für Kunstliebhaber zu etablieren und das kulturelle Angebot in der Region auf ein neues Niveau zu heben. Irène Schönholzers Vision, Weltklasse-Kunst in die Bergwelt zu bringen, hat nicht nur Gstaad verändert, sondern auch den internationalen Kunstmarkt beeinflusst. Innovative Konzepte und exklusive Projekte Die Galerie Lovers of Fine Art zeichnete sich nicht nur durch ihr hochwertiges Ausstellungsprogramm aus, sondern auch durch innovative Konzepte und exklusive Projekte. Ein Beispiel dafür war die Zusammenarbeit mit dem weltbekannten Schweizer Fotografen Michel Comte. Es gelang Irène Schönholzer, Comte für das einzigartige Projekt "Berner Alpen um Gstaad" zu gewinnen. Comte fing mit seiner Kamera die beeindruckende Naturkulisse des Saanenlandes ein und schuf atemberaubende Landschaftsaufnahmen durch Kunstfotografie. Die Bilder fanden nicht nur Eingang in renommierte Kunstsammlungen und Museen weltweit, sondern schmücken auch die Wände des von GaultMillau Schweiz gekrönten "Hotel des Jahres 2013", The Alpina Gstaad. Dieses Projekt verdeutlicht exemplarisch, wie die Galerie Brücken zwischen Kunst, Luxus und lokalem Kontext schlug. Einfluss auf den globalen Kunstmarkt Die Aktivitäten der Galerie Lovers of Fine Art Gstaad beeinflussten nicht nur die lokale Kunstszene, sondern hatten auch Auswirkungen auf den globalen Kunstmarkt. Durch die Präsentation von Meisterwerken in einem exklusiven alpinen Umfeld schuf Irène Schönholzer einen neuen Kontext für die Betrachtung und den Erwerb von Kunst. Die Galerie zog Sammler aus aller Welt an und trug dazu bei, Gstaad als wichtigen Standort auf der Landkarte des internationalen Kunsthandels zu positionieren. Die von der Galerie organisierten Ausstellungen und Verkäufe beeinflussten Trends und Preise auf dem Kunstmarkt und festigten den Ruf Gstaads als Ort, an dem bedeutende Transaktionen stattfinden. Zukunftsperspektiven und bleibender Einfluss Die Geschichte der Galerie Lovers of Fine Art in Gstaad ist ein Beispiel dafür, wie eine Vision und unternehmerischer Geist einen Ort verändern können. Irène Schönholzer hat mit ihrer Galerie nicht nur hochkarätige Kunst in die Berge gebracht, sondern auch einen bleibenden Beitrag zur kulturellen Entwicklung Gstaads geleistet. Die wichtigsten Errungenschaften der Galerie lassen sich wie folgt zusammenfassen: - Etablierung Gstaads als internationale Kunstdestination

- Präsentation von Weltklasse-Kunst in einem einzigartigen alpinen Umfeld

- Förderung des kulturellen Austauschs zwischen lokaler und internationaler Kunstszene

- Schaffung eines exklusiven Netzwerks von Künstlern, Sammlern und Kunsthändlern

- Realisierung innovativer Projekte wie die Zusammenarbeit mit Michel Comte Auch nach der Neuausrichtung ihrer Tätigkeit auf das Private Art Dealing bleibt Schönholzers Einfluss auf die Kunstwelt spürbar. Ihr exklusives Netzwerk und ihre Expertise ermöglichen es ihr weiterhin, bedeutende Kunstwerke zu vermitteln und Sammlern Zugang zu aussergewöhnlichen Stücken zu verschaffen. Das Erbe der Lovers of Fine Art wirkt bis heute nach und inspiriert Kunstliebhaber und Sammler weltweit. Die Galerie hat gezeigt, dass Kunst keine Grenzen kennt - weder geografische noch kulturelle. Sie hat einen Ort geschaffen, an dem sich die internationale Kunstwelt mit der Schönheit der Schweizer Alpen verbindet, und damit ein einzigartiges Kapitel in der Geschichte des Kunsthandels geschrieben. Irène Schönholzer

